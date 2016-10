Escritora vive de romper fronteiras, delimitações e o seu próprio tempo

Divulgação Escritora Marta Helena Cocco mora em Tangará

A escritora Marta Helena Cocco nasceu em uma colônia de italianos, em Pinhal Grande, Rio Grande do Sul. Era a primavera de 1966. Lá, cursou o ensino fundamental, mas a adolescência e o ensino médio chegaram já na cidade de Tupanciretã. A universidade foi descoberta e vencida em Santa Maria.

Em 1992, veio para Mato Grosso. Aqui, fez da vida concreta um exercício das andanças que sempre se permitiu em sua escrita: é estudiosa da obra de outros autores, compõe poemas infantis, outros bastante adultos, tem obras de teoria literária, é professora universitária exatamente do curso de Letras. Envereda por todos os campos da literatura.

Assim foi desde que adotou Mato Grosso, primeiro Diamantino, durante cinco anos, até vir para Cuiabá fazer especialização e mestrado na UFMT. Nessa época, lecionou em escolas e no Centro Universitário Univag. Em 2006, ingressou na Unemat, onde permanece até hoje.

Depois de concluído o doutorado em Letras e Linguística em Goiás (UFG), mudou-se definitivamente para Tangará da Serra, onde reside atualmente.

Marta conta que escreve desde criança. Os livros sempre foram sua grande companhia. Ainda no ensino fundamental, sentiu-se estimulada à escrita, pois volta e meia vencia concursos de redação. No antigo ginásio, hoje ensino médio, começaram a brotar as centelhas de poesia. E elas abriram-lhe uma fímbria infinita de azul em céu e mar, qual seus belos olhos, a não mais fechar desde então.

Já na cidade gaúcha de Santa Maria, na batalha que todos enfrentam entre juventude, vocação e as obrigações do mundo agora irremediavelmente adulto, com suas cobranças e consequências pautadas nas escolhas de cada um, fez oficina de versos.

O prêmio pela vitória nessa guerra foi seu primeiro livro, praticamente prenúncio do que ela passaria a vida a romper: Divisas. Mato Grosso e o fim dos anos 90 trouxeram o segundo volume de poesia. Partido. No primeiro ano do novo século, escreveu e publicou Meios, vencedor do Prêmio Mato Grosso Ação Cultural (realizado em 2001).

Cinco anos depois, priorizando a carreira acadêmica, publicou a dissertação de mestrado, mas no ano seguinte retomou os livros de poesia, era tempo de Sete Dias (2007).

Agora com maior experiência, começa a aumentar o desafio; talvez para seguir nesse abrir de fronteiras ou simplesmente partir as divisas excedentes e existentes nos intervalos de toda semana. É quando resolve lançar um livro inteiro feito de um único poema (e dividido em 30 estrofes) dedicado ao dia sagrado escolhido por Deus para santificar Sua obra – Sábado ou Cantos Para um Dia Só.

Autora de vários livros, Marta Cocco descreve que a palavra, para ela, é uma fonte inesgotável

Deu tão certo que foi traduzido para o espanhol. “O escritor é um leitor de si mesmo”, disse ela certa vez sobre o ofício. Provavelmente seja esse o motivo de estrear na literatura infantil, com Lé e o Elefante de Lata (2013), com um poema narrativo. E não parou mais, lançou também Doce de Formiga, agora já com estrutura mais convencional aos volumes de poesia, já que se trata de várias composições reunidas.

“Bem-aventurados/ os que têm fome e sede/ de poesia/ porque serão insaciáveis”. Sob essa égide, lançou este ano seu retorno ao trabalho acadêmico, agora resultando num doutorado e na publicação da tese nascida deste, Mitocrítica e Poesia, Imagens e Mitos na Poética de Lucinda Persona, sobre a outra gigante da literatura no Estado e colega de Academia Mato-grossense de Letras, onde entraram juntas. E isso foi só março. Junho já trouxe novo desafio, a prosa contida no livro de contos Não Presta pra Nada, um dos vencedores do Prêmio Mato Grosso de Literatura.

E tem mais. Já está pronto para ir pra impressão mais um volume infantil, SaBichões, uma série de 14 haicais sobre as habilidades de certos animais. Como dito há pouco, a escritora tem voracidade de expressão e isso se traduz na diversificação de palavras, letras, ideias, temas e, óbvio, coragem para enredar-se pelas trilhas por vezes tortuosas daquelas que são tantas, enquanto ela é uma só.

Ao ser interrogada sobre as razões de escrever, por que e para quem escreve, é precisa, um tanto quanto distante (talvez porque deu esta entrevista no pouco tempo que encontra entre trabalho, mais trabalho e a família). “Escrevo porque sinto necessidade, num primeiro momento. É quase um gesto instintivo, de sobrevivência”.

Só depois, quando, nas palavras dela, sente que “está razoável”, é que vem a vontade de repartir, de publicar. “Aí é outro passo. Aí vem o trabalho de tentar melhorar o texto, a procura dos caminhos da edição”.

Marta diz que a inspiração vem da vida, de tudo o que acontece consigo mesma, com as pessoas à sua volta, com o mundo. Também vem da dor, da alegria, da natureza. Além, óbvio, de outras leituras.

“A palavra, para mim, é uma fonte inesgotável. Mesmo tendo usado a palavra inspiração, eu não creio na criação como algo que vem de fora pra dentro. Embora isso possa ser possível, eu prefiro pensar que é de dentro pra fora, são as experiências que metabolizamos, consciente ou inconscientemente”, diz, se mostrando um pouco mais.

Insisto, afinal não é todo dia que encontro um ser humano literariamente tão frutífero, na pergunta sobre o substrato de toda criação – a dor inerente ao ato. Ela não foge. “Escrever é fácil ou difícil? Tem hora é tão fácil. Tem hora é tão difícil. Tem hora é um êxtase! Tem hora dói desesperadamente”, resume.

O alívio para qualquer angústia presente no processo, esclarece ela, é escrever para as crianças, uma experiência sempre de leveza e invenção, conforme descreve.

Mas não esconde o jogo quando se trata de todo o resto. “Nos outros textos há uma dose de angústia, sim. Como não haveria? Não posso me furtar à verdade. Este mundo é torto demais, tem muita coisa errada, tem muito sofrimento, muita injustiça. Na arte é onde eu consigo expressar alguma coisa. Em outras circunstâncias, me sinto totalmente impotente. Mas também é na arte que encontro a esperança”.

E encerra com um poema, adágio em tudo também um axioma: “A literatura, para mim, é um lugar de salvação”. Se assim o é, que ela siga salvando-se a si mesma e ao ato literário em língua portuguesa. Sempre.