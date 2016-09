Real X ficção em livro com contos sobre viagem pela América do Sul

Divulgação São relatos de reis, heróis, feiticeiras, ladrões, sentinelas, curandeiras e outros personagens marcados pelo fantástico

O escritor Santiago Santos vai lançar, em meados de outubro (muito provavelmente no Sesc Arsenal) seu primeiro livro impresso, Na Eternidade Sempre é Domingo. A obra é de um gênero hoje mais conhecido como fix-up (contos fechados em si, mas unidos em coesão e lógica, aparente ou sublimada, para contar uma história além das várias histórias), mas que no passado recebia o bom e velho nome de romance mesmo.

Só lembrar as muitas novelas, contos, paródias e anedotas fechadas, mas unidas umas às outras em Dom Quixote, talvez o mais monumental e primeiro de todos os romances, e das cartas de Drácula, de Bram Stoker, ou As Aflições do Jovem Werther, de Goethe.

Mas, como a ordem de todos os dias é sempre respeitar as vontades de escritores e definições são sempre vagas, voltemos à matéria. Na Eternidade Sempre é Domingo é um relato ficcional de gestação derivada de uma viagem real, feita pelo autor pela América do Sul. No lugar de somente tirar fotos e manter um diário com o que via, por exemplo, preferiu tomar o caminho mais difícil, o da criação literária. E foi fundo nessa outra viagem.

“O roteiro básico de um mochilão pela América do Sul ganha outras proporções com o surgimento de Nipi, um inca encarregado de contar as histórias esquecidas do seu povo. E ele não está sozinho. Ao longo da viagem, personagens imortais, perambulando pelas ruas do antigo Tawantinsuyu (as Quatro Regiões, extensão total do território incaico), serão capturadas pela câmera do celular”, conceitua, numa descrição do que seria o mote principal desse trabalho.

“Essas imagens são os disparadores de suas histórias, desconhecidas dos cronistas e mesmo de seus descendentes. São relatos de reis, heróis, feiticeiras, ladrões, sentinelas, curandeiras e outros personagens marcados pelo fantástico, que receberam a dádiva ou a punição de Inti, o deus Sol, para habitar a terra onde nasceram até os dias atuais”, continua Santiago.

Voltando ao pantanoso terreno das definições, ele vê o trabalho como uma obra de ficção múltipla, na qual se unem ficção histórica, fantasia, relato de viagem e registro fotográfico. “Mas gosto de pensar nela como uma aventura pé na estrada carregada de mitologia”.

O insight do livro apareceu depois do retorno da jornada por Bolívia e Peru até chegar a Macchu Picchu em 2014. “Mas na época não pensava nessa história. Tampouco conhecia a beleza da mitologia incaica. Tinha na cabeça apenas a ideia de desbravar o território dos países vizinhos”, lembra.

E o objetivo inicial foi cumprido, tirou as fotos e inicialmente pensou em fazer uso delas como fonte para os contos curtos que ele reúne já há três anos. Inicialmente em um perfil do Facebook e depois na página flashfiction. Ele prefere chamar esses contos breves de drops literários. “De volta a Cuiabá, passei a separar as fotos com esse propósito, e de alguma forma a interconectá-las, pensando em possíveis enredos que envolvessem aquelas pessoas/personagens, numa sequência que seguia ordem cronológica”.

Mas isso não o satisfez, ele não gostou do resultado e, por isso, resolveu pesquisar um pouco mais sobre a existência dos povos sul-americanos, pré-colonização europeia e abandonou a vontade de alimentar a página com isso. “Aproveitei para expandir de uma vez o conceito para um projeto separado dos drops, independente, um livro em seu próprio direito”, esclarece.

A pesquisa o levou a conhecer Garcilaso de la Vega e seu Comentários Reales de los Incas, publicado em 1609 e cuja extensão se opõe completamente aos seus trabalhos mais conhecidos, chamados de flash fictions exatamente devido à curta extensão.

Divulgação Escritor Santiago Santos conta que todo o processo criativo do livro durou 4 estações da sua vida

Enfrentar o oceano de letras espanholas deu resultado e serviu como pólvora a engatilhar sua pena. “A leitura do livro me deu a carne necessária para situar os contos, acrescida de várias outras fontes menores em todos os quadrantes da internet”.

Isso o inspirou também a utilizar um personagem como elo de ligação entre passado e presente dentro do corpo da obra: um guia descendente dos pré-colombianos. “Escolhi momentos e personagens que me permitiriam fazer um recorte amplo de toda a civilização incaica. Há pelo menos uma história situada na época de cada um dos 14 reis, uma no período posterior à chegada espanhola e uma mais espanhola que inca, eu diria. Tudo isso misturado com elementos do cotidiano e da rotina do reino. Os contos seguem uma métrica determinada, sendo a primeira parte um relato do local em que a foto é tirada e da viagem em si, e a segunda é o diálogo com o guia e a exposição de uma história perdida. O livro foi minuciosamente planejado, tentando dosar os vários elementos para que um não dominasse o outro ou assumissem um tom professoral que tornassem a leitura chata. A avaliação do resultado desse equilíbrio ficará, contudo, a cargo dos leitores”, reconhece o escritor.

Todo o processo criativo durou quatro estações da vida do catarinense de 29 anos, radicado em Cuiabá e antigo fã do universo do Senhor dos Anéis e da saga Harry Potter.

Além de Na Eternidade é Sempre Domingo, Santiago mantém as produções de Flash Fiction e tem e cria obras de diversos outros gêneros literários. “Tudo menos poesia. Não tenho esse talento. Fico na prosa”, conclui, modesto.