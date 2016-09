Clipe Sobre Você e Eu ultrapassa 1 milhão de visualizações no youtube

Divulgação Dupla Anselmo e Rafael tem 19 anos de carreira. No ano passado foram destaque de MT no Brasil

O clipe da música Sobre Você e Eu, da dupla cuiabana de música sertaneja Anselmo e Rafael, ultrapassou um milhão de visualizações no Youtube e caminha rapidamente para o um milhão e cem mil.

A música é o single de divulgação do primeiro DVD deles, gravado aqui mesmo na Capital - veja clipe.

“Estamos muito felizes pela marca de um milhão de visualizações em mais uma música nossa! E principalmente pelas pessoas estarem gostando da música e do nosso trabalho”, disseram os dois irmãos.

A dupla tem 19 anos de carreira e, segundo a assessoria, vem despontando como um dos maiores novos nomes da música sertaneja. Foi eleita a dupla de Mato Grosso com maior expansão da carreira no cenário nacional e já teve a canção Amor Sem Juízo como música do ano no Estado - assista.

A produção musical do DVD ao vivo é de Fernando Zor, o repertório é assinado por Caco Nogueira, com captação de áudio da FS Produções Artísticas (do estúdio da dupla Fernando & Sorocaba), sob direção geral e captação do vídeo da Terra Produções (Rafael Terra).

O primeiro single desse trabalho foi lançado em setembro de 2014 e ficou entre as 30 músicas mais tocadas no Brasil, sendo a mais tocada em diversas regiões. A música Prometo Tudo conta com participação especial de Cristiano Araújo (já falecido) e composição de Caco Nogueira e Luan Santana.

O projeto conta também com participações especiais de outras duplas sertanejas famosas nacionalmente como Fernando & Sorocaba e Marcos & Belutti, além do funkeiro melódico Buchecha. A promessa é lançar o show nas televisões do Brasil inteiro.

Após participação na novela Paraíso, de Benedito Ruy Barbosa, os irmãos conhecerem novas pessoas do meio musical. Foi quando a dupla começou um novo trabalho, também no Rio de Janeiro, Anselmo & Rafael – Ao Vivo no Rio de Janeiro, álbum gravado ao vivo no Hard Rock Café da Cidade Maravilhosa que teve indicação do apresentador Fausto Silva no quadro Vitrine do Faustão.

A dupla também gravou junto com o cantor Buchecha o clássico Quero te Encontrar, hit nacional de 1998, quando foi lançado pela dupla de funk melody Claudinho & Buchecha.

O clipe de Quero Te Encontrar teve mais de 200 mil visualizações no