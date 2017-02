Breno Reis&Marco Viola, Anitta e Armandinho veja em vídeo e texto

Fique por dentro da programação!

Como esperado, o final de semana que antecede o carnaval está lotado de atrações de todo tipo, para tudo que é gente e gosto. Tem shows nacionais da dupla sertaneja Breno Reis & Marco Viola, da banda baiana de axé OzBambaz, do cantor Armandinho e o rapper Rael, festa eletrônica no Malcom, festival de música em chácara e até o segundo campeonato de Counter Strike de Mato Grosso, novo esquenta das glitters e Grito das Bonecas.

Confira, abaixo , a programação

Sinestesia

Divulgação Cantora Anitta promete agitar pré-carnaval cuiabano em show na casa de festas Musiva. Imperdível!

Malcom Pub

R$ 30

Dois meses depois do último evento, retorna a Sinestesia, agora aproveitando a estrutura de som e iluminação bastante elogiada da casa. Line-up: 23h Guigs Muller; 00h30 Lucca Coutinho; 02h Flávio Ricarte; 03h30 Bradd; 05h Grilo x Milano.

Musiva Folia - Anitta

Musiva

Sexta, 22h

GOROKA

Sexta, às 22h

R$ 30 (mulher) a R$ 40 (homem) – Open Bar

Clube Subtenentes e Sargentos de Cuiabá

A atlética Turuna (das engenharias da UFMT) apresenta o que eles chamam de “a festa mais esperada da UFMT”. Atrações: DJ Danilo Soares, Jorge & Miguel, Grupo Sem Limites. São 1.500 latas de SkolBeats, catuba, kaloka, cerveja, refrigerante, água. Shot grátis na entrada. Proibida a entrada de menores de 18 anos. Documentos serão exigidos.

Pré-Carnaval OsBambaz

Sexta, às 22h

Casa de Show Galpão

R$ 20 (pista) e R$ 30 (área vip)



Chamada por quem gosta de “a melhor swingueira do Brasil”. Com a banda baiana Oz Bambaz, Banda Ellus, Banda Real Som, Banda Os Amigos. Ingressos disponíveis, camarote e Informações pelo telefone 3685-2199.

VIBE Cuiabá com Armandinho, 3030, Onze:20 e Rael

Sábado

Centro de Eventos Do Pantanal

Entre R$ 50 (meia, área vip) e R$ 100 (camarote open bar)

No camarote open bar é obrigatório comprovar a idade maior de 18 anos. O evento reúne num só lugar o cantor pop meio reggae Armandinho, o reggae da banda Onze:20 e o rap crossover do MC Rael da Rima. A área vip admite jovens a partir dos 15 anos, desde que acompanhados pelos pais ou um maior legalmente autorizado com registro em cartório. Maiores informações pelo telefone (65) 99272-3420.

Campeonato de CS GO Skill Lan House

Divulgação Breno Reis e Marco Viola voltam a cantar na Capital. Vão embalar corações sertanejos na Sertarena

R$ 175

Skill Lan House (Shopping Três Américas)

Após muitos pedidos, a maior lan house da região apresenta o segundo torneio de Counter-Strike: Global Offensive realizado totalmente em LAN! Informações e regulamento: goo.gl/LbsyFG. Está procurando time? Entre no grupo www.facebook.com/groups/skill.lan e conheça outros jogadores. Observações: 1. A lan house estará aberta normalmente nos dias do evento; 2. É proibido ficar atrás das máquinas reservadas para o torneio; 3. Iremos transmitir via GOTV e possívelmente na Twitch também.

Bloquinho Já Pintou o Verão

Sábado, a partir das 15h

Mosteiro Bar e Cultura

Com aproximidade do carnaval, o objetivo dos organizadores é botar o bloco na rua. NO caso deles, o Bloquinho Já Pintou o Verão. Vai ter desfile, trio elétrico, abadá e um show diretamente da Bahia, com a banda Ara Ketu. Ingressos pelo endereço eletrônico www.semhora.com.br/evento/ja-pintou-verao-2 ou na @oticacristal do Pantanal Shopping e @VilaKonceito. Os ingressos são limitados.

Casa Cult com banda Fridah

Casa Velha

Sábado, às 22h

R$ 10

Casa Cult é a novidade para quem curte um som mais alternativo. Um dia especial dedicado aos bons tempos do Lado B, Pop, Rock, 90's, 80's, Pós-Punk, Grunge, Indie etc.

Especial Lady Gaga

Sábado, às 23h

Bar do Bigode

R$ 10

Mais uma vez acontecerá o especial Lady Gaga. Pra quem é fã e quer curtir muito o som da Mother Monster é a oportunidade, pois provavelmente será o último show desse especial do ano.

