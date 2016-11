Aviões do Forró, Tubarão, NerdCon e Feira Sustentável em vídeo e texto

Fique por dentro da programação!

Agora que o ano está entrando em sua reta final, vai começar a pipocar a temporada de shows populares na cidade. A prova disso é que Cuiabá receberá dois dos maiores sucessos desses gêneros em apenas dois dias. Na sexta, a banda Aviões do Forró comanda as ações para fãs do estilo moderno não mais feito só de sanfona, triângulo e zabumba, mas com guitarras elétricas e teclados. Depois, tem o pai do funk carioca, Mr Catra, além de Tubarão, enfim, um prato cheio para quem gosta. Os nerds terão seu momento de glória no Goiabeiras Shopping, sábado e domingo, com o NerCon MT 2016 e as mulheres que quiserem uma atividade mais intimista terão a oportunidade de participar de um encontro de descoberta do sagrado feminino e todas suas nuances, em Chapada dos Guimarães.

A programação cultural deste final de semana está bastante eclética. No outro lado da balança, há a Feira Sustentável da Mandioca, com o tema alusivo ao Novembro Azul e a necessidade do exame de próstata para os homens acima dos 45 anos, independente de preconceitos sociais. Tem também exposição de Gilda Portela com tema dos orixás, além de celebração jovem de cultura afrodescendente, com apresentação de vários rappers (inclusive uma haitiana) em frente ao Restaurante Universitário da UFMT. Enfim, de tudo para todos.

Confira, abaixo, a programação

***

Aviões do Forró

Divulgação Banda Aviões do Forró promete agitar Cuiabá nesta sexta em show na casa de festas Musiva

Musiva

22 h

Preço varia entre R$ 60 (meia) e R$ 2 mil (camarote)

Tubarão faz a festa Funk

Musiva

Sábado

23h

Preço varia entre R$ 50 (meia) e R$ 1,4 mil (camarote)

MR Catra

Via Music

23h

Preço varia entre R$ 60 (meia) e R$ 1,2 mil (camarote)

NerdCon MT

Sábado e domingo, a partir das 10h

Goiabeiras Shopping, Cuiabá

Atrações:

Maid Café

Sword Play

Oficina de Pokemon

Campeonato de Just Dance

Mesas de Board Games

Espaço Cosplay

Entrada - R$ 15 um dia (sabado ou domingo); R$ 20 dois dias (sabado e domingo)

Evento de Games, Animes, RPG, Filmes, Cosplay, Sword Play, Mangas e muito mais. Apresentações do palco: desfile Cosplay Goiabeiras; concurso Animekê; demonstração de Artes Marcias; apresentação de grupos de dança.

Marias: círculos do despertar feminino (edição 2)

Sábado às 9h e domingo às 17h30

Estância Rosa e Branca, Chapada dos Guimarães

Divulgação E vai rolar ainda uma super festa funk com Manei Rinho, Tubarão e Bonde do Tigrão. Imperdível!

O Espaço Âmbar realiza, mais uma vez, "Marias: círculos do despertar feminino”, uma vivência para mulheres que buscam despertar a consciência e o seu poder pessoal. Conduzido por Aysha Almeé - Dança e Arte (SP) - bailarina, renascedora, naturopata, especializada em terapêutica tântrica no Método Deva Nishok, “Moon Mother” (iniciada por Miranda Gray da Inglaterra) e divulgadora da Benção do Útero e Cura do Útero - o encontro permitirá as participantes alinhar mentes, corações e almas por meio de dinâmicas que integram:

Dança do ventre e dançaterapia

Práticas ancestrais femininas de conexão e empoderamento

Benção do útero

Pompoarismo e limpeza energética com yonni eggs

Oficina de cosmética natural

Respiração de renascimento

Meditação ativa tântrica (esta será aberta ao público interessado, sendo permitida a participação de homens)

Lançamento da coleção Ateliê Valeria Carvalho

Sábado entre 15h e 19h

Cremutty, Cuiabá

Venha conhecer produtos feitos à mão e que vão te encantar.

Feira Sustentável da Mandioca - novembro azul

Sábado entre 18 h e 22h

Gran Bazar Pac

Rua Pedro Celestino

Divulgação Será evento de Games, Animes, RPG, Filmes, Cosplay, Sword Play e Mangas, com desfile e concurso

Com um apelo ao cuidado e a ruptura a alguns estigmas e pré-conceitos enraizados em nossa sociedade contemporânea, novembro torna-se azul para chamar atenção do grande número de homens que não cuidam do seu bem maior, seja pelas questões citadas acima, seja pela questão econômica, social, educacional, a saúde, fisica, psíquica e mental. A Feira Sustentável da Mandioca traz como tema de reflexão a necessidade do exame de próstata, que silenciosamente vitimiza milhares de homens em todo o mundo. Serão 20 expositores: gastronomia, artesanato e terapeutica. Haverá ainda exposição Digitart de Clóvis Matos; distribuição de plantas nativas; atrações musicais; e muito mais.

II 20 De Novembro Na UFMT: Existindo, Resistindo e Ocupando!

Domingo entre 16h30 e 23h

R.U - Restaurante Universitário

UFMT

Divulgação Evento promete vivência para mulheres que buscam despertar a consciência e o seu poder pessoal

Haverão apresentações culturais, intervenções e falas dos movimentos; além de tendas culturais com artesanato, literatura, culinária afro. Entre as atrações: o swing de Raffa Soul; a rapper haitiana Najeda Louis; o Dj Taba; o poeta Antônio Soares; além do poetartista Luciene Carvalho e da rapper, Kessidy Kess.

Gilda Portella, nas exposições: "Orixás" e "Teresas"

Segunda - entre 19h e 22h

Adufmat - Ufmt

Afroativismo e Empoderamento feminino pela estética

Segunda - 19h

Oca da UFMT

É hora de botar o assunto na roda! O Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso (IMUNE-MT) promove a Roda de Conversa “Afroativismo e empoderamento através da estética”. O evento vai reunir algumas das principais mulheres e homens ativistas. A ideia é compartilhar experiências.