Bruno & Marrone, Baile do Noel, Clandestina veja em vídeo e texto

Os eventos dão aquela diminuída típica da antevéspera de Natal, data sabidamente mais dedicada ao recolhimento e à família, mas há algumas opções como os pesos-pesados do sertanejo Bruno & Marrone, tocando no Galpão, em Várzea Grande, e o show grátis da dupla feminina catarinense radicada em Cuiabá Cristina e Regina, na praça central da cidade industrial. A dica é ir com a família aos cinemas da capital, por isso colocamos os filmes em cartaz. Só aproveitar o período das festas e Feliz Natal!

Show Bruno & Marrone

Casa de Show Galpão

Sexta, às 22h

Divulgação Dupla sertaneja promete tocar todos os seus sucessor e agitar a noite na casa de festas Galpão

De R$ 20 (meia, pista) a R$ 3.000 (camarote para 12 pessoas). A dupla de irmãos goianos ficou famosa no final dos anos 90, depois de ter gravado um disco com todos os clássicos da fossa sertaneja e popular. Hoje, com quase vinte anos de carreira, tem uma verdadeira fábrica de hits no set list, tanto compostos por eles quanto de outros artistas interpretadas de uma maneira inconfundível.

Show Cristina e Regina

Praça Central de Várzea Grande

Sexta, às 20h

A Praça Central de Várzea Grande recebeu uma programação especial de fim de ano nos últimos três finais semanas. O encerramento do Natal Feliz será com a dupla Cristina e Regina, na Praça Aquidaban. Elas mostrarão um repertório de músicas sertanejas, country, caipira e universitária.

Clandestina

Sexta, a partir das 21h

Grátis

Em frente ao Restaurante Universitário da UFMT

A já tradicional festa universitária realizada nas imediações do RU, com atrações tão variadas que vão do sertanejo ao rap terá sua última edição do ano na antevéspera do Natal 2016.

Baile do Noel

Sexta, a partir das 23h30

Gerônimo West Music

A Virgindade Contestada

Divulgação Pra quem curti sertanejo, vai rolar ainda o Baile do Noel, no Gerônimo. Imperdível

Casa Cuiabana

Valor não informado

A comédia feita por três atores e seus personagens de caracterização regional, encarnados por Ivan Belém, Vital Siqueira e Romeu Benedicto terá sua última apresentação de 2016 na tradicionalíssima Casa Cuiabana, onde esteve em todas as quintas-feiras deste dezembro. O texto é uma adaptação de Luiz Carlos Ribeiro, para o texto da escritora Tereza Albues. Mais informações pelo telefone (65) 99907-7814.

Cinemas

Invasão Zumbi. Dirigido por Sang-Ho Yeon. Com Gong Yoo, Yumi Jung, Dong-seok Ma, entre outros. Sinopse: Em um trem de alta velocidade com destino à cidade de Busan, um vírus que transforma as pessoas em zumbis se espalha. A cidade conseguiu com sucesso se defender da epidemia, mas agora eles devem lutar pela sobrevivência. Suspense/terror, duração de 01h58.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta. Dirigido por Garth Jennings. Com Mariana Ximenes, Wanessa Camargo e Fiuk (na versão da dublagem nacional). Um empolgado coala chamado Buster decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro. A disputa movimenta o mundo animal e promove a revelação de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de fama e US$ 100 mil dólares de prêmio. Animação infantil, duração de 01h 48.

Minha Mãe é uma Peça 2. Dirigido por César Rodrigues. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo e Mariana Xavier, entre outros. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) está de volta, desta vez rica, pois passou a apresentar um bem-sucedido programa de TV. Porém a personagem superprotetora vai ter que lidar com o ninho vazio, afinal Juliano (Rodrigo Pandolfo) e Marcelina (Mariana Xavier) resolvem criar asas e sair de casa. Para balancear, Garib (Bruno Bebianno), o primogênito, chega com o neto. E ela também vai receber uma longa visitinha da irmã Lucia Helena (Patricya Travassos), a ovelha negra da família, que mora há anos em Nova York. Comédia. Duração de 1h35.

Rogue One - Uma História Star Wars. Dirigido por Gareth Edwards II. Com Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn. Ainda criança, Jyn Erso (Felicity Jones) foi afastada de seu pai, Galen (Mads Mikkelsen), devido à exigência do diretor Krennic (Ben Mendelsohn) que ele trabalhasse na construção da arma mais poderosa do Império, a Estrela da Morte. Criada por Saw Gerrera (Forest Whitaker), ela teve que aprender a sobreviver por conta própria ao completar 16 anos. Já adulta, Jyn é resgatada da prisão pela Aliança Rebelde, que deseja ter acesso a uma mensagem enviada por seu pai a Gerrera. Com a promessa de liberdade ao término da missão, ela aceita trabalhar ao lado do capitão Cassian Andor (Diego Luna) e do robô K-2SO. Ficção Científica, duração de 2h14. Não recomendado para menores de 12 anos.

Divulgação Anjos da Noite - Guerras de Sangue. Selene é uma guerreira vampira que luta para acabar com a guerra eterna entre o clã Lycan de lobisomens sanguinários e facção de vampiros que a traiu. Assista!

O Vendedor de Sonhos - Dirigido por Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach, César Troncoso, Thiago Mendonça. Júlio César (Dan Stulbach), um psicólogo decepcionado com a vida em geral, tenta o suicídio, mas é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o Mestre (César Troncoso). Uma amizade peculiar surge entre os dois e logo a dupla passa a tentar salvar pessoas ao apresentar um novo caminho para se viver. Adaptação do best-seller homônimo do psicoterapeuta e escritor Augusto Cury. Drama. Duração de 1h33. Não recomendado para menores de 12 anos.

A Última Ressaca do Ano. Dirigido por Will Speck e Josh Gordon. Com Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn. Com a morte recente do pai, os irmãos Clay (T.J. Miller) e Carol Vanston (Jennifer Aniston) disputam o controle da empresa de tecnologia por ele criada. Presidente da companhia, ele é ameaçado por ela, que planeja inclusive demitir todos os funcionários. Visando impressionar um novo cliente que pode representar sua garantia no poder, Clay pede que seu braço direito, Josh (Jason Bateman), organize uma espetacular festa de Natal. Comédia. Duração de 1h46. Não recomendado para menores de 16 anos.

Anjos da Noite - Guerras de Sangue. Dirigido por Anna Foerster. Com Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies. Selene (Kate Beckinsale) é uma guerreira vampira que luta para acabar com a guerra eterna entre o clã Lycan de lobisomens sanguinários e a facção de vampiros que a traiu. Quando um novo levante parece tomar forma, ela irá utilizar sua influência e relacionamento com ambas as partes para negociar um cessar fogo. Ação/Terror. Duração de 1h31. Não recomendado para menores de 14 anos.