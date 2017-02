Arenápolis quer reunir 25 mil/dia com bandas de baile, arrocha e axé

Divulgação Uma das edições do carnaval em Arenápolis. A cidade espera receber cerca de 25 mil pessoas por dia

O carnaval de Arenápolis chega à sua 25ª edição e trará como atrações bandas de fora da cidade para realização de sua festa de rua. A principal delas é do Paraná, uma banda de baile chamada Buana.

Também haverá outras, como o grupo Fissura, de Santa Catarina, mais Flor de Liz, Novo Tempo e a cuiabana Tome Aí, de um ritmo conhecido como arrocha - ouça música do Fissura.

A festança começa sempre às 22h e só termina às 04h (exceto na terça, último dia da festa da carne, quando tudo morre ainda às 22h).

A cidade localizada cerca de 210 quilômetros ao médio norte da capital vai investir nada menos que R$ 280 mil para realizar a festa de quatro dias, com uma expectativa de público de até 25 mil pessoas/dia.

A informação foi confirmada pelo prefeito reeleito Zé Mauro. Para justificar o gasto expressivo num tempo considerado de crise, ele elencou a necessidade de “manter a tradição” festiva desse período na cidade, uma das mais antigas do interior, emancipada já em 1954, mas habitado com populações rurais desde pelo menos a década de 30 e descoberta por garimpeiros muito antes, ainda no século 18, como uma das extensões da cidade de Diamantino.

Frequentadores do carnaval no interior de Mato Grosso costumam falar todos os anos dos bailes realizados ali. Há, inclusive, aumento no número de linhas de ônibus intermunicipal nesse período, além da saída de vans e amigos em espécies de comboios para se deslocar até lá, além das populações de pelo menos uma dezena de cidades vizinhas menores. Construíram, inclusive, um centro de eventos, no ano 2000, para o fim de acomodar músicos essencialmente durante o período do carnaval.

A estrutura montada nesse Centro de Eventos começa a ser utilizada na sexta (24), segue com programação intensa pelo sábado (25), tem matinê no domingo (26), ápice na segunda (27) e vai até às 22 horas de terça (28), já em ritmo de cinzas.

Em todos os dias, à exceção do último, os foliões podem se esbaldar até as 05h da manhã.

O lado não muito positivo do que promete ser traduzido numa alegria de quatro noites é o fato de os seis contratos com bandas serem feitos sem licitação, com adesões de atas de prefeituras das cidades do entorno.

Somente a decoração, a hospedagem das bandas, dos policiais militares e outros 26 seguranças particulares custarão cerca de R$ 12 mil.

A banda Buana, do Paraná, vai levar R$ 16 mil de cachê por uma única apresentação. Também foram contratadas Flor de Liz, Novo Tempo, Tome Aí e Fissura.