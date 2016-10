Fotógrafo expõe série de fotos sobre luta de brigadistas contra incêndio

Gilberto Leite Aruã Callil emblacou sua segunda exposição fotográfica: (Com)Sequências. Mosta fala sobre incêndios

Com apenas 26 anos, Aruã Callil emblacou a sua segunda exposição fotográfica. Nesta série, voltou seus olhos para o trabalho dos brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e retratou a luta deles para combater incêndios em Chapada dos Guimarães.

Batizada de (Com)Sequências, as fotografias mostram uma percepção peculiar sobre pessoas literalmente em meio às chamas que todo ano tomam conta do cerrado chapadense na estação seca, mas também notou belos quadros causados pelo contraste entre o fogo, fumaça, o céu estrelado de sempre do lugar e a força destrutiva de um incêndio.

As obras mostram sim a batalha para conter a destruição, mas acabam por revelar um tanto de poesia, afinal, é a natureza devorando a natureza. “Tive a ideia de fazer a série porque desde a adolescência, vivida em grande parte em Chapada, via os incêndios se formando e sendo combatidos”, conta Callil.

Em busca desse intento, foi obrigado a percorrer trilhas sob esforço pesado, carregando tripés, máquinas e lentes enquanto buscava se proteger do fogo. Nesse navegar em mar de calor, viu linhas de chamas a se confundirem com o horizonte nas exuberantes noites cheias de estrelas.

"A intenção era documentar

o trabalho dos brigadistas,

mas volta e meia me deparei

com cenas de beleza artística"

Daí nasce o nome do projeto (Com)Sequências, aprovado por edital da secretaria municipal de Cultura, Esporte e Lazer com apoio da Pró-Reitoria de Cultura Extensão e Vivência (Procev) da UFMT, que também abriga o local da mostra, o MACP .

Abusando de uma lente grande angular e da longa exposição, Callil tira o fôlego por segundos por meio dos contrates de luz, sombra e cores durante e depois dos incêndios.

Ele não usou nenhuma espécie de iluminação artificial, só lentes 50mm e uma grande angular 18/35 na maioria das fotos. “Mas isso não é o mais importante [o equipamento] em uma fotografia. O que conta mesmo é a cabeça, o olhar, a sensibilidade. Sem enxergar o quadro, a máquina não vai fazer o trabalho”, lembra.

Galeria: (Com)Sequências

“A maioria delas foi feita à noite, com longa exposição, de cerca de 30 segundos; somente algumas poucas foram captadas de dia”, esclarece o fotógrafo sobre sua opção estética. Mas muita coisa foi mudada no processo de feitura. “A intenção era documentar o trabalho dos brigadistas, mas volta e meia me deparei com cenas de beleza artística. Acabou que o trabalho mudou minha percepção do que era documental e o que era arte”.

De acordo com a assessoria, há também uma vídeoinstalação digna do nome que obrigará o espectador a vislumbrar a experiência, pois ele sempre se perguntou como tal degradação acontece todos os anos e sempre parece inevitável? A tal ponto que, relembra Aruã, percebia rastros de cinza chegando até mesmo aqui em Cuiabá, pois o fotógrafo, ainda menino, via cinzas descendo do céu e pousando no pátio do colégio São Gonçalo, onde estudava.

Aruã Callil Registro feito em road trip de costa a costa norte-americanas faz parte da primeira série exposta

Dessa época, aliás, datam seus primeiros cliques, com câmeras amadoras dependentes de filmes de rolo para os registros de luz. Ainda, claro, sem a mínima noção da influência e proporção que a fotografia iria tomar em sua vida.

No entanto, o encontro estava marcado e aconteceu quando ele, há quatro anos, acabou por ir morar nos Estados Unidos e lá resolveu dedicar-se com mais afinco ao estudo da arte. Em companhia da mãe do irmão, partiu em uma road trip de costa a costa norte-americanas e, durante esse período, terminou por capturar as imagens que comporiam sua primeira série exposta.

Nessa série norte-americana, havia de tudo um pouco: praias e museus na Califórnia, a ponte Golden Gate, o Grand Canyon e diversas outras paisagens, todas filtradas pela inquietude e desejo artístico do jovem. Sobre as influências, cita Sebastião Salgado, mas se mostra atento ao trabalho de fotógrafos locais.

Para o futuro, a ideia é voltar as percepções para uma série urbana, deixar de lado um pouco a harmonia (ainda que violenta por vezes) da natureza para focar na desordem e caos urbano. "Comecei a me aventurar por cenas de Cuiabá. Quero me aventurar em percepções mais geométricas, deixar essa realidade que dá pra se ver, um morro, uma cachoeira, quero algo mais abstrato. Algo que Cuiabá proporciona muito no ambiente urbano".

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e aos sábados, das 14 às 18h. A entrada é gratuita.