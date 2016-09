Exposição sobrepõe lendas sob o prisma do poeta Silva Freire

Divulgação Exposição traz um novo olhar sobre Cuiabá. Para a autora, trata-se de uma cartografia de Silva Freire

A exposição fotográfica Olhar Cuiabá - Cartografia Silvafreireana, da artista plástica, fotógrafa e farmacêutica Mari Gemma De La Cruz propõe uma visão nova da cidade sob o filtro de um olhar poético antigo, o do advogado e poeta (Benedito Sant”Anna da) Silva Freire.

Ela será aberta a visitação hoje (2) na Galeria de Arte Lavapés (antiga sede da Secopa).

Itinerante, a exposição recebeu apoio do edital Circula MT, da secretaria de Estado de Cultura, para chegar às cidades do interior quando encerrar seu ciclo na Capital, em 28 de setembro.

A utilizar como ponto de partida o que ela mesma classificou para a reportagem como “cartografia afetiva de Silva Freire” – percepções das ruas do centro velho de Cuiabá da maneira como foram eternizadas nos escritos do mais conhecido poeta da Capital –, Mari Gemma toma posse de técnicas variadas de fotografia, utiliza sobreposições e espelhos, faz intervenções urbanas e depois as captura em imagens para inverter o conceito habitualmente reservado ao texto sob as fotos (legenda) no jornalismo e mesmo nas exposições.

Em vez de explicar a imagem pela palavra, ela parte do escrito para a ilustração. E não é qualquer escrito, trata-se aqui especificamente dos poemas do mimoseano Freire reunidos na Trilogia Cuiabana, Volume Um.

“Já há alguns anos eu me interesso pelo centro histórico, a origem de Cuiabá, apesar de ser gaúcha, porque moro aqui há 28 anos”, conta, ao . Assim que travou contato com o universo freireano, encontrou relevos e planícies emocionais, invisíveis, que utilizaria no mapa concreto que a guiaria pelo trajeto real percorrido incontáveis vezes pelo poeta desde sua casa, na Praça da Mandioca, até as praças centrais.

Divulgação Gemma usa técnicas variadas de fotografia, além de sobreposições e espelhos. Resultado é incrível

Nesse passo, os percalços da vida moderna foram encontrados e devidamente denunciados ora em forma de minhocão, ora em questionamentos incisivos quanto ao destino da paisagem natural antiga de Cuiabá.

Destino esse que hoje parece ironizar o apelido antigo, Cidade Verde, perdido há muito e no qual a última pá de cal parece ter sido jogada com a destruição das árvores das principais avenidas para passagem de um tal de Veículo Leve sobre Trilhos jamais construído.

“Faço essa jornada misturando os poemas com várias partes da cidade, mas especialmente o Centro Histórico, no entorno da Praça da Mandioca, onde ele viveu a maior parte da vida”, esclarece a artista.

Conta que Começou a estudar a obra de Silva Freire e percebeu uma poesia muito complexa, de vanguarda, e até hoje à frente de nosso tempo. "Pra época que ele escreveu então, mais ainda. Pensei que para poder interpretar essa poesia eu tinha que ousar na criação das fotografias, por isso retrato o cotidiano das pessoas de lá por meio de reflexos de fragmentos de espelho”, conceitua.

Isso desconstrói as imagens, cria neblinas e intervalos e simultaneamente multiplica visões. “É uma técnica que já uso há algum tempo. Surpreende porque foge do padrão que se criou para retratar o patrimônio histórico e as pessoas”.

Divulgação Exposição propõe uma visão nova da cidade sob o filtro de um olhar poético de Silva Freire

A viagem começa pela casa dele, na Mandioca, vai pra Rua do Meio, passa pela Rua de Baixo, volta pela Rua de Cima, atravessa o Beco do Alto, adentra o Beco do Candieiro, sem evitar os usuários de crack, passa pela Travessa da Alegria e a Rua do Campo.

Ela conta que são nomes que têm muito mais a ver com o contexto dos trabalhos do que os atuais. Explica que os nomes foram trazidos pela vivência que as pessoas tinham da região. "Os atuais, de homenagem, não têm nada a ver com o cotidiano do bairro. Isso também é refletido no mito original do Minhocão, que punia quem não se comportava bem, que destruía o rio, e por isso o utilizei”.

Ela se refere a uma das intervenções, que colocava o rabo do mítico monstro em buracos feitos pelas obras da Copa.

Outra foram os lambe-lambes colocados no Beco do Alto, com imagens de grilos e a pergunta “cadê a árvore que estava aqui?” (para Silva Freire, esses insetos teriam de começar a se alimentar de mineral, cimento, porque não haveria mais vegetais). Há não muito tempo, no Beco do Alto havia árvores medicinais e frutíferas. A maioria foi arrancada e substituída por calçadas.

“Fotografei também o rio e fiz sobreposições com imagens de peixes boiando, mortos. A figura do Minhocão é uma crítica, apesar de muito lúdica, feita com chitas, colorida, mas com essa pegada, como é, aliás, a poesia de Silva Freire”, continua Mari Gemma.

Um comparar de percepções dos dois artistas. “A dele, no passado, do que ele viu e que existia, com o que fizemos disso tudo hoje”.

