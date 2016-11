Escritora escolhe singrar o mar da literatura pelo navio da fantasia

Gilberto Leite A escritora Nicole Pimentel tem 19 anos. Nas mãos, seu 1º romance Queda Livre - Soldados do Vento

A escritora Nicole Pimentel tem apenas 19 anos, mas uma determinação e centro de fazer inveja a qualquer um de 30 anos, 40 anos ou 50 anos.

Se a maioria das pessoas não sabe direito qual rumo tomar na própria vida, ela tem por hábito traçar planos e metas e, pior para todos, seguí-los e não desistir enquanto não os ver realizados.

Foi assim que ela escreveu, entre os 15 anos e os 17 anos, seu primeiro romance: Queda Livre – Soldados do Vento – Livro 1, pela Editora Giostri, de São Paulo.

Seu início no mundo das batalhas com as palavras se deu bem antes, ainda aos 11 anos.

Desde esse tempo, já tinha proposto a si mesma como desafio a publicação de um livro até os 18 anos.

Foi quando se lançou na história que conta o início da trajetória de Abigail; como ela, uma menina de 17 anos às voltas com uma guerra prestes a ser iniciada.

Agora, com tudo foi resolvido, pode passar a falsa impressão de que foi fácil. Não foi, ela adverte. Mesmo com um método bastante definido, o de escrever todos os dias, e plano de metas traçadas, nunca menos de duas páginas por dia, as dificuldades começaram a aparecer.

Estas vinham na forma de dúvidas quanto à estrutura e, claro, a resolução de alguns capítulos, mas ia muito além, pois ela percebeu que havia diminuído a influência das exigências cotidianas na nova vida que escolhera.

Tendo de dividir o Ensino Médio com a atividade literária, a ansiedade começou a se instalar. “Mas consegui vencer essa etapa, apesar da expectativa ansiosa, mas eu criei outra, porque comecei a pensar, tenho que publicar, publicar, publicar, porque a maioridade está chegando e eu quero que isso aconteça antes disso”, conta ao , com os olhos de menina tímida, mas extremamente determinada.

"Escrevia várias coisas,

e sempre um capítulo

do que fosse por dia"

Demorou alguns meses, mas o objetivo foi, enfim, alcançado. Não em sua plenitude, como acontece, aliás, com tudo na vida. Nada nunca é realmente exatamente como planejamos ou queremos.

Como em toda boa história, teve emoções no meio tempo. “Era um sonho que tinha desde os 12 anos. Depois de achada a editora, o lançamento aconteceu exatamente um mês depois de fazer 18 anos”, explica.

Antes disso, as dificuldades eram de ordem artística, precisava de um tema. Assim, desenvolveu uma espécie de método pautado na tentativa e erro. “Escrevia várias coisas, e sempre um capítulo do que fosse por dia”. A opção pela fantasia adveio das leituras precoces, pois esse tipo de literatura era o mais oferecido a ela.

No plano da história, ela mostra Abigail sendo alvo de um sequestro perpetrado por um mercador de escravos surgido no contexto do início de uma guerra entre as tribos dos Ventos e da Floresta, no mundo fantástico de Caravel. A partir daí, tudo se tornará um ato de superação da parte da personagem. E ela terá de descobrir coisas sobre si mesma e a maneira como via o mundo que até então não sabia ou conseguia ignorar.

Para a autora, nada além de um processo de amadurecimento, doloroso mas necessário, como tem de ser e acontecer com todos. Mas há outra camada além disso, já que a história é contada de duas perspectivas diferentes, primeiro de uma mulher e de um homem, além de prisioneira e aprisionador.

Gilberto Leite Nicole Pimentel, em entrevista ao Rdnews, diz que, agora, a história seguirá em forma de quadrinhos

Nicolle explica que suas influências vêm essencialmente das histórias em quadrinhos, música e cinema.

Os autores admitidos como referência são todos contemporâneos. A noção do mundo em narrativa visual desenhada, entretanto, tem espaço preferencial e maior.

Fã ávida, ela devora histórias em quadrinhos e ainda faz questão de deixar claro que prefere os da DC Comics aos da Marvel. “Apesar de ter que admitir que se algum dia houver Oscar para filme baseado em quadrinhos, esse deve ir pra Marvel”.

Seu Queda Livre é o início de uma trilogia em constante mutação. Tanto que, daqui em diante, seguirá como história em quadrinhos e não mais volume literário. Essa é a nova direção dada por ela para seu trabalho.

Na percepção das coisas defendida por ela, a opção por um mundo de fantasia foi a maneira que encontrou para se defender da vida como ela é e isso a deixa plenamente confortável. O escrever baseado em experiências próprias, para ela, é algo que demanda muita coragem e um sofrimento que ela prefere ainda deixar à parte. “Depois que realizei a vontade de publicar, confesso que minha vontade de escrita passou a ser mais visual”.

Para ela, há recursos específicos não reprodutíveis em puras e simples palavras. Mas sobre abandonar a história iniciada em Queda Livre, ela rejeita na hora a ideia. “Começou, tem que terminar, né?”. É o mantra da vida, Nicolle. E o mais difícil de ser ouvido pelos seres humanos. Tenham eles a idade que tiverem.