Após hiato de 4 anos, Rondofolia é retomada ao som de muito axé

Danielly Tonin Adriana e amigos curtem 1ª noite de carnaval em Rondonópolis. Evento aconteceu no estádio Luthero

A primeira noite do Rondofolia começou com foliões no embalo de muito axé.

Pelo estacionamento do Estádio Luthero Lopes, trios elétricos Café com Axé e ViaBrazil animavam a festa daqueles que acompanhavam pelo chão e de quem estava nos camarotes.

Na primeira noite aconteceram ainda as apresentações da banda MV2, temperos do Samba e blocos carnavalescos.

Na pista, a animação era garantida. A maior parte dos foliões se organizou em blocos para pular o carnaval durante os cinco dias.

Este é o caso de Adriana Cagnin, 31 anos, estudante. Ela e os amigos da universidade formaram um bloco e juntos se divertem no Rondofolia.

Para ela, a prefeitura ofertar um carnaval gratuito é muito importante. “É uma possibilidade de curtir sem gastar muito”, conta e complementa que está adorando a festa. “Está ótimo, vou estar aqui com meus amigos todos os dias”.

No camarore da prefeitura, o vice-prefeito Ubaldo Barros (PTB) estava animado em poder realizar um carnaval por meio de uma iniciativa público-privada.

Ele participou ativamente da organização.“Está só começando, espero que fique bem melhor”, falou entusiasmado ao .

Segundo Ubaldo, a expectativa de público para este sábado (25) é bem mais ousada que ontem (24) onde apenas cerca de 5 mil pessoas apareceram para curtir o carnaval. “Estamos esperando em torno de 20 mil pessoas neste sábado, que teoricamente será o dia que atrairá mais foliões para o Rondonfolia”, afirmou. Hoje quem comandará a festa será Célia Morel e Banda. Já a ViaBrazil repete a dose assim como Temperos do Samba, além da apresentação dos blocos e Banda Onix.

Rondofolia

Criada por Percival Muniz, em sua primeira gestão como prefeito de Rondonópolis, a festa começou na avenida Lions Internacional. Posteriormente, foi transferida para o espaço do antigo aeroporto.

Curiosamente, houve um "hiato" nos últimos quatro anos durante nova gestão de Percival. O socialista não realizou a festa sob argumento de que precisava priorizar outras áreas da administração pública, como saúde, educação e infraestrutura.

Assim, o famoso carnaval de Rondonópolis, que chegou a reunir 30 mil pessoas por dia, retorna sob a batuta do prefeito Zé do Pátio (Solidariedade), que busca firmá-lo novamente no calendário de eventos da cidade. Na primeira noite da festa, Pátio, que estava em Cuiabá, não participou do evento.

Programação

No domingo (26) começam às matinês. Animação das crianças, até 13 anos, fica por conta da Banda Chocolate Sensual. A programação adulta será de Marinho e seus Beat Boys e ViaBrazil. Na segunda (27) a matinê será direcionada à melhor idade e contará com Combinados do Samba e ViaBrazil para ditar o ritmo juntamente com Yara Figueiredo e Temperos do Samba.

As crianças terão mais um momento de folia na terça (28) ao som da música de Samba Retrô. E a noite segue com a agitação dos blocos de Carnaval e das bandas Café com Axé, ViaBrazil, Yara Figueiredo e Temperos do Samba.

Segurança

Cerca de 100 policiais civil e militares estarão fardados e outros à paisana marcando presença no evento para assegurar dias tranquilos. São usados também serviços de monitoramento, de inteligência além de ações do Corpo de Bombeiros.