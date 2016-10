A Favorita, ProBeleza, Ela Não é Normal e cinema em vídeo e texto

Fique por dentro da programação

O período de descanso começa com somente duas estreias no cinema, o show da banda mineira de rock alternativo Munhoz, junto com a também alternativa Hottel Casablanca e o stoner rock do Fuzzly. Tem também a peça Ela Não é Normal, no teatro da Universidade Federal de Mato Grosso e o baile funk nacional A Favorita, no Buffet Leila Malouf.

Confira, abaixo , a programação

***

Humor do Mato

Teatro Zulmira Canavarros

Sexta, sábado e domingo

Divulgação Festival terá presença de 4 artistas nacionais: Nerso da Capitinga, Eri Johnson, Pedro Manso e Maloka

Com uma programação extensa e a presença de quatro artistas nacionais, Nerso da Capitinga, Eri Johnson, Pedro Manso e Maloka, nova edição do Festival Humor do Mato acontece entre os dias 20 e 23 de outubro na capital e entre 12 e 19 de novembro no interior do Estado. Parte do Circuito de Festivais de Teatro de Mato Grosso, o Humor do Mato é também integrante do programa de fomento às artes cênicas cujo objetivo é alcançar vários municípios do Estado. No total, 22 humoristas mato-grossenses, como Nico e Lau, André D’ Lucca, Comadre Pitu e Totó Bodega, Taty Baracatty, Tchó e Béppi (Sinop), Bastiana Cacerense (Cáceres), Alma de Gato, Creonice, Xô Dito, Penélope e Creissiewerson (ganhador do concurso de humor em Cuiabá), estarão entre as atrações.

Cinema

Nos shoppings de Cuiabá e Várzea Grande

Sexta (21), horários variados

Preços entre R$ 15 e R$ 30 (meia entrada às quartas)

Dois filmes estrearam ontem (20) nos cinemas de Cuiabá e Várzea Grande: O Contador e Ouija – Origem do Mal. No primeiro, um contador aparentemente normal tem um segundo emprego noturno para quebrar a rotina: matador de aluguel. Christian Wolff (Ben Affleck) é um homem que apresenta um quadro de Síndrome de Asperger, o que o faz ter mais empatia com números do que com pessoas. Assim, usa um escritório de contabilidade em uma cidadezinha apenas como fachada para trabalhar como contador autônomo para algumas das mais perigosas organizações criminosas do mundo. Com Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons e outros. Dirigido por Gavin O Connor. Duração de 128 minutos. Indicação etária 14 anos.

Em Ouija - Origem do Mal, Doris é uma garotinha solitária e pouco popular na escola. Sua mãe é especialista em aplicar golpes em clientes fingindo se comunicar com espíritos. Um dia, Doris usa um tabuleiro de Ouija para se comunicar com o pai morto e libera um monte de seres malignos que se apoderam de seu corpo e ameaçam todos com quem convivem. Com Annalise Basso, Elizabeth Reaser, Henry Thomas e outros. Dirigido por Mike Flanagan. Duração de 99 minutos. Indicação etária de 14 anos.

Cavernas Bar

Psycotropical Fest #02

Preço - R$ 10

Sexta, a partir das 22h

Depois da primeira noite de peso e psicodelia realizado no entorno da enérgica Praça da Mandioca, vamos para a segunda edição do Psycotropical Fest, desta vez na casa mais rock da cidade, o Cavernas Cuiabá. Uma noite alucinante de festa, muito rock n roll psicodélico e projeções do gênero. Com a bandas Muñoz (MG), Fuzzly e Hottel Casablanca.

Buffet Leila Malouf

Baile da Favorita volta a Cuiabá após 2 anos. Expectativa é receber 2,5 mil pessoas no Leila Malouf

Entre R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira)

Sexta, a partir das 23h

Um dos mais famosos bailes de funk carioca, o Baile da Favorita volta a Cuiabá depois de dois anos de sua primeira edição na capital mato-grossense. A expectativa é receber duas mil e quinhentas pessoas no Buffet Leila Malouf para uma festa com o som de MC Koringa, MC Tubarão, Helen Sancho (DJ do Caldeirão do Hulk) e MC Sapão. O baile nasceu no Rio de Janeiro, em 2011, na quadra da Acadêmicos da Rocinha, a partir da ideia da promoter Carol Sampaio e Michel Diamant (CS Eventos), junto a Emerson Martins e Marcelo Riccioppo (Carioca Eventos). Em cinco anos, a festa já aconteceu em quarenta e uma cidades do Brasil, além de Miami.

Gerônimo West Music

Festa As Butequera

Preço não informado

Sexta, a partir das 23h

Festa com DJ Tomate e as duplas Jorge e Miguel e Fabio Souza e Fabiano.

De Perto Ela Não é Normal (peça de teatro)

Teatro da UFMT

De R$ 40 (meia) a R$ 80 (inteira)

Sábado às 21h e domingo às 20h

Peça mostra a história de Suzi, mulher que, como todas, luta para construir uma vida feliz e chegar lá

O espetáculo mostra a história de Suzi, interpretada pela atriz Suzana Pires, uma mulher brasileira, que como todas luta para construir uma vida feliz e chegar lá. Passa por diversos tipos que a ajudam a fazer suas escolhas de vida: a Robertinha (a mulher casada), Daisy Maria (mulher inteligente), Claudiona (mulher de atitude), Naninha (mulher gostosa), Haramarishna (a iluminada), Maria Pia (a bem-sucedida) e o fenônemo das redes sociais Tia Suely (mulher livre). Além de dar vida à Suzi, Suzana Pires também vive todas as outras personagens, promovendo um show ágil e divertido que faz o público sair do teatro leve e positivo diante da vida. O público também é convidado a participar do Encontro e Celebração com a atriz ao final do show. Trata-se de um pequeno estúdio em que o público tira sua selfie com a atriz, tendo a opção de se caracterizar criando seus próprios personagens. Uma grande celebração que imortaliza a boa sensação que as pessoas saem do teatro.

Show Rogê Além e a Irmandade

Teatro do Sesc Arsenal

De R$ 7,5 (meia) a R$ 15 (inteira)

Sábado e domingo, às 20h

Ingressos devem ser comprados uma hora antes. O show é para apresentar o compacto de estreia do músico Rogê Além. “Enfim, a primavera floresceu em nós. E junto com todo o esplendor da beleza das flores, nasce também duas ótimas oportunidades pra gente se encontrar, sentir ao vivo, no clima do teatro, o que a nova world music de Mato Grosso pode causar”, disse o próprio. Toca acompanhado de uma banda.

Festa Tô Na Mídia

4º maior evento de beleza do país, ProBeleza terá workshops sobre setor, além de Feira comercial

Preço não informado

Sábado, às 22h

A turma do 8º semestre de Publicidade e Propaganda e o Geronimo prepararam uma festa pra dançar. “E não para por aí, comandando a noite Guga Cunha, Dannylo & Rafael e Tome Aí”, escreveram no texto de divulgação.

Feira ProBeleza

Centro de Convenções do Hotel Fazenda Mato Grosso

Domingo até terça

Acesso livre

Quarto maior evento de beleza do país, o ProBeleza ocorre de domingo (23) a terça (25) no Hotel Fazenda Mato Grosso. Palestras e workshops com profissionais de destaque no mercado da beleza e estética, e Feira Comercial com as mais recentes inovações de marcas nacionais e internacionais.