Evento de cultura contemporânea japonesa e quadrinhos reúne nerds

Ilustração Pokémon é um dos desenhos que "fazem" a cabeça dos fãs e é parte do evento

Neste final de semana uma parte dos nerds mato-grossenses terá um motivo a mais para ir ao shopping. Acontece amanhã (19) e domingo (20) o NerdCon Mato Grosso 2016, dentro do Goiabeiras Shopping.

Segundo um dos organizadores, Eduardo Toshio Ide, a iniciativa tem como tema principal a cultura jovem moderna e cultura japonesa.

Assim, é possível promover uma convivência mais pacífica entre fãs de histórias em quadrinhos norte-americanas (dona da maioria dos heróis mais conhecidos como Superman, Batman, Homem-Aranha, Hulk e X-Men, por exemplo) e dos personagens das histórias de mesma estirpe orientais, lá nominados mangás, notadamente japoneses (como Dragon Ball, Pokémon, Full Metal Alchemist, Gintama, Genesis e Akira, pra ficar só nos mais conhecidos).

Segundo Ide, tudo para promover a integração de jovens e adultos por meio de oficinas, games e apresentações culturais orientais. Os preços estão bastante acessíveis, especialmente na comparação com eventos semelhantes em São Paulo, com ingressos entre R$ 15, apenas um dia, e R$ 20 para os dois dias (em São Paulo, não se acha entrada por menos de R$ 70, na meia entrada, com full experience a R$ 999).

Por aqui, a programação será composta por concurso de cosplay, desfile de lolitas, artes marciais, Taiko, K-Pop (música pop japonesa), oficina de Pokémon e card games (jogos de cartas modernos), campeonatos de videogame, RPG, Just Dance, Sword Play e outros.

Divulgação Haverá concurso de cosplay, desfile de lolitas, artes marciais, Taiko, K-Pop (música pop japonesa), oficina de Pokémon e card games (jogos de cartas modernos), além dos campeonatos de videogame

“Algumas atividades do evento são inteiramente gratuitas, como as apresentações culturais, algumas das oficinas e o desfile de cosplayers, onde os três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro no valor de R$ 600, R$ 250 e R$ 150”, explica Toshio Ide.

Outros destaques, além dos desfiles, será o concurso de animekê (quem quiser poderá se arriscar a cantar os temas dos desenhos animados japoneses, os animes, no karaokê montado lá no espaço), além das apresentações de grupos de dança. Também terá mesas apropriadas para os jogos desse tipo (os board games) e espaço para cosplayers.

As inscrições para o concurso de cosplay podem ser feitas por meio da página do evento no Facebook. Já os campeonatos de games, os interessados podem ser inscrever antecipadamente pelo site.

Os ingressos para participar das atividades também podem ser adquiridos diretamente na loja SushiBox, no Goiabeiras Shopping. O evento acontece das 10h da às 22h no sábado e das 13h às 20h no domingo, sempre no primeiro piso do Goiabeiras Shopping.