João Ormond e Simões celebram cultura pantaneira com Gabriel Sater

Pierre Yves Refalo Violeiro João Ormond é conhecido por representar o encanto da cultura pantaneira de Mato Grosso

Os violeiros João Ormond e Paulo Simões apresentaram a terceira edição do show Violas Pantaneiras no dia sete de dezembro, véspera de feriado, na capital. A ideia era apresentar, além do encanto da cultura pantaneira sempre presente nos sons de seus instrumentos, versos e vozes, o talento do violonista, cantor e ator Gabriel Sater, cujo sobrenome entrega a raiz e os motivos dele ser incluído no espetáculo Violas Pantaneiras.

A apresentação não teve lotação esgotada, provavelmente por causa da chuva que caiu durante boa parte da noite. O espetáculo era tributo às riquezas do Pantanal e a cenografia do show era alusiva às coisas da terra – tons, cores e grafismos aludiam ora à paisagem, ora à lida; cavalos, bois e ferramentas eram facilmente perceptíveis mesmo sem serem retratados diretamente. O show foi realizado no Teatro Zulmira Canavarros, da Assembleia Legislativa.

Canções como Saudade Faceira tem especial apelo junto ao público, mas clássicos como Trem do Pantanal, tocada com a participação de Gabriel Satter, são ainda os que levantam os ânimos.

João Ormond explica que o show já tem um certo tempo, feito em parceria com o Paulo Simões. “Artista indicado ao Grammy de Melhor Canção em Língua Portuguesa, juntamente com Almir Satter e Renato Teixeira. O projeto começou quando nos conhecemos por ocasião de um especial para o Viola Minha Viola, da Inezita Barroso, sobre o velho Mato Grosso, rtanto o do Sul quanto o nosso”, conta ao .

Logo após as apresentações, começaram a compor juntos. Inicialmente a ideia era fazer composições de junção entre os Mato Grossos agora divididos. Dessa circa nasceram (Paulo é carioca mas mora em Mato Grosso do Sul faz décadas) Princesa Guarani e De Saudade um Homem Chora. “Começamos o projeto para fazermos shows em São Paulo e Centro Sul do Brasil, mas a parceria foi ficando cada vez maior, colocamos o projeto na estrada. Foram muitos shows, várias cidades com ele”, continua Ormond.

Tudo que eles queriam era mostrar como a divisão foi só política, territorial, mas não cultural. “Queríamos mostrar um Mato Grosso uno, sem linha divisória, não dividiram nossa cultura, que ainda é uma só”, assevera. Logo depois, o projeto foi encampado pela Natura Musical, o que levou a aumentar o número de artistas, como Habel dos Anjos, Dino Rocha, Chico Salles, Esmailson, dançarinas de siriri, levamos uma redeira, conseguimos circular por quatro estados, levando Mato Grosso a diversos locais do Brasil. Tocaram também no Rio de Janeiro, só João e Paulo.

Andanças essas que geraram coisas como "Galo cantou em dueto com minha viola/ E um coral de passarinhos cantando rincão afora/ Pelos sertões, a lua quer ser lamparina/ Iluminar a minha sina de um violeiro cantador", como cantado em Coração Matuto, de Batista dos Santos e João Ormond.

Simões, Ormond e Gabriel Sater apresentarão aos fãs da cultura pantaneira toda a tradição, releituras e a pluralidade dos ritmos fronteiriços da polca, chamamé, guarânia, rasqueado, modas e rancheiras.

Tudo isso é embalado pelas violas caipiras tocadas pelos dois, redescoberta e cada vez mais valorizada pelas novas gerações ao lado da viola-de-cocho. No repertório selecionado pelo trio de artistas, clássicos como Chalana e Merceditas, acompanhados de outros trabalhos autorais.

Entram também músicas de João com Almir Satter, como Comitiva Esperança, Trem do Pantanal (com Geraldo Roca). Gabriel Satter cantará Quero não Quero, Lembranças Demais, de seu disco mais recente, e o clássico absoluto Tocando em Frente, composição do pai dele e Renato Teixeira. “Também tocaremos um hino que fizemos pra festa de Corumbá, São João de Corumbá”, continua Ormond.

O produtor do show, Enio Castilho, explica as razões de realizar o show classificando o projeto como “único”. “O Violas Pantaneiras é, acima de tudo, uma grande homenagem à unicidade cultural mato-grossense, preservada por sólidas raízes pantaneiras”, afirma.

Poesia forte, mesclada à paisagem da terra: “Enquanto esse velho trem/ Atravessa o Pantanal/ Só meu coração está/ Batendo desigual/ Ele agora sabe que o medo/ Viaja também/ Sobre todos os trilhos da Terra”, em Trem do Pantanal (Geraldo Roca e Paulo Simões)

O violeiro João Ormond conta, entretanto, que ouve música de quase todo tipo. “Ouço choro, música instrumental, pagode, samba... acho que temos que ouvir tudo para termos uma noção do que acontece no universo musical brasileiro. Ouço sertanejo também para poder falar com meus amigos desse meio. Mas lógico que a gente filtra o que gosta e ouve mais repetidamente”, diz.

Além da música, haverá abertura humorística do ator J. Astrevo, o Lau da dupla Nico e Lau.

Para o futuro, Ormond conta que em breve haverá o lançamento do DVD gravado com a Orquestra Sinfônica e o Coral da Universidade Federal de Mato Grosso, com participação dele, Paulo Simões e de Habel De Anjos. "É outra notícia boa. Estamos muito felizes".