Uma história que carrega várias histórias dentro de um Fusca Sebo

Divulgação Deste o início dste ano, o sebo itinerante batizado de Rua Antiga funciona num Fusca, ideia fantástica do casal de artistas plásticos Thiago Sinohara e Marília Bonna

Todo escritor já imaginou um dia tornar perene um momento por ele transcrito em palavras. Espécie de ideal neste mundo feito de impermanências, às vezes alguns conseguem reter esses instantes, por mais improvável que isso pareça. Foi o que aconteceu com o casal de artistas Thiago Sinohara e Marília Bonna, idealizadores, criadores e mantenedores do Sebo Itinerante Rua Antiga, montado dentro de um Volkswagen (nome original do abrasileiradíssimo Fusca) desde fevereiro deste 2016.

Ela, escritora; ele, artista plástico. Vendem tudo relacionado à arte naquela espécie de metáfora ambulante da vida: pequena enquanto espaço (ou intervalo de tempo, no caso da existência), infinita enquanto vontades de dois universos que se encontram (como pessoas) e, desse choque, criam novos universos, perpetuam mundos.

Divulgação Thiago Sinohara e Marília Bonna idealizaram projeto do sebo itinerante quando se conheceram e foi a partir do texto de um conto

No caso aqui relatado, os dois escolheram concretizar um texto, o conto “Rua Antiga”, de autoria de Marília, tornando uma breve história a casa animada de múltiplas outras histórias. “Começou com nossa vontade comum de lidar com manifestações culturais. Então tivemos a ideia de disponibilizar produtos na área de literatura. Para isso fizemos uma parceria com escritores mato-grossenses”, conta ao Thiago. E prossegue: “mas também vendemos livros novos e vários outros produtos relacionados à memória das coisas antigas, como discos de vinil, objetos decorativos e utensílios de artesanato”.

Contou para isso com o entrelaçamento não só das mãos, mas dos ideais do casal, nascidos ainda quando os dois se conheceram. “Ela me mostrou o conto e o texto me encantou muito. Ele é importante demais para nossa história. Quando estruturamos a ideia de um sebo, não consegui pensar em um nome melhor do que esse”, explica Thiago, como se precisasse.

Divulgação "Rua Antiga" traz livros, discos de vinil, CDs, fitas K7 e dezenas de miudezas e desperta muita atenção

Então, um novo horizonte se abriu logo após surgirem as dúvidas sobre como efetivar isso de ter um espaço próprio aonde coubessem tantos significados? A resposta veio da garagem da casa dos dois: um Fusca 1969 vermelho. Da música mecânica vinda do ronco do motor, a certeza de transformar aquele momento literário - mero instante (de novo, a vida) onde o mundo, em vão, se ilumina -, num modo de obter sustento. Especialmente porque este combinava sobremaneira com os dois.

Ao invés de ter um espaço estático, e muito mais caro, como uma loja, pensaram na dinâmica de poder levar aquelas vivências a quem mais delas quisesse tomar parte. “Não só vendemos as coisas, elas estão sempre disponíveis ao uso de quem quiser chegar, sentar, ler um dos livros, ouvir uma música na vitrola, sempre ligada”, segue Thiago, dizendo que ainda complementam a experiência com um café e uma conversa.

Dentre os trabalhos experimentáveis ali, como por óbvio deve ser, é possível encontrar e ler “Rua Antiga”, agora escrito por Marília e ilustrado por Thiago. O conto foi impresso por eles e divide espaço com os já citados outros livros, discos de vinil, CDs, fitas K7, aquarelas e as várias outras miudezas imensuráveis. “Transformamos reproduções em aquarela em cartões postais. O único critério é que sempre sejam coisas antigas”, continua o artista plástico.

Para ele e Marília, um modo de manter uma memória viva de coisas, usos e costumes que ou se perderam no tempo ou já não têm mais o mesmo status. “Reunimos nossas famílias, mães, pais, tios que também criam produtos artesanais. É tudo sempre voltado ao tema, ao Fusca, aos motivos decorativos, seja nos porta-livros ou nos demais artesanatos”.

Divulgação Sebo itinerante no Fusca, em Cuiabá, tem pontos preferenciais de parada em universidades e praças

Como movimento e dinâmica sempre engrandecem percepções, reconstrõem olhares, Thiago começou uma série fotográfica chamada janelas de Mato Grosso. Uma maneira, segundo o próprio, de não perder a relação com a cultura local, algo que os seres humanos residentes tem o hábito de esquecer de lembrar.

A itinerância do negócio tem esse propósito declarado de levar às pessoas a certeza do movimento constante do presente, mas de modo a não deixar de lado a parte boa do passado. Sempre momentos inesquecíveis criados segundo a experiência e o desejo de cada um, mas cujo encontro comum pode residir na lembrança de uma música, um livro, uma história, um gesto, conversa ou aperto de mão.

Coisas que, sabemos todos, é fácil por demais olvidar.

Não para nossos personagens. “Sempre paramos em universidades, praças, largos, procuramos criar um espaço que remeta às memórias comuns das pessoas. Especialmente às relacionadas às coisas que pra nós tem muito valor, a arte e a cultura”, explica Thiago. Como a prioridade é a experiência e não o comércio, o útil e o agradável tornaram-se uma coisa só. “Nossa cultura é muito rica, queremos celebrá-la sempre. A dinâmica de movimento faz parte de nosso ideário, e vai estar sempre presente. Estar na rua, ter contato com as pessoas, não necessariamente a coisa fria de uma loja parada”.

Mas nem tudo é sonho e ideal, a parte prática nasceu da expertise de Marília com o comércio de livros, pois ela trabalhou por sete anos em sebos no Rio de Janeiro. Como ambos são criadores artísticos, precisavam de, a um só tempo, um ganha-pão e uma galeria. “Geralmente trabalhamos nos finais de semana, mas passamos o resto dos dias preparando as coisas, catalogando tudo para manter um cuidado especial com o material quando finalmente sairmos para expô-lo”.

Para os sonhadores, não custa lembrar. É um caso concreto de gente que conseguiu fazer de um conto literário um meio de vida. Palavras que, ao atravessarem a vida deles, determinou tudo que veio depois. Às vezes isso não é só um bom epílogo da uma história.