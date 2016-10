Poeta Lucinda celebra antítese das palavras, dos sons e das melodias

Gilberto Leite Escritora de MT, poeta Lucinda Persona é autora de 6 volumes de poemas e 2 livros infanto-juvenis

No dia 11 de um verão luminoso aberto em março, vinha ao mundo a poeta Lucinda Persona.

Prenúncio de um outono que celebraria a língua portuguesa desde aquele momento até o entardecer de todas as eras. Logo cedo descobriu sua vocação inteira feita de palavras, frases, melodia, ritmo e silêncio.

Teve por local de nascimento a fazenda Gaúcha, em Arapongas, Paraná. Foi alfabetizada tarde, por volta dos nove anos.

Provavelmente por capricho da velha Estrela da Manhã que certamente sabia o quão bem ela traduziria o Verbo à última flor do Lácio.

Como acontece às vezes nesta vida, logo percebeu a necessidade de gestar o universo pronto à luz de si, a arte a buscar entrelaço e sentido. “Meu sonho maior, aos seis anos de idade, era aprender a ler, mais até do que escrever”, disse ao . E aprendeu como ninguém a ler não só sílabas, mas todos os símbolos e caminhos, mesmo os invisíveis e secretos, do mundo.

Autora de seis volumes de poemas e dois livros infanto-juvenis, também está em três antologias de contos, aventurou-se por crônicas, manteve uma coluna no jornal Diário de Cuiabá e participou de pelo menos duas grandes revistas literárias: a da Fundação Biblioteca Nacional e, neste 2016, da Revista da Academia Brasileira de Letras.

Seu livro mais recente é de 2014, Entre uma Noite e Outra, e foi lançado pela editora Entrelinhas. Neste, mais que nos outros, a torrente de significados, sempre intensos, sempre completos, nutre-se, paradoxalmente, de intervalos e silêncios observados e sentidos onde quer que eles se manifestem.

Por meio de uma magia antiga, aquela mulher consegue celebrar a antítese das palavras, dos sons, das melodias. E obriga todos a submergir no oceano profundo presente em cada um de nós.

Galeria: Poeta Lucinda Persona

Impiedosa, faz o leitor apenas tomar fôlego breve, pois liga um poema ao outro, como se o mandasse contar até dez somente para mergulhar de novo. E suplicar novo fôlego. E mergulhar de novo. Exemplos vários há, mas aqui destacamos dois. Tudo começa em O que Dou à Fome: Não tenho ainda na boca/ o alimento/ mas/ dá-me pressa contar a todos:// Sou um ser/ que devora/ outros seres// Tudo o que dou à fome/ (e da vida já passou à morte)/ chega primeiro ao coração/ por uma via secreta e tênue// Afundo (em alma)/ até a extremidade das raízes/ deste tomate vermelho vivo/ que caiu em minhas mãos.

Breve pausa e lá se vai tudo novamente: Minha janela/ contempla do alto/ a paisagem// Conhece/ como a palma das mãos/ os telhados do bairro/ a arquitetura verde dos quintais// Minha janela vê/ a chegada e a partida dos dias/ alonga-se ansiosa/ na vã penetração do céu sem fim// Tão intemperante ela é/ ao abocanhar/ poeira/ papéis/ folhas arrancadas/ pelos vendavais/ e muito mais// Minha janela de onde está não se move/ mas de fome/ ela não morre.

E pensar que, por um tempo, como acontece a muitos escritores, ela reteve tudo quanto produzia para si mesma. “Tudo que eu escrevia, nos primeiros tempos, eu guardava”, conta, sobre os tempos ainda no Paraná.

Por sorte ou destino, já no final da década de 80 e aqui em Cuiabá, foi convidada e aceitou participar de um projeto literário local. Pouco depois, em 1995, publicou seu primeiro volume, Por Imenso Gosto.

Gilberto Leite Segundo Lucinda Persona, a paixão pelos livros começou ainda na infância, quando ela foi alfabetizada

Sobre o processo criativo, acredita que tudo começa à parte de si. Resultado, talvez, de memórias ancestrais ou de uma vontade de perpetuar o efêmero e tudo quanto tenta fugir aos olhos, ainda que já cativo ao coração.

“Tenho uma admiração muito grande pelo mundo, por tudo que aí está. Por todos os elementos, o vento, a chuva, o sol, a lua, as estrelas, árvores e animais. Sempre me envolvi com essas coisas, e talvez essa admiração me leve ao desejo de descrever minha emoção frente a determinadas coisas e momentos”, expõe.

De acordo com ela, um encantamento do mundo do qual jamais se cansa, um gosto que nunca se esvai.

Assim sendo, fotografa a vida à sua volta em versos magistralmente compostos acerca de praticamente tudo um dia visto.

É só olhar: Ai daqueles que não pensam em nada/ quando um vento de tempestade/ desarruma a cidade/ e mistura as coisas desiguais/ arrancando (de uma só vez)/ o esqueleto do corpo.// O vento é mestre em arrancar/ o esqueleto do corpo.//Ai daqueles que não pensam em nada/ quando a ventania toma conta de tudo/ e revira as páginas dos compêndios/ mexendo com as palavras que ali estão/ ou quando um arrastão de folhas se choca/ com as coisas mais estáveis/ e a densa poeira entope as traqueias.// Ai daqueles que não se abalam/ à vista das coisas nas mãos do vendaval/ grossos pingos caem das nuvens. Palavras lapidadas sob o título Quando Um Vento, presente no livro Sopa Escaldante, de 2001.

De volta ao trabalho mais recente, como bem lembrado pelo também poeta Matheus Guménin Barreto, o tecido do silêncio de Persona em Entre uma Noite e Outra faz lembrar a portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen e a russa Anna Akhmátova, mas jamais se finda nessas breves semelhanças.

Pulmões cheios novamente, é possível ler Feito ao vivo. Talvez seja um paradoxo/ mas/ rogo a Deus que não me livre/ de sofrer em cada espelho/ (e explico)// Torneira aberta/ água escorrendo/ estendo as mãos// É estranho/ muita gente faz o mesmo/ inumeráveis vezes/ e não se dá por isso// Não se dá por isso/ de coração em plenitude/ (deslumbrado e triste)/ como convém/ a tudo o que é feito ao vivo/ na certeza contundente/ de que um dia se morre/ e o lugar ocupado/ à frente do espelho/ estará vazio.

“A força discreta de sua poesia pode ser comparada à das erupções de lava sob o mar, criando em silêncio (na percepção do mundo externo, é claro) e com lentidão novas ilhas, novas praias na paisagem da literatura brasileira”, escreveu sobre ela Matheus Guménin Barreto. E ele está certo.

Veja, em anexo, a lista de publicações da escritora