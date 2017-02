Sessão de psicografia com Alaor reúne 400; cartas reforçam crença

Gilberto Leite Após leitura de carta de familiar, mulher se emociona e é levada para buscar a carta do ente querido

A presença do médium Alaor Borges, considerado pelos propagadores da doutrina espírita como um dos discípulos de Chico Xavier, arrastou uma pequena multidão ao Centro Espírita Wantuil de Freitas. Pelo menos 400 pessoas lotaram o auditório principal da instituição para ver Borges psicografar diversas cartas de filhos, mães, esposos, avós mortos dos presentes ao local.

Em pelo menos três situações, o choro era convulsivo e as pessoas declararam à reportagem que as informações não foram anteriormente repassadas. “Nada a não ser o nome da minha mãe e o meu. Ela faleceu há um ano e 11 meses”, declarou uma mulher de 30 anos, tremendo, olhos cheios, as mãos a amassar a carta que ela e toda a plateia acreditava ter vindo do além.

Doutrina religiosa fundada em Paris, França, em meados do século 19, o espiritismo tem mais de 3,4 milhões de seguidores declarados no Brasil (2,3% dos religiosos no país, segundo o censo 2010 do IBGE).

Em Mato Grosso, eles são algo em torno de 250 mil, entre os 3,3 milhões de habitantes (segundo o algoritmo do Google, que cruza dados de fontes diversas e faz o cálculo a partir das mais confiáveis, a estimativa de líderes de centros cuiabanos e a repetição matemática da proporção média apontada pelo IBGE para o Brasil).

Cuiabá tem um centro espírita com 106 anos de fundação; Cáceres foi a primeira cidade mato-grossense ter um, fundado em 1896. Segundo o livro da jornalista Cristina Piloni, aqui o mais antigo é o Centro Espírita Cuiabá, aberto em 1911. O outro (fundado às margens do Rio Paraguai apenas 15 anos após Machado de Assis lançar seu Memórias Póstumas de Brás Cubas) chama-se Centro Espírita Mateus. Ambos continuam em funcionamento.

Gilberto Leite Alaor começou a psicografar há cerca de 35 anos e é considerado um dos sucessores de Chico Xavier

Uma equipe do esteve presente em uma das sessões de psicografia de Alaor Borges. O tom de admiração pelo homem estava espalhado por todo o perímetro do Wantuil de Freitas. Isso se deve, nas palavras do presidente da instituição e médico Márcio Monteiro, 50 anos, espírita há 40, ao trabalho desenvolvido pelo médium.

Explica que a religião não tem uma hierarquia definida, como acontece com o cristianismo, católico ou protestante. Não há sacerdotes propriamente ditos, mas médiuns que dão passes, impõem curas por orações e mãos, recebem mensagens de espíritos por diversas técnicas, a psicografia entre elas.

“A comunicação com o mundo espiritual se dá por uma espécie de sexto sentido que vai sendo desenvolvido à medida que o médium trabalha para isso”, explana.

Provocado a explicar como alguém formado em uma profissão cuja principal exigência é o rigor acadêmico de estudo (algo que costumeiramente afasta a ideia de transcendência), ele dá uma resposta simples. “À medida que eu estudava, descobria que o que eles chamavam, na medicina, de alucinação, eu via como vidência. A medicina só ajudou a fortalecer uma convicção que eu já tinha do mundo espiritual. Não me atrapalhou em nada, pois pra mim as coisas foram se encaixando”. O despertar da mediunidade dele, ainda na infância, e sua busca pelo desenvolvimento cuidaram do resto.

Gilberto Leite Presidente da associação, Márcio Monteiro explica que a comunicação com o mundo espiritual se dá por uma espécie de 6º sentido que vai sendo desenvolvido à medida que o médium trabalha para isso

O mesmo se deu com o contador aposentado Geraldo da Silva, 67 anos. Ele faz questão de explicitar seu conhecimento sobre várias outras religiões, “porque não tenho preconceito com nenhuma delas”, mas considera ter seu caminho traçado ao espiritismo desde os primeiros passos, pois foi educado na Escola Modelo Barão de Melgaço, um educandário espírita, “até a admissão (hoje Ensino Médio)”. Jamais quis perder a trilha ali encontrada.

