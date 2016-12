Rapper Linha Dura comemora 20 anos de carreira e lança novo disco

Gilberto Leite MC Linha Dura é conhecido dentro e fora do hip-hop por causa do seu trabalho comunitário

Na trilha do rap desde 1995, Paulo Ávila, vulgo Linha Dura, está em processo de finalização de seu novo disco: Tchapa e Cruz TodaVida. Ele comemora 20 anos de carreira e pretende lançar esse novo trabalho ainda no começo de janeiro - ouça as músicas aqui.

Conhecido dentro e fora do hip-hop, essencialmente, por causa do trabalho comunitário, ele conta ter passado por uma espécie de revolução pessoal.

Envolto em batalhas pessoais muito maiores que as costumeiras, quando no movimento social, decidiu rever estratégias, aprumar o passo. Essas decisões o levaram a buscar aprimoramento na técnica da arte escolhida.

Há bons quatro anos, além de escrever suas rimas, foi estudar música e decidiu ele mesmo produzir suas faixas e de outros artistas (montou, para isso, uma produtora, a TodaVida Produções), fundou uma marca de roupas (a TodaVida Correria Wear) e reviu seu estilo de rap.

“Entendo o primeiro disco [Tchapa e Cruz] como um outro momento, no todo, o disco ficou meio Frankenstein, com estilos de rap misturados. Gosto do resultado, mas hoje não faço mais músicas daquele jeito, mudei a levada, a maneira das rimas e centrei mais no trabalho das bases”, explica Linha Dura ao .

Nesse disco em finalização, novas vozes também ganharam espaço. Haverá pelo menos outros 30 artistas em participações especiais, entre eles, as cantoras Lorena Ly (que já gravou sua parte) e Ana Rafaela.

Egresso do movimento underground, aqui em Cuiabá, muito mais próximo e afeito ao rock, desde sempre procurou mostrar criações próprias. Do rock pesado, migrou para o rap, num tempo em que começou a ouvir Gabriel, O Pensador e Racionais MCs.

“Eram as duas coisas que tinha pra ouvir na época aqui em Cuiabá, em fita cassete, daquelas do camelô”, lembra, afirmando não serem esses, no entanto, os responsáveis por seu despertar no mundo das rimas, mas uma lenda viva do hip-hop nacional, o brasiliense GOG.

“Quando eu ouvi Assassinos Sociais, ele cantando "A lição meu irmão esta aí/ Nos ataques a bomba/ No genocídio em Ruanda/ Na pobreza no Haiti/ É triste, mas eu vi/ O clamor materno/ Rogando logo o céu, o inferno/ Ao seu filho subnutrido/ Que aos dezoito não pesava mais que vinte e poucos quilos", eu pirei e entendi que o rap pode ser global, além da centralização da realidade nos bairros, como o pessoal costumava fazer mais aqui”.

Galeria: Linha Dura e trajetória

Linha Dura sabe ser da segunda geração do movimento hip-hop cuiabano e lembra, na primeira onda, a realidade mostrada (tanto aqui como no resto do Brasil) era a mais imediata, a mais próxima, a do bairro, da comunidade onde os rimadores viviam.

Entendeu então ser sua aldeia igual a toda e qualquer outra do mundo, e percebeu serem os pretos oprimidos em todo e qualquer lugar do mundo. Foi o tempo da militância, do grito por tentativas de equalizar as coisas. Em fins de 2003, foi um dos sete fundadores da Central Única das Favelas (Cufa) em Mato Grosso.

Conheceu MV Bill, aproximou-se mais dos Racionais MCs, intensificou as vivências no berço do rap nacional, São Paulo. “Hoje sou totalmente ligado à família Racionais, entendi inteiramente a caminhada deles, as escolhas deles”. Foi mais ou menos nessa época que ele passou a perceber que sua música precisava tornar-se mais profissional não só no momento de compor e gravar, mas também no ato de produzir melhor, esmerar-se mais nas melodias e ritmos, distribuir a mais gente, chegar a novos horizontes, ao invés de somente fitá-los à distância.

