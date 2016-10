Santiago lança livro Na Eternidade é Sempre em Cuiabá e em São Paulo

Divulgação São 20 contos que se entrecruzam para formar única narrativa

Primeiro livro de Santiago Santos, impresso por uma editora, Na Eternidade é Sempre Domingo será lançado na terça (18) no Sesc Arsenal, às 19h.

Quatro dias depois, os incas que fazem com o escritor a jornada por duas dezenas de contos nascidos de uma viagem a Macchu Picchu e que se entrelaçam no volume "desembarcam" em São Paulo. Lá, o livro será lançado no dia 22.

Na Eternidade... foi contemplado no edital 2015 de literatura da Prefeitura de Cuiabá.

No total, são 20 contos que se entrecruzam para formar uma única narrativa: a de uma escritora que faz um mochilão pela Bolívia e pelo Peru acompanhada de Nipi, um enviado da deusa da linguagem dos incas, encarregado de contar à viajante histórias esquecidas do seu povo.

Os contos atravessam o reino que se tornaria o maior império da América do Sul, passando pelos anos de cada um dos seus 14 reis em sucessão direta, pela chegada dos espanhóis no continente, pelos reis fantoches instalados pelos conquistadores e pelos últimos monarcas da resistência de Vilcabamba, definitivamente esmagada pelos espanhóis em 1572.

Santiago fez uma pesquisa extensa na busca por retratar com fidelidade esse tempo de quase 500 anos atrás.

“Meu objetivo era retratar o cotidiano desses personagens, revelar seus rituais, suas leis, suas perspectivas. Para isso, utilizei como referência principal o livro Comentarios Reales de los Incas, escrito em 1609 por Garcilaso de la Vega, filho de uma nobre inca e um comandante espanhol que viveu em Cusco durante sua infância e juventude. Um nativo, ele foi capaz de descrever os costumes do seu povo de um ponto de vista privilegiado, algo que os cronistas estrangeiros não possuíam”.

Cusco, além de nascedouro dos incas, é hoje a capital do turismo histórico no Peru. La Paz, na Bolívia, é uma cidade de morros abundantes e ar rarefeito. Ambas são paisagens centrais do livro, assim como cidades menores na rota terrestre que serpenteia pelos dois países.

Todos os contos são precedidos por fotos de personagens, locais ou objetos que tiveram lugar de destaque nas histórias. Além de navegar pela aventura em si típica de um relato de viagem (o trajeto é baseado em um mochilão que o autor fez em 2014) e pela ficção histórica, alimentada pelos diálogos de Nipi, Santiago dá sua própria nota de inventividade ao apostar num desvio pelo fantástico.

“Todas as histórias seguem a ordem natural dos eventos na época, mas em algum ponto divergem completamente. Foi minha maneira de brincar dentro da mitologia e da história incaica. Não dá pra levar o que se lê ao pé da letra; é sobretudo um livro de ficção”, diz o autor.

Santiago, que escreve drops literários no site Flash Fiction, é veterano na escrita de minicontos, que se limitam a mil palavras. É nesse gênero que se inscreve a maior parte do livro. “São contos de quatro a seis páginas que privilegiam a concisão”, argumenta Santiago.

Na Eternidade Sempre é Domingo será publicado pela editora Carlini & Caniato. Depois do lançamento estará disponível no site da editora, nas livrarias da cidade e em formato ebook nas principais lojas virtuais. (Com Assessoria)