“É errado quando as pessoas dizem ter perdido alguém, porque nós não perdemos nada a partir do momento em que acreditamos que há uma vida eterna, que continua sempre”, diz.

A empresária Margareth Faisano, 47 anos, conta á reportagem ser filha de pai espírita, mas sempre ter frequentado também a igreja católica por influência de sua mãe, seguidora fiel da Igreja de Pedro.

Ela pondera que Alaor Borges se destaca entre seus pares por causa da seriedade do trabalho desenvolvido por ele, assim como sua disciplina. A incontornável necessidade de viver “aquilo que se prega”, diz, “e ele (o médium Alaor Borges) realmente vive em favor do próximo, de acordo com sua disciplina e trabalho”, argumenta.

Sentado próximo a nós, um pequeno homem observa tudo com um olhar doce, pleno de compaixão. A reportagem se aproxima de sua cadeira de rodas e pergunta seu nome. “Me chamo Estevão Junior dos Santos, tenho 39 anos, vivo o espiritismo desde os meus 18, quando despertou minha mediunidade”. Estevão tem osteogênese imperfeita, condição popularmente conhecida como ossos de vidro.

Gilberto Leite Estevão Junior tem ossos de vidro e diz ter desenvolvido a mediunidade. Ele também pisicografa

Conta dezenas de fraturas e microfraturas desde o nascimento, teve uma infância pautada na dor e na enfermidade. Nunca esmoreceu. Em meio às muitas dores, começou a intuir que um copo com água, por meio de orações, poderia tornar-se analgésico. Entendeu essa intuição como um chamado à luz e ao trabalho de desenvolvimento mediúnico.

“Notava que a água realmente se transformava, tinha mesmo gosto de dipirona. Comecei a melhorar pouco a pouco, conforme ia buscando desenvolvimento e estudo, passei a psicografar. Toda a enfermidade que eu tinha começou a ser curada”. Incansável, terminou os estudos, fez vestibular (e passou) para Ciências da Computação. É funcionário público concursado, analista de sistemas no MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) .

Participa de sessões espíritas no Wantuil de Freitas há cerca de dois anos e meio, mas lá chegou por meio de novo período de dificuldades. Ele caiu de sua cadeira dentro de casa. Como sempre acontece quando sofre quedas, teve múltiplas fraturas; as mais graves delas foram um afundamento na face e a quebra da parte alta da cabeça. Às dores sempre presentes no resto do corpo, aliaram-se outras ainda mais fortes no ouvido, olhos, cabeça.

Considera serem as trocas de passes e orações recebidas naquele local as responsáveis pela sua recuperação. “O despertar é algo maravilhoso, tão maravilhoso quanto imitar o Cristo”, resume, ao ser perguntado como fez para superar tudo, inclusive as dificuldades nascidas em seu próprio corpo.

Galeria: Sessão de psicografia

Fundada nas ruas de Paris por Hippolyte Léon Denizard Rivail, o Allan Kardec (1804-1869), a doutrina espírita tem no passe um dos elementos mais poderosos do conjunto de práticas decodificadas pelo estudioso francês.

Nessas sessões, os praticantes creem que o médium transmite a outros forças misteriosas, para citar Goethe, consideradas benéficas à saúde física e espiritual das pessoas. A característica de estudo, o fato dos espíritos se comunicarem, dentre outros meios, por cartas escritas, os muitos livros lançados por psicografia talvez tenha seu nascimento no fato de ter sido Denizard Rivail um pedagogo reconhecidamente fascinado pelo método e o rigor científico sintetizados nas obras O Livro dos Espíritos (1857), O Livro dos Médiuns (1859), O Evangelho Segundo o Espiritismo (1863), O Céu e o Inferno (1865) e A Gênese (1868), os cinco seminais da religião (doutrina para os da prática) francesa cujo maior número de seguidores nasceu e reside no Brasil.

A caridade e o trabalho social são características marcantes de seus seguidores. “Mas não adianta nada fazer com qualquer tipo de interesse que não seja o cuidado com o próximo, não fazer de coração, por amor e compaixão. Lá (no outro mundo) nada passa despercebido, não adianta querer enganar”, encerra o médico Márcio Monteiro.