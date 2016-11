Ana, Paulinho Serra, Congresso Vegano e Hot Stuff 1 - vídeo e texto

Fique por dentro da programação!

O final de semana está recheado com eventos que vão desde o show nacional com a cantora Ana Carolina até o 1º Congresso Vegano do Centro-Oeste. Lá, diversos especialistas, médicos, nutricionistas, esportistas e chefs de cozinha estrita, vão discursar e mostrar os benefícios defendidos por eles ao se adotar esse tipo de alimentação, que exclui necessariamente o sofrimento animal. E vai rolar ainda o lançamento do livro Fica, Pedro! e o Stand Up Comedy: Paulinho Serra em Pedaços. Escolha e aproveite!

Confira, abaixo , a programação

Show

Divulgação Neste final de semana vai ter um super show com a cantora Ana Carolina. Será na Musiva, não perca

Musiva

Sábado - 21 h

Domingo - 19h

Ingressos entre R$ 70 (meia) e R$ 1,8 mil (camarote)

Teatro

Paulinho Serra em Pedaços – Stand Up Comedy

Teatro da UFMT (Como chegar ao evento)

Sábado

21h

Ingressos entre R$ 30 e R$ 60



Paulinho Serra gosta de improvisar. Desde as apresentações do grupo Deznecessários, que comandou nos anos 2000 com outros nomes do humor nacional, até em programas de rádio e TV, sempre houve espaços para cacos e comentários ácidos e engraçados.Paulinho traça sua trajetória artística em seu espetáculo-solo, começando pela infância pobre em Bangu, sua ida para São Paulo, sua afirmação como humorista e a criação do bem-sucedido Traficante Gay, personagem pelo qual ele até hoje é reconhecido nas ruas. “Para o bem e para o mal! Há alguns momentos constrangedores em que o público me confunde mesmo com o personagem. No espetáculo, a plateia pede sempre”, admite.

Divulgação E o 1º Congresso Vegano do Centro-Oeste promete levantar debates importantes sobre o tema

Comédia em PBA Cores

Anfiteatro Liceu Cuiabano

Domingo

20h30

Uma boa conversa de bar entre amigos, descontraida e informal e a garantia de boas gargalhadas. Uma dupla cheia de energia, esquetes musicais, interação com a platéia. Agende um pouco mais de humor em sua rotina.

Aniversário da Hot Stuff 1 ano @estancia21

Djs

Ricardo Farhal; Fancyinc; Tim T; Breno Lacerda; Remicio Nogis; Rafael Nicolau; Kaled Nasser; Undertech; Rodrigo Quintero; Hertz; Pedro Fortes; Monoska; Patrike Noro; Neto Gomes; Skyttek; Czar

Estância 21

Sábado

23h

Malcom Pub

Divulgação Para quem curte teatro: Paulinho Serras: Em Pedaços

Strauss + Hell Rock City

R$15

Domingo

Ponto Seis toca Charlie Brown Jr + P-Brother Acústico

R$12

Segunda

Back 2000 toca Blink 182 e Green Day + Marcelo Rakar

R$15

1º Congresso Vegetariano do Centro-Oeste

Sexta e sábado

18h

Unic Campus Pantanal

O Congresso contará com palestras, oficinas culinárias com os maiores chef's vegetarianos do país e feira gastronômica. Todos os participantes receberão certificado profissional de participação pela SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira).

Casa Parque

Sexta Lounge

Xodó Castrillon comanda a trilha de 6a com uma pesquisa musical que só ela sabe fazer...

Reservas: 3365.4789 // 98116.8083

Literatura