Museu de Arte Sacra exibe oratórios e Crucifixos de centenas de anos

Divulgação No museu, população encontra peças sacras a partir do século 18. Local tem oratórios e crucifixos

A exposição Oratórios e Crucifixos segue aberta no Museu de Arte Sacra até 30 de outubro. O espaço está situado no alto do Morro do Seminário, centro, e as visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 9h às 17h. O acesso é livre.

Lá, é possível conhecer objetos de fé e religiosidade presentes na vida dos mato-grossenses desde fins do século 18.

Entre os quais, dez oratórios originais da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, das Igrejas do Rosário e São Benedito e de acervos pessoais que foram doados ao MASMT.

Além desses oratórios, serão exibidos imaginárias e crucifixos da antiga catedral. “As informações sobre as peças registram o uso, costumes e tradições, evocam hábitos e características, por meio da influência barroca, rococó e neoclássica, além da história da arte e da arquitetura, que se revela no conjunto dos oratórios expostos”, diz Sandra Barbosa, diretora do MASMT.

Entre as peças em exibição, destaque para o oratório barroco em madeira recortada, entalhada nas colunas, vidro de cristal, com 1,59m de altura, procedente da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, demolida em 1968.

Os oratórios são peças cujo objetivo é receber orações mesmo. Na indumentária católica romana, tem uso devocional doméstico, evoca oração propriamente dita mas também pode aludir a um gênero musical e até mesmo a um estilo arquitetônico.

Filósofo e mestre em história com pesquisa em mística cristã, o professor Vitor Mereilles lembra que o crucifixo é um símbolo importante para o cristianismo como um todo e os católicos romanos em particular, pois como tal é a lembrança de uma realidade, mas não só uma simples memória: é também uma via de evocação concreta.

“Apesar de não ser a presença, chama a presença [de Deus], a traz pra perto, pra dentro da alma do religioso. O oratório não é exatamente um símbolo, mas é um adorno importante que imita um ambiente religioso. Faz com que se sinta num local sagrado, propicia uma interiorização maior dessa fé, ainda que não a substitua, pois fé é, acima de tudo, uma força interior”, esclarece o professor, também especialista em questões filosóficas.

Galeria: Exposição Oratórios e Crucifixos

Cada religião tem um histórico para essas peças. Os budistas, por exemplo, chamam o entalhe de gohonzon. Na arte católica, os oratórios foram desenvolvidos nas catacumbas romanas e constituíam-se inicialmente de um candelabro e uma pintura da cruz na parede. Desde esse tempo já faziam parte do comércio, com pequenas pinturas e imitações portáteis.

A partir da Idade Média, os oratórios eram fechados, as pinturas acinzentadas evocavam anjos que guardavam as portas que, quando abertas, revelavam a imagem evocada, com a parte superior ornada com pequenas esculturas. Havia também os portáteis, carregados pelos cruzados até Jerusalém porque eles acreditavam que isso os livraria da morte na guerra.

Os oratórios como elementos arquitetônicos religiosos são espaços devocionais fixos ou móveis, tanto domésticos como conventuais. Ficam no lar ou podem ser trasladados para outros lugares. Esses foram disseminados pelos bandeirantes, no século 18, devido à escassez de padres durante as expedições ao interior do Brasil. Mato Grosso, claro, faz parte desse contexto.

Ao longo das Vilas fundadas, ficavam as imagens carregadas nos oratórios, para as celebrações. No correr dos anos, com o crescimento dessas vilas, houve a necessidade de aumentar os locais de celebração.

Eram presença certa em fazendas, senzalas e sobrados urbanos. Nas casas coloniais, substituíam as capelas e acabam introduzidos nas residências, colocados nas paredes ou sobre móveis, para uso individual.

Em locais aonde não havia igrejas, a população estabelecia oratórios domésticos. A disposição e o acréscimo das imagens nesses oratórios evidenciavam a religiosidade e tinham função de transportar para o ambiente privado o sagrado público.