1° Bazar da APAM

Sábado

Associação Matogrossense Protetora dos Animais

R$ 10

Venda a preços acessíveis de roupas, calçados, acessórios e livros. Sessão de cuidados com a pele por apenas R$ 10.

Show Breno Reis e Marcos Viola

Divulgação Festa pretende agradar o público GLS com esquenta para o carnaval deste ano. Animação garantida!

Sertarena Bar

R$ 25 a R$ 35

A primeira vez que Brenno Reis & Marco Viola passaram pelo Sertarena foi um sucesso, e neste sábado, eles prometem fazer ainda melhor! Envie os nomes pelo site www.sertarenabar.com.br ou pelo WhatsApp (65) 99954-2374. Ingressos antecipados podem ser adquiridos na bilheteria do Sertarena, na loja virtual www.cabecadepacu.com.br/sertarena, na loja Mexe O Doce. Informações e reserva de mesas: 2136-4729.

Lançamento da nova coleção A Cult Bacaninha

Sábado, às 10h

Espaço Magnólia

Grátis

A designer mato-grossense Ana Ribeiro sempre busca mesclar em seus trabalhos influências do regional e do contemporâneo e como ponto de encontro entre esses dois estilos, Ana identificou a sua paixão pela geometria. Motu Boe - Beleza Bororo foi o nome escolhido pela designer para a nova coleção de acessórios da sua marca A Cult Bacaninha. A Motu Boe é uma coleção que marca um momento de transição para A Cult Bacaninha.

Grito das Bonecas

Sábado

Casa Rio

R$ 15

O texto da assessoria entrega o clima de bom humor: “Cuiabá não atende a demanda carnavalesca das gays e sua necessidade insana de agitar a bunda até causar um terremoto no Japão. Por isso a Make Love vem te convidar pra uma festa de pré-carnaval pra todas as pessoas curtirem sem limites (heteros inclusos no grupo pessoas) e soltar o GRITO DAS BONECAS que é você, linda”. Nomes na lista quem quiser desconto na hora, antes da 00h. Lista Vip: R$ 10 reais. A noite toda: R$ 15. Proibida entrada de menores de 18 anos. Documentos serão exigidos. Rolha free para bebidas, mas nenhuma pode estar em recipientes de vidro.

Circuito Autoral – 3º Ato

Centro Cultural Silval Freire

Domingo, a partir das 15h

Grátis

Bandas Esmalthes, Shaira, The Banana Chips, Billy Espíndola, Lord Crossroads, Cinema de Pedra, Mantrari e Café & Cigarro. Dança: Metal Belle Dance (dança do ventre) e Power Heels (hip hop). Teatro de Brinquedo. Grafite: Babu seteoito, Pirata, Batalha de MCs, Slam Poetry, Exposição de Fotografia, Feira Gastronômica do Coxipó, Associação Cuiabana de Skate (best trick) . Associação de Basquete Cuiabano (campeonato).

Cerrado Folia

Domingo, a partir das 14h

Chácara Santo Antônio

R$ 10 (mulheres) e R$ 15 (homens)

Os amigos Henrique e Zidane resolveram comemorar aniversários juntos porque ambos vivem da noite, como músico e gerente de casa noturna. Aproveitaram a proximidade com músicos e os convidaram para tocar naquela data de aniversário.

Segundo Esquenta Bloco do Glitter

Domingo, às 16h

Casa Velha

R$ 5

Divulgação E vai rolar ainda uma super festa de aniversário para a galera. Lorena Ly está entre os convidados

A Casa Velha tem novo endereço: Avenida Mário Corrêa 514, Porto. O texto da assessoria vai entregando tudo desde o princípio: “a estação primeira da lacração e a unidos ralaremos convocam você para verão, quebradeira e pré-carnaval. Vambora esquentar mais um pouco porque já tá quase na hora do Bloco do Glitter mostrar suas caras brilhantes por aí! Então chama as miga porque vai rolar mais um culto purpurinado pra esquentar a porra toda”. Atrações: Exu, Xandili, Carioca, Vic Chic, Xuli Pepper, Gorete Vogel, Alex Frito e Paul.

After Oficial VIBE Cuiabá

Domingo, às 06h

Mosteiro Bar

R$ 30 (Masculino) e R$ 20 (Feminino)

After party oficial do evento Cerrado folia, que acontece neste sábado (17) Armandinho, 3030, Rael e Onze:20, além dos DJs Nicolau Marinho, Patrike Noro (Hot Stuff), Breno Lacerda (Hot Stuff), Remicio Nogis (Hot Stuff), Banza (Melted), Nico, Frico, Thalisson Botelho (Groove Sessions), Erick França (In Rave) além de Hertz (Q.G After). Proibida a entrada de menores. (65) 9 8126 – 7604 / (65) 9 9696 – 1214/ (65) 9 9940 - 4216