“Não me arrependo do trabalho realizado no primeiro disco, Tchapa e Cruz, onde misturava rap e rasqueado, siriri e cururu, mas prefiro as ideias embaladas com o funk à la James Brown. Tive necessidade de embalar melhor meu produto e fazer do trampo musical um trampo mesmo, não só rimas pelo protesto”, argumenta.

Tchapa e Cruz

Para Linha, esse problema, de não buscar a melhor produção e pouco se preocupar com a parte musical do rap é sintoma brasileiro. À parte o quanto o movimento hip hop cresceu em território nacional, as coisas continuam obviamente centralizadas ao círculo das periferias e pouco tocam nas rádios, salvo meia dúzia de nomes como os citados Racionais, Rashid, Emicida, Criolo mais um ou outro.

"Eu pirei e entendi que

o rap pode ser global"

“Por isso, mano, pra mim é a música do futuro no Brasil, porque os outros ritmos não têm mais para onde ir, enquanto o rap começou a perceber agora a necessidade dessa evolução. Muitos dos artistas que ficam nas paradas estão cantando com os caras do rap. A Ludmila mesmo, vem gravando com um monte de gente faz tempo”, lembra, ciente de que isso acontece porque ela é bem produzida como sempre foram as cantoras negras nos Estados Unidos, país de vários artistas aos quais ela tem acesso, grava e produz junto.

O rap, assim, segue em construção ainda em termos de produção e distribuição, apesar da evolução evidente ao longo dos anos. “Pra chegarmos até os Estados Unidos, temos pelo menos vinte anos pela frente. Aí acho que o rap vai começar a ser cantado. Já ouviu o disco solo do Mano Brown?”, pergunta à reportagem.

À resposta de que ouvi somente algumas faixas, mas não o trabalho todo, ele responde: “eu não paro de ouvir, o cara resgatou uns baratos das antigas, só funk, disco, flashback raizeira, mas pra fazer um som brasileiro, de primeira”.

O Calor de Cuiabá

De volta à própria trajetória, Linha Dura expõe ter começado, a partir de 2010, a sentir necessidade de planejar melhor a carreira, a repensar a própria vida dentro dos movimentos sociais. Nesse período de pausa necessária, comprou um teclado e começou a estudar música por conta própria.

“Comecei a produzir minhas músicas e a de vários outros novos MCs, quero movimentar várias coisas a partir daí. Isso levou à criação do TodaVida, uma frase que eu ouvia muito quando fui morar no Osmar Cabral e que abracei o significado com força”. Viu nisso uma maneira de recomeçar uma vez mais a própria história.

Algo natural para quem já fez de tudo um pouco em seu rap. Como gravar com a Orquestra Sinfônica da UFMT e com esses músicos eruditos fazer um show no bairro Pedra 90.

"Hoje sou totalmente

ligado à família Racionais,

entendi inteiramente a

caminhada deles, escolhas"

Da experiência de vida na zona sul da cidade, entrou numas de participar de uma ocupação com outras famílias de baixa renda. Acabou, em 2010, fundando um novo bairro, a Vila TodaVida, antes, uma área dentro do bairro São João Del Rey.

Mas, a experiência de líder comunitário cobrou seu preço e ele, depois de várias e várias dores de cabeça e cabelos brancos, decidiu deixar.

A ideia para agora é conseguir manter a confecção de roupas da TodaVida Correria Wear, os lançamentos do selo TodaVida Produções e, logo após o lançamento de Tchapa e Cruz TodaVida, em janeiro de 2017, dar início a uma turnê pelos bairros da periferia de Cuiabá.

“A ideia é inovar esse conceito de turnê e, ao invés de ir por outras cidades ou países, viajar pra dentro da minha cidade, em lugares onde a maioria dos artistas não vai”. Para isso, vai utilizar o próprio equipamento de som. É uma forma de ampliar algo que ele já vem fazendo há mais de um ano, período no qual se apresentou, além da zona sul, em alguns bairros da zona norte.

Não pretende ir sozinho, quer levar junto os MCs produzidos por ele e os demais artistas dos outros elementos do hip hop, grafiteiros, B-Boys, DJs.