Fotógrafo Tuca Reinés expõe fotos aéreas de Cuiabá e trabalhos no país

Imagine poder viajar por 54 cidades brasileiras, ter o privilégio de imprimir seu olhar sobre elas a partir de fotografias aéreas e ainda ser pago por isso? Foi exatamente o que fez o fotógrafo Tuca Reinés durante nada menos que três anos e nove meses, percorrendo quase 105 mil km nessas andanças.

O resultado poderá ser conferido até 19 de fevereiro, na exposição O Olhar Vertical, aberta à visitação pública gratuita no Palácio da Instrução.

A mostra é composta de 54 fotografias ampliadas dessas cidades (sim, Cuiabá está inclusa), mas somente após terem sido laboradas por nada menos que 43.845 outros cliques e consequentes registros. A trabalheira foi viabilizada pelo Banco Santander, patrocinador da jornada, e também resultou no livro de mesmo nome.

O artista explica que o objetivo era registrar as cidades de maneira a encontrar “ângulos imprevisíveis de geografia, traçado urbano e arquitetura”. Do lado institucional, afinal é um banco pagando a conta, uma maneira de apreender o desenvolvimento econômico das regiões brasileiras.

Fotógrafo profissional desde a metade da década de 1970, o arquiteto Tuca Reinés nasceu na capital do estado mais rico do país, São Paulo, e é conhecido internacionalmente por força dos registros ligados ao urbanismo e o olhar sobre o design de interiores publicados em revistas, como a hoje famosa (mas em outros tempos cultuada como templo de tudo que fosse tornar-se tendência no mundo) Wired. Também fez trabalhos para a Casa Vogue e Wallpaper.

Reinés também publica livros desde 1999. O mais recente é sobre a lenda das artes plásticas nipo-brasileira, no volume Tomie Ohtake -- Obras Públicas (2013). O primeiro foi sobre o colega de profissão e foi intitulado A Arquitetura de Cláudio Bernardes. Ganhou leão de ouro no Festival de Cannes com 10 Anos do Hotel Emiliano, realizado em 2011, e publicou também vários outros livros, como Bahia Style (2009), Casas de São Paulo (2009), Living Bahia (2008), Great Escapes South America (2004) e Athos Bulcão (2002).

Galeria: Registros de Reinés

A série apresentada na Capital foi realizada entre 2013 e 2015 e vai seguir em exposição por 70 agências do Banco Santander Brasil afora. Como todo o trabalho, o foco é sempre sobre arquitetura e a integração à vida das pessoas nas cidades. Assim, suas composições trazem não só a interferência humana na paisagem, como prédios, casas, muros, pontes e os desenhos feitos sobre eles, mas também as paisagens naturais que sobreviveram ou ali foram colocadas pela ação do homem.

Sempre há sobreposições e observações, reais, conceituais e às vezes abstratas, sobre a geometria do que procura retratar. Simetria ou ausência dela fazem companhia aos contrastes leves ou pesados, abusa dos espelhamentos. A exposição O Olhar Vertical é composta por mais de 500 fotografias, todas digitais e já rodaram por Ribeirão Preto, Porto Alegre e São Paulo. Quando encerrada aqui, a mostra vai para Goiânia.

Reprodução Tuca Reinés apresenta exposição O Olhar Vertical, no Palácio da Instrução

A Coleção Santander Brasil é formada pelas coleções de arte dos bancos que foram sendo integrados ao grupo e procurar reunir capital simbólico, tanto das organizações quanto da cultura brasileira.

É constituída majoritariamente por obras de artistas brasileiros e estrangeiros residentes no país, produzidas a partir da década de 1940 até os dias atuais. A partir da análise deste conjunto, identificou-se um expressivo núcleo de arte moderna brasileira, além de diferentes manifestações culturais, incluindo arte popular e de cartografia dos séculos XVII ao XIX.

Hoje, a coleção de arte do banco Santander Brasil é formada por um acervo relevante para a história da arte brasileira é majoritariamente visual, pois a fotografia toma a maior parte (33,5% de toda coleção), seguido pelas gravuras (28%) e as pinturas (26,5%). Mas há também diversas esculturas, desenhos e outros suportes.

A curadoria da mostra em exposição no Palácio da Instrução entre as 13h e as 19h é de Agnaldo Farias, consultor do Instituto Tomie Ohtake. Em seu currículo, o também crítico de arte foi um dos curadores da 11ª Bienal de Cuenca, Equador, no ano de 2011 e um dos dois curadores gerais da 29ª Bienal de São Paulo em 2010.