Selecionadas para disputa em Nova York, bailarinas precisam de ajuda

O Grupo Juvenil de bailarinas do Opera Ballet conseguiu ser classificado para disputar o Youth America Grand Prix (YAGP) em uma seletiva ocorrida, em setembro passado em Indaiatuba (São Paulo). Concorrendo com outros 31 grupos de todo o Brasil, as meninas de Cuiabá ficaram entre os cinco ballets laureados.

Trata-se da maior competição de dança clássica do mundo, criada e situada em Nova York, Estados Unidos. Resultado de trabalho árduo e esforço diário, a coreografia a ser apresentada aos norte-americanos, Marinheiras, foi criada para o espetáculo Opera Rock, no qual elas homenageiam a história do ritmo musical mais popular da Terra desde o seu início até os dias atuais - assista uma das apresentações.

As integrantes do Opera Ballet foram selecionadas para participar do YAGP pela terceira vez, agora com as meninas de 12 anos a 14 anos. Em outra feita, uma das solistas, Isabela Miorim, obteve uma bolsa para estudar na Alemanha. Neste mesmo 2016, a solista Larissa Pires também conquistou o direito de ir a Nova York, participar do YAGP.

A viagem tem de ocorrer necessariamente em abril de 2017, mas elas ainda não conseguiram todos os recursos necessários para a jornada. O grupo juvenil é composto por 22 bailarinas e muitas necessitam de apoio financeiro parcial ou integral. Elas serão acompanhadas por duas professoras.

“O grupo foi formado no ano passado. Este ano começamos a sair para competir, ganhamos algumas competições, a seletiva entre elas. Foi muito legal porque é uma experiência nova para todas nós”, explica Maria Eduarda Fabri, 12 anos, bailarina desde os três e uma das integrantes do grupo juvenil.

Opera Ballet foi criado pela bailarina Verônica Weber em fevereiro de 2000 e tem acumulado vitórias

Ela conta que imediatamente após a vitória na seletiva, começaram diversas ações em busca de meios de viabilizar passagens e estadia nos Estados Unidos, desde rifas, venda de pizzas, realização de almoços beneficentes (como uma feijoada no último feriado, (8), venda de brigadeiros.

Criado pela bailarina Verônica Weber em fevereiro de 2000, o Opera Ballet conseguiu, em apenas 17 anos, feitos notáveis ao concorrer e vencer companhias maiores, de cidades com tradição e estrutura mais sólidas que as da Capital, que não conta sequer com um teatro municipal ou uma companhia própria de ballet, como são os casos de Joinville, Santos, São Paulo e Maringá, por exemplo.

Outra das bailarinas, Maria Fernanda Porter, explica que isso foi possível muito devido ao senso de equipe criado entre elas durante as viagens. As meninas hoje são muito mais próximas em comparação com quando iniciaram o caminho dos ensaios, treinos, coreografias, exercícios. Resultado direto dos ensinamentos da professora e diretora do Opera Ballet, Veronica Weber.

Dona de um currículo extenso, Weber conta ao que abriu a escola em Cuiabá após o encerramento de um ciclo em Curitiba, onde morava antes. Era fevereiro de 2000 quando ela decidiu mudar-se para a Capital de Mato Grosso.

Algumas das bailarinas do Opera Ballet. São jovens cheias de sonhos e que batalham para os realizar

Nascida em São Paulo, é dona de um extenso e importante currículo nacional e internacional. “Danço desde os três anos, quando comecei aqui mesmo no Brasil, mas concluí meus estudos na Inglaterra e na França e depois fui viver na Alemanha, como integrante do corpo de baile do Deutsch Oper Am Rhein”, explana.

Ainda aos 15 anos, Verônica decidiu aprimorar-se por dois anos na Grã-Bretanha, para estudar ballet clássico em uma das mais importantes escolas do mundo.

Ingressou no Ballet de Câmara de São Paulo até tentar e conseguir seleção para fazer parte do teatro onde reside a terceira maior companhia de dança da Alemanha. Era uma dos 70 bailarinos de mais de 20 nacionalidades diferentes.

De volta ao Brasil, depois de 11 anos dançando profissionalmente entre os germânicos, como primeira bailarina do ballet da cidade de Trier, Alemanha, começou a dançar na companhia de ballet do Teatro Guaíra, em Curitiba. Em fevereiro de 2000, inaugurou o Ópera Ballet.

“Temos meninas muito talentosas na escola. Este grupo juvenil competiu com 80 conjuntos do Brasil inteiro. Uma das solistas de outro grupo já ganhou uma bolsa, só ainda precisa definir de qual escola. Temos outros talentos que tenho certeza vão conseguir estar entre as grandes, tudo que falta é incentivo, pois os europeus não têm todo talento dos brasileiros, mas tem estrutura, incentivo e disciplina”, considera Veronica.

Isso obriga a maior parte dos grandes bailarinos brasileiros a ir morar na Europa, em busca de meios para desenvolver sua arte. “Isso é uma pena, porque podíamos ter um corpo de baile maravilhoso, companhias brasileiras excelentes, mas todo bom bailarino brasileiro vai para fora, por aqui ninguém ganha bem e as dificuldades são imensas”, continua a professora bailarina.

O Ópera Ballet trabalha ao lado da Royal Academy of Dance, de Londres. Verônica é graduada nos exames da academia britânica como professora e bailarina. Ela destaca a disposição das meninas em apoiarem-se mutuamente, numa percepção de senso comunitário que poderia bem influenciar a outros setores da sociedade brasileira, tão carente dessa união.

Há diversas maneiras de ajudar as meninas do Ópera Ballet a chegarem a Nova York (a competição acontece de 7 a 14 de abril de 2017), a principal delas é participando da campanha Adote uma Bailarina, um crowdfunding onde é possível doar qualquer valor, a partir de R$ 10 - assista vídeo.

Também há a rifa de uma motocicleta, cujos números podem ser adquiridos na portaria da escola, bem como brigadeiros produzidos por elas, vendidos no mesmo lugar. O Ópera Ballet está localizado na avenida do CPA, dentro da Galeria Acrópole, mas a entrada é pelos fundos, na frente da Rede de Televisão Brasil Oeste, com a raridade de um grande estacionamento.

Prêmios conquistados pelo Ópera Ballet em 16 anos:

2016 – Festival Dançai (Cuiabá)

1º Lugar Ballet Adulto

1º Lugar Sapateado Adulto

1º Lugar Sapateado Infantil

1º Lugar Jazz Infantil

Espetáculo O Quebra-Nozes. Essa é uma das muitas apresentações do grupo que tem se destacado

1º Lugar Categoria Juvenil

2º Lugar Categoria Juvenil

2014 – Prêmio Onça Pintada de Dança (Campo Grande)

1º Lugar Conjunto Adulto

2011 – YAGP de Nova York

Conjunto Adulto – 12º Lugar entre 140 grupos, trios e duos participantes.

2011 - Seletiva para o YAGP de Nova York - SP

Conjunto Adulto - Classificado

2011 - 19º Passo de Arte - SP

1º Lugar Conjunto Adulto (9,8) - Brilhante

5º Lugar Conjunto Adulto - Instinto

2010 - YAGP de Nova York

Conjunto Adulto – 3º Lugar entre 70 grupos participantes.

Conjunto Juvenil – 13º Lugar entre 64 grupos participantes.

Solo Juvenil - Isabela Miorim - Confirmou bolsa na Alemanha

Opera Ballet em O Quebra-Nozes - Flocos de Neve. Bailarinas de MT têm encantado todo o mundo

Conjunto Juvenil - Classificado

Conjunto Adulto - Classificado

Solo Juvenil - Isabela Miorim - Classificada (ganhou bolsa na Alemanha)

2009 - 17º Passo de Arte - SP

1º Lugar Conjunto Juvenil

2º Lugar Conjunto Adulto

3º Lugar Solo Juvenil

5º Lugar Solo Adulto

Prêmio Especial - Melhor Grupo Juvenil (incluindo todas as modalidades)

2009 - Audição - Escola do Boston Ballet (EUA) - RJ

Maila Mello foi uma das três brasileiras selecionadas para esse renomado curso.

2008 - 16º Passo de Arte - SP

2º Lugar Conjunto adulto

5º Lugar Conjunto Infantil

2008 - 10º Encontro da Dança Rondonópolis

1º Lugar Solo Infantil

2º Lugar Solo Adulto

2º Lugar Solo Juvenil

O Quebra-Nozes - Fada Açucarada. Registro de outra apresentação do grupo

1º Lugar Conjunto Adulto

1º Lugar Conjunto Juvenil

1º Lugar Dança de Rua Conjunto Juvenil

Melhor Grupo do Encontro

Prêmio Especial 10 anos do Encontro da Dança

2007 – 9º Encontro da Dança Rondonópolis

1º Lugar Clássico Trio Júnior

1º Lugar Clássico Conjunto Júnior

1º Lugar Repertório Conjunto Misto

1º Lugar Clássico Duo adulto

1º Lugar Clássico Conjunto Misto

3º Lugar Clássico Variação Feminino Adulto

Melhor Grupo do Encontro

2005 – 7º Encontro da Dança Rondonópolis

1º Lugar Clássico Variação Feminino Avançado

1º Lugar Clássico Conjunto Avançado

1º Lugar Clássico Conjunto Infanto Juvenil

3º Lugar Dança de Rua Conjunto Juvenil

3º Lugar Clássico Repertório Grand Pas de Deux Avançado

Melhor Grupo do Encontro