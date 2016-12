Mostra de Cinema Negro vai exibir produção nacional e regional - veja

Divulgação Haiti é Aqui, de Luzo Reis, será exibido durante mostra. Produção mostra povo que adotou Cuiabá

Após a polêmica envolvendo os realizadores, curadoria e representantes do ativismo pelos direitos do povo preto, será realizada entre os dias 13 e 15 de dezembro, no Cine Teatro Cuiabá, a Mostra de Cinema Negro.

Serão várias sessões, diversos filmes e entrada livre (salvo restrições de classificação etária).

Seguindo o recomendado por representantes da cultura afrodescendente, vão ser exibidas obras de cineastas negros de várias regiões do país, produzidas recentemente e, outras, cujo teor procura dar visibilidade à atrizes e atores negros, garante a assessoria da secretaria de Estado de Cultura, responsável pela realização da Mostra.

E há um adicional desta feita constituído de apresentações artísticas relacionadas à vivência afrodescendente brasileira.

Anunciado quando da primeira tentativa cancelada (e que seria realizada no mês da Consciência Negra, novembro), o cineasta Joel Zito Araújo foi confirmado como um dos participantes tanto com obra audiovisual quanto com palestra. Ele terá exibido seu mais recente longa, Raça (será na terça (13) às 19h45). Joel era a grande exceção quando surgiu o brado descontente na primeira tentativa.

Em Raça, co-dirigido pela norte-americana Megan Mylan (vencedora do Oscar de melhor documentário em curta metragem por Smile Pinki, sobre uma menina indiana com fissura labiopalatal cuja vida é transformada após a cirurgia de correção), o mestre conta a história de três seres humanos integrantes da linha de frente da guerra por equalização racial no Brasil, obrigados a bater-se diariamente contra o conveniente mito da democracia racial e igualdade de oportunidades.

Além de estar presente à sessão de seu filme, Joel Zito ministra uma palestra sob o tema Cinema Negro no Brasil no dia seguinte, quarta (14), às 17h30. Sua fala deve discorrer sobre os desafios e conquistas de e para os realizadores do cinema dos excluídos.

No dia seguinte, segue a discussão sob o tema representatividade do povo preto no cinema, especificamente em Mato Grosso. Nesse colóquio estarão presentes o produtor Paulo Traven, o escritor, roteirista e ativista Wuldson Marcelo, os cineastas Juliana Segóvia e Maurício Pinto, além do ator e diretor Justino Astrevo.

Divulgação Rapsódia para o Homem Negro também foi escolhido para ser evento voltado à consciência negra

Agora, realizada em modo colaborativo, a Mostra de Cinema Negro pretende apresentar à população novos talentos da arte audiovisual cujo centro e entorno é a vida dos afrodescendentes brasileiros, com filmes realizados por estes e “recortes variados”, nas palavras da assessoria.

Como o cardápio foi ampliado pelos realizadores da mostra, desta vez haverá também manifestações artísticas do povo preto, como roda de capoeira com o grupo Abadá, na Praça Alencastro, no primeiro dia, às 17h, e o grupo Raízes do Samba, com um tributo a Clara Nunes.

Na quarta (14) acontece uma intervenção de grafite com integrantes do Movimento Rota, com participação dos grafiteiros Karla Mesquita, Camila Freire, Tamires Soares, Jean Siqueira, Gorayeb e Presto 23. No mesmo dia, a rapper cuiabana Kessidy Kess toca no palco do Cine Teatro.

Na quinta (15), às 18h30, o grupo de slam poetry formado por Luciene Carvalho, Mano Raul, Karla Vecchia, Alan de Jesus e DJ Fábio Draw recita seus poemas no foyer do Cine Teatro. Quem fecha a programação é o grupo haitiano (radicado em Cuiabá) Star Magic 509.

De volta ao cinema, a mostra dará oportunidade à população em geral conhecer várias produções regionais recentes, como Vila Bela Terra de Colores, de Bárbara Fontes, e Peito de Flores – Corações da Resistência, de Glória Albues. O primeiro retrata personagens da primeira Capital de Mato Grosso, cuja população é formada por 95% de afrodescendentes, Vila Bela da Santíssima Trindade, e o segundo traz à luz a resistência de negros e brancos remanescentes de áreas que um dia foram quilombos.

Galeria: Mostra Cinema Negro

Agora, integrados à população cuiabana, os haitianos são retratados em Haiti é Aqui, de Luzo Reis. Outra produção, Negro Drama, de Junior Silgueiro, relata o cotidiano violento de negros moradores das ruas da Capital. Também serão exibidos filmes de Carol Damasceno e SernonNonres, Diogo Diógenes e Brás Rubson (Tauá, sobre cultura ribeirinha), Juliane Segóvia e Neriely Dantas, Wuldson Marcelo e Felippy Damian, além de filmes-carta feitos por alunos de duas escolas públicas de Várzea Grande a colegas do ensino público de cidades de outros Estados brasileiros.

Por fim, haverá outras seis produções nacionais premiadas nas categorias ficção, documentário ou animação, algumas ainda em circulação pelos grandes festivais temáticos e de cinema brasileiro, como o mineiro Rapsódia para o Homem Negro, de Gabriel Martins; o paulistano Yansã, de Carlos Eduardo Nogueira; o gaúcho Pobre Preto Puto, de Diego Tafarel e o goiano Blaxploitation – A Rainha Negra, de Edem Ortegal. Também serão exibidos Ela Volta na Quinta, de André Novais Oliveira e Branco Sai, Preto Fica, de Adirley Queiroz. (Com Assessoria)