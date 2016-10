Orquestra lança disco de cancioneiro infantil e Hamilton participa - ouça

Divulgação Alegria, lançado pela Orquestra, fala diretamente às crianças mas não fecha as portas aos adultos

A Orquestra do Estado de Mato Grosso (OEMT) resolveu gravar e lançar um disco com repertório baseado no imaginário da infância. Assim, o maestro Leandro Carvalho e seus músicos convidaram o instrumentista Hamilton de Holanda (ele toca bandolim) e, junto com o arranjador Vittor Santos e Marcos Portinari, cometeram Alegria!

O disco é, sob todos os aspectos, singular, pois eles conseguiram fazer uma obra multicultural e com cheiro de crianças de pelo menos três pontos do mundo, ao interpretarem canções nascidas no universo essencialmente japonês das trilhas de videogame, nos Estados Unidos dos desenhos animados e, claro, nas canções populares brasileiras.

No entremeio, uma pausa para breve visita ao país que provavelmente inventou o conceito de que a primeira parte da vida deve necessariamente ser espaço de ludicidade e alegria para gestar e conservar as melhores memórias, a Alemanha de Johanes Brahms.

Sob regência do maestro Leandro Carvalho, o novo disco da orquestra fala diretamente às crianças mas não fecha as portas aos adultos e carrega todos para lembrar as aventuras da Pantera Cor-de-Rosa, rever como era engraçado e problemático viver na Idade da Pedra dos Flintstones, visitar Pedrinho, Narizinho e Tia Anastácia no Sítio do Pica Pau Amarelo e resgatar a princesa Pêssego das garras de Donkey Kong (os mais velhos, claro) ou do Rei Koopa (os um pouco mais velhos e alguns jovens) - ouça músicas abaixo.

Nas palavras da assessoria, a jornada é completada pela composição que Hamilton escreveu especialmente para o disco, Suíte da Infância, organizada em três movimentos, além de Criançada Reunida, peça de Rogério Caetano, instrumentista brasileiro contemporâneo.

Protásio de Morais Hamilton diz que disco traz a eterna criança à tona e transmite o sentimento universal do amor

“Terminamos por criar uma sonoridade rica e criativa em que a Orquestra e o Hamilton unem-se de forma singular, a partir da escrita genial de Vittor Santos. Esperamos que todos se divirtam tanto quanto nós nos divertimos”, diz o maestro Leandro Carvalho.

Com ele concorda o bandoleonista Hamilton de Holanda, ao comentar a concepção, o resultado e os objetivos de sua 31ª obra gravada.

“Esse disco segue uma linha especial de raciocínio: se você tem alegria, a vida segue, a alegria é fundamento básico, individual, coletivo e imprescindível na vida. Traz a eterna criança à tona. É a brincadeira, são essas melodias que transmitem o sentimento universal do amor. A música serve como um canal entre o adulto e a criança de cada um e de todos”.

E esta espécie de sinfonia das memórias afetivas da infância de muitos começa com leveza, suavidade, docilidade, no tema preguiçoso da Pantera Cor de Rosa. No disco, a sacada de substituir a sensualidade do sax pela inconsequência do bandolim. A orquestra, ao fundo, porém, mantém a música pesada como no original, contrabaixo marcado, para depois amenizar tudo de novo com sopros tranquilos e cordas idem.

A música seguinte, o tema de Mario Bros, começa na toada calma em que termina o tema da Pantera, mas chega a um groove louco momentos depois, as cordas, conduzidas pelo bandolim, conversando entre si de maneira orgânica.

Pantera Cor de Rosa

No tema dos Flinstones, de novo a excelente solução de colocar cordas onde havia metais, mas sem deixar de lado o baixo forte, característico e alusivo ao pai, Fred Flinstone, que ficou ainda mais pesado que a original, com o contrabaixo acústico quase resvalando pro psichobilly.

O bandolim alucinado feito solo de guitarra em rocks clássicos num crescendo que termina em sopros de jazz. Uma vez mais, de maneira emocionante, pois o arranjador e o maestro fizeram questão de não perder a força dinâmica do andante, dosando allegros de maneira absurda. E dá-lhe suingue, agora ainda mais realçado pela percussão. Coisa de orquestra grande.

E aí vem o próximo tema, talvez o mais bem tocado, arranjado e conduzido de todos até esse momento do disco, como não poderia deixar de ser, aliás, afinal, é música brasileira dando as caras no meio de clássicos do cancioneiro infantil internacional.

Protásio de Morais Leandro diz que Orquestra e Hamilton unem-se de forma singular, a partir da escrita de Vittor Santos

E se no tema de Mario Bros o suingue era opcional, risco assumido pelos arranjadores, aqui ele era obrigatório e devidamente reverenciado pelos músicos. Gol de placa e ótima hora pra dar aquela diminuída.

Não por acaso, escolheram temas em um medley de Johannes Brahms, conhecidos de todos na forma das canções de ninar (Lullaby) que verdadeira e literalmente o são.

A quebra vem com outro medley, novamente brasileiro, mesclando A Casa, Se Essa Rua Fosse Minha, O Pato e Peixinhos do Mar.

A partir daí, a orquestra não esconde mais o jogo, é mesmo uma sinfonia da infância, pois a quebradeira volta antes do fim do citado medley e não para mais; já estamos no alto de novo, com Criançada Reunida/Suíte da Infância.

E dá-lhe andante, com marcação de passo e tudo. Com traquinagem pra tudo que é lado dando liga entre as cordas, tanto as orquestrais quanto as do bandolim.

Já dentro dos desenhos animados e gibis, a vontade é de sair correndo, de sorriso largado no rosto mas levemente melancólico porque é hora de tomar consciência de que a festa, como tem de ser, só é boa porque vai acabar.

Pra não deixar ninguém muito triste, resolveram fazer isso em três movimentos, Corre-Corre no Parquinho, Dorme com os Anjos e Vida, Alegria e Esperança.

Flintstones

Se o objetivo era alcançar o entendimento popular com ordenamento erudito de músicas, misturando memórias e vivências comuns sobre o melhor período da existência, a orquestra fez o proposto com primazia. E excedendo em muito a meta. Pra ouvir umas duas mil vezes, como gostam de fazer aqueles aos quais o trabalho, enfim, se destina.

Protásio de Morais Orquestra de MT gravou 15 discos, com alguns dos mais destacados solistas em atuação no Brasil

A orquestra gravou 15 discos, com alguns dos mais destacados solistas em atuação no Brasil. Alegria, com Hamilton de Holanda, pode ser adquirido individualmente pelo iTunes. O álbum, lançado pelo selo Brasilianos e distribuído pela Sonora, está disponível nas principais lojas do ramo e também nos sites da Orquestra e do Hamilton de Holanda.

O músico várias indicações ao Grammy Latino, em categorias como melhor disco instrumental e melhor disco de jazz. Ganhou em 2015 o de melhor canção brasileira, com Bossa Negra. A discografia completa do artista está disponível no Deezer e no Spotify.

Alegria foi gravado em fevereiro de 2015 no Estúdio Inca, em Cuiabá, Mato Grosso, mixado por Thiago Marques e masterizado por André Dias. A produção executiva é de Marcos Portinari, com assistência de produção de Fellipe Cabral e projeto gráfico de Fernando Salles.

