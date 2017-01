2º fim de semana do ano tem samba, feijoada e algum rock texto e vídeo

Fique por dentro da programação!

Ainda naquele ritmo de férias, a cidade retoma aos poucos os eventos. Além dos tradicionais cinemas nos shopping centers, há os shows das bandas e cantores cuiabanos fazendo, cada um à sua maneira, homenagens e tributos a outras bandas e cantores de sucesso dos grandes centros. Não há um show autoral no fim de semana. Assim, há samba, MPB e rock nacional e internacional em versões locais. Também tem a Feijoada da Patricinha, no domingo, e a poeta Luciene Carvalho fazendo show de slam poetry no Gran Bazar Pac, na terça (17).

Confira, abaixo , a programação

Show P-Brother toca O Rappa e Criolo

Sexta (13), às 22h

R$ 15

Malcom Pub



Reprodução A Feijoada da Patricinha contará ainda com shows de Vavá & Márcio, Sedusamba e Aprontae

O rapper Paulo P-Brother toca um especial de covers da banda carioca O Rappa e do rapper paulistano Criolo. Quem faz a abertura é a banda Base Forte 65, tocando covers da banda de reggae Natiruts e de rap/rythm’blues Maneva.

Show Rodrigo Alencar

Sábado (14), 22h

R$ 5 (mulheres) e R$ 10 (homens)

Bar do Bigode



O cantor Rodrigo Alencar, carioca de origem e ainda morador do Rio de Janeiro, chega a Cuiabá para cantar pela primeira vez na Praça da Mandioca. Seu show é acústico e miscelânea de estilos, compositores e cantores.

Show MPRock e Heróis de Brinquedo

Sábado (14), às 22h

R$ 15

Clube de Esquina Bar

Duas das bandas mais antigas da cidade a tocar covers fazem show no Clube de Esquina Bar. O repertório é baseado em hits do rock nacional e internacional, além de alguma MPB.

Especial Barão Vermelho, Paralamas e Engenheiros do Hawai

Sábado (14), às 22h

R$ 15 (até as 23h) e R$ 25 (das 23h em diante)

Malcom Pub

A banda Fábrica tocará covers das bandas cariocas Barão Vermelho e Paralamas do Sucesso, além de velhos hits da gaúcha Engenheiros do Hawai. Antes, tem outros covers do rock nacional e internacional com Bedin & Bocão. Também haverá a inauguração do novo espaço eletrônico da casa, com cinco DJ’s.

Reprodução Rodrigo Alencar, carioca de origem, chega a Cuiabá para cantar na Praça da Mandioca sábado

Nico e Lau – É só moage

Domingo (15) às 20h

Cine Teatro Cuiabá

R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

A dupla de humoristas Lioniê Vitório e Justino Astrevo apresentam seu novo espetáculo, É Só Moage, onde criam esquetes a partir de vários personagens, além da tradicional dupla de compadres cuiabanos. A promessa é de risadas soltas. Os ingressos estão disponíveis nas lojas Casa de Festas e à venda desde terça (3) na bilheteria do Cine Teatro.

Ensaio Bloco do Bigode

Domingo (15)

R$ 10

Bar do Bigode

Enquanto o Carnaval não chega, todo domingo o Bar do Bigode realiza o ensaio do Bloco do Bigode, com a presença da bateria da casa, comandada pelo Mestre Gudo. Com presenças confirmadas de Washington Lero Lero; Gil Moreno; Prof Cleyton; Raul Fortes; Edinho Silva; Erielson; Raoni Ricci; Nilson Brito; Nei Aroeira.

Feijoada da Patricinha

Domingo (15)

De R$ 30 (meia feminino) e R$ 60 (inteira feminino) a R$ 800 (bangalô)

Assof

A festa realizada pelo Pagode dos Boleiros tem mais uma edição no domingo. A feijoada começa a ser servida às 13h30 e continua até às 15h30, os shows vão até mais tarde. Além do show nacional, também tocarão Tome Aí, Grupo Tamu Junto, Max Tanderah, Ronny Black, Dj Mão Absoluto, Caçula do Pandeiro e Kleber Leite. (Haverá ainda shows com Vavá & Márcio, os gêmeos do pagode, Sedusamba, Aprontae e outros.

Terça Poética com Luciene Carvalho

Terça (17)

Grátis

Gran Bazar Pac

Para esta edição de janeiro o Gran Bazar Pac recorreu à maestria e a singularidade da poetisa, bruxa, escritora e imortal Luciene Carvalho para mestre de cerimônia das Terças Poéticas. Em parceria com Mano Raul e demais convidado(a)s (Karla Vecchia, Jeniffer Reis, Doutor Alan, Adriane Delamonica), a poeta embalará uma noite com uma pegada mais urbana, hip hop, sem deixar de lado a ancestralidade portenha. Uma batida que vai direto ao coração e à alma.