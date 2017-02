24 mil pessoas curtem Araguaia Folia nos 2 primeiros dias de carnaval

Assessoria Cerca de 24 mil pessoas passaram pela arena do Porto Baé nos dois primeiros dias do carnaval

Os foliões invadiram à arena do Porto Baé, em Barra do Garças, para o tradicional carnaval de rua, o Araguaia Folia. Pelo quinto ano consecutivo, a prefeitura montou uma grande estrutura para a realização do evento que vai até a próxima terça (28).

Nas duas primeiras noites, o número de pessoas superou a expectativa da secretaria de Turismo, sob Mônica Porto, que esperava um público de 10 mil/dia.

Embora a PM não tenha divulgado dados oficiais, mais 12 mil/dia passaram pela arena.

As bandas Pimenta na Calcinha, o cantor Rodrigo Souza e Kebra Tudo animaram as noites de folia.

Além dessas atrações, a banda Prata da Casa percorreu a orla do Baé com as tradicionais marchinhas de carnaval. “Este é um momento de reunir os amigos e a família pra curtir uma festa com tranquilidade e segurança. Além disso, os empresários ao redor também lucram com a festa, que este ano veio para um local de fácil acesso, que é o Porto do Baé”, ressalta a secretária ao .

Galeria: Araguaia Folia

Neste ano, a Prefeitura de Barra do Garças conta com o apoio da secretaria estadual de Cultura que, por meio de emendas parlamentares, liberou os recursos para a realização do Araguaia Folia. Toda a estrutura e as atrações estão sendo bancadas com verba especificamente para esse tipo de evento. O valor aplicado não foi divulgado.

Muita animação

Francis Amorim Adriana Vitória elogia tranquilidade

Os foliões que compareceram nas duas primeiras noites do carnaval aprovaram a organização, a estrutura e as atrações. Segundo eles, a secretaria de Turismo mostrou que é possível promover uma festa com simplicidade, mas, com muita animação. "Muita alegria, boas bandas e com segurança, o que é importante, deixando as pessoas tranquilas para brincar as cinco noites de folia", disse a foliã Adriana Vitória, que reside na cidade.

"Eu acho que o evento poderia ter sido realizado na rua, como foi nos últimos quatro anos, mas está bom. Fica mais divertido, mas o que vale é a animação", destacou Cristiano Siqueira, explicando que na rua o povo extravasa mais pela sensação de liberdade.

Blocos

Além do grande número de foliões, um atrativo a mais está animando o carnaval de Barra do Garças: o concurso de blocos carnavalescos. Serão escolhidos os três melhores blocos, que receberão uma premiação de R$ 14 mil, sendo R$ 7 mil para o primeiro. R$ 4 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro colocado.

Segurança

As polícias Civil e Militar estão garantindo a segurança dos foliões, que contam também com a atuação de uma empresa de segurança privada, com o uso de detectores de mental na entrada da arena do Porto Baé para proibir a entrada de armas ou objetos que possam servir como armas.

"Apenas pequenas ocorrências, porém, sem ameaçar a integridade física das pessoas. A atuação das forças de segurança tem garantido um carnaval tranquilo em Barra do Garças", disse o delegado Adriano Marcos, que estava no plantão da 1ª Delegacia de Polícia Civil.