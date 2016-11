Espetáculo de grupo é semifinalista do prêmio Brasil Criativo confira aqui

O espetáculo Passeio Noturno, do Grupo Tibanaré de Teatro, fundado em Cuiabá há dez anos, é um dos semifinalistas do Prêmio Brasil Criativo. A votação online (quem se interessar só precisa clicar no link destacado e seguir os passos indicados no site) começou ontem (24). Eles estão em turnê por Mato Grosso (estavam em Campo Novo dos Parecis quando falaram com a reportagem) e receberam a boa nova com bastante entusiasmo - veja vídeo.

“Ficamos muito felizes porque foi o primeiro ano da temporada e já está tendo este tipo de resultado expressivo”, contou ao um dos atores, criadores e diretores do grupo, Jefferson Jarcem.

Ele explicou que, mesmo não se tratando de uma indicação, pois os projetos devem ser inscritos em um longo processo de seleção, iniciado em 18 de setembro e que só termina no dia 1º de dezembro, a equipe de curadores é composta por profissionais renomados de diversas áreas do fazer artístico, cultural e da economia criativa.

As inscrições de projetos acontecem por meio de uma plataforma online, por meio da qual são escolhidos seis trabalhos/empreendimentos em 22 categorias; o teatro, entre estas. "Ainda estamos nas semifinais e precisamos da votação do público para ficar entre os três mais votados e ir para a final em dezembro", explica outra integrante da trupe, Fernanda Gandes.

Como o lema do prêmio é “valorizar a criatividade presente na alma de todo brasileiro”, a apresentação do passeio noturno criado por eles mereceu e muito estar ali. Trata-se de uma viagem iniciada em um ônibus de turismo, com trechos a pé, pelo centro histórico de Cuiabá realizada semanalmente (sempre entre quinta e domingo, às 19h30).

Assim, é inevitável o encontro com lendas, histórias, personagens, contos e causos caros à Capital de quase 300 anos. “É um ônibus de turismo do Senhor Chico que toda semana percorre o centro histórico com o público, retratando as histórias antigas das arquiteturas, de fatos históricos e das lendas urbanas que permeiam as ruelas e becos do local”, explica melhor Jarcem.

Sempre segundo conta um dos criadores, é um aparente fim de dia como outro qualquer, até que o público chega e o passeio é iniciado. Nesse momento, lendas desabrocham com a chegada do entardecer.

Facebook Jefferson Jarcem é um dos atores e diretores do grupo que tem encantado com espetáculo no "busão"

"Nosso misterioso guia é surpreendido pela sua falecida noiva de branco na frente do cemitério. Ela o aguarda para concretizar seu último desejo: o casamento. Dali, o público é transportado a um suspense cômico, conhecendo uma Cuiabá sob uma perspectiva diferente, misteriosa, sombria, porém festiva, romântica e aventureira”.

Isso diz todo respeito ao tema da segunda edição do Prêmio Brasil Criativo – “celebração da liberdade como aspecto essencial para o desenvolvimento de uma sociedade em que a criatividade é um direito”.

Gandes conta que a ideia do espetáculo nasceu anos atrás, através da provocação de uma amiga lá pelos idos de 2009. Em 2011, premiados pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) para executar uma pesquisa sobre as lendas urbanas do centro histórico de Cuiabá, criaram uma primeira versão do espetáculo.

Nela, o público acompanhava 11 personagens pelos calçadões e ruas de modo a reviver algumas lendas para traçar um novo olhar para a cidade.

"Neste processo, a gente queria levar o público mais longe, queríamos caminhar por outros becos e ruas mais distantes. Então, veio o insight do ônibus coletivo urbano, mas com os recursos financeiros do Prêmio, não era possível executar. O sonho continuou na equipe e finalmente conseguimos viabilizar a versão final com o ônibus coletivo em 2015, através da Lei Rouanet, contemplados em editais públicos de patrocínios e muitas parcerias locais", continua Gandes.

Em 2015, o espetáculo fez uma temporada de 28 apresentações, com ingressos custando uma passagem de ônibus.

Quem são

Acostumados ao trabalho vivo em torno dos clowns, o Grupo Tibanaré sempre investiu em ações cênicas baseadas na arte de rua. Para eles, a existência como clown não é mera composição de personagem, mas uma maneira de desvelar ao extremo noções inerentes à condição humana, ainda que estas andem um tanto quanto subestimadas e pretensamente esquecidas nos dias que correm, onde todos parecem aprisionados no espelho negro das próprias almas, refletidas nas telas de celulares, tablets e computadores, com mídias sociais como carcereiros.

Ingenuidade e ridículo não são falsamente sublimados, mas utilizados de modo a revelar o absurdo a que está sujeito todo ser racional, esteja ele consciente ou não. O desígnio da comédia, já ensinaram os povos antigos, da Grécia à Persia e Babilônia, é exagerar os defeitos humanos, explorar nossos ridículos.

Assessoria Acostumados ao trabalho vivo em torno dos clowns, o Grupo Tibanaré sempre investiu em ações cênicas baseadas na arte de rua. Eles seguem encantando pessoas em todos os rincões do Brasil

Eles seguem nessa batalha cotidianamente não só nas peças, mas nos cursos, oficinas, workshops e trocas com outros grupos, atores e interessados em teatro em geral; para além dos centros culturais e teatros, pois frequentam também bairros da periferia de Cuiabá desde seu nascimento.

Jefferson deu os primeiros passos para formação do grupo, aliás, durante oficinas oferecidas por ele mesmo em 2004 a jovens cujo interesse maior fosse o teatro. Talentos encontrados, foram necessários mais dois anos dedicando-se a pesquisas sobre o labor teatral.

Nunca pararam desde então, e como o caminho cênico escolhido é recheado de ação física, como convém a todo palhaço, enfim, além dos elementos de cultura popular e de rua, o treino é diário.

Isso já os levou a apresentar espetáculos em praças públicas, presídios, comunidades ribeirinhas e, claro, o ônibus de Passeio Noturno. Como trupe mambembe na concepção, todos fazem tudo: são atores, diretores, autores, produtores, iluminadores e cenógrafos. A estreia se deu com Chuvosa Tarde de Setembro e Infância Poética.

No ano seguinte, 2007, apresentaram Vale dos Sentidos pelas ruas da capital. Esse trabalho foi seguido por Clowns Esquetes. Sempre levaram seus trabalhos para o restante de Mato Grosso. Ganharam o primeiro prêmio da carreira em 2008, o da Fundação Nacional das Artes (Funarte), com Andarilhos das Estrelas. Conseguiram repetir o feito três anos depois, agora com a montagem de Passeio Noturno.

Vários de seus espetáculos montados ao longo da trajetória ainda são representados por eles. É só ficar de olho.