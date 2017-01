Arena PlayStation terá edição em Cuiabá até fevereiro  saiba mais

Os gamers cuiabanos podem, enfim, parar de reclamar sobre escassez de eventos ligados à cultura dos videogames. Pelo menos não poderão mais falar que nunca tiveram um Arena PlayStation por aqui, já que o Pantanal Shopping vai montar a exposição, que acontece no mundo inteiro, interativa de jogos de videogame com os lançamentos exclusivos da Sony Entertainment Network para o Playstation 4. A festa teve início nessa quarta (11) e segue até 19 de fevereiro.

Segundo a assessoria do Pantanal Shopping, a intenção declarada é conseguir fazer com que, pelo menos, três mil pessoas compareçam para a visitação e, claro, usufruam das várias estações de jogos com equipamentos de primeira linha, garantidos pela empresa japonesa que fabrica o console, a Sony.

Serão disponibilizados nada menos que 12 aparelhos de televisão grandes, de alta resolução, ligados a 10 consoles do tipo PlayStation 4, além de dois simuladores. Haverá estandes onde será possível ver algumas das novidades em termos de avanços tecnológicos a serem apresentados comercialmente mais à frente.

Além dos jogos em si, será possível interagir com os personagens mais conhecidos do universo gamer, todos esculpidos em tamanho real, como Kratos – o Deus da Guerra (The God Of War, em inglês), Drake – Uncharted e o Sack Boy, do The Little Big Planet, entre outros. Segundo a comunicação do Shopping, toda a estrutura será moderna e funcional.

Galeria: Exposição do mundo gamer

"A ideia é proporcionar aos amantes dos games a melhor experiência possível, colocando-os para se divertir com seus jogos prediletos na companhia dos personagens mais amados. Essa é sempre a nossa preocupação: dar vida à ficção e fazer com que os participantes mergulhem no mundo dos games”, afirma a gerente de marketing do Pantanal Shopping, Ticiana Pessoa.

Quem estiver a fim de aprender algum truque para conseguir suplantar alguma fase difícil – nos jogos, não na vida, claro - também vai se dar bem, pois todos os dias haverá pelo menos quatro monitores para acompanhar o funcionamento da Arena.

De acordo com a assessoria, a própria Sony desenvolveu o projeto especificamente para rodar pelos shoppings mundo afora. É sempre das empresas comerciais do local a responsabilidade pela promoção. Por fim, quem se interessar em testar as próprias habilidades poderá fazer isso participando dos campeonatos de games, todos com premiação.

A melhor parte será o ingresso: apenas R$ 10 avulso ou grátis para um par a cada R$ 80 em compras. O passaporte é uma pulseira que proporciona 15 minutos em cada console.

Abaixo, trailer de UNCHARTED: The Nathan Drake Collection

Assista, também, o trailer de God of War 3

Serviço

Evento - Arena Playstation

Local - Praça de Alimentação do Pantanal Shopping

Data - de 11 de janeiro a 19 de fevereiro

Horário - das 13h às 21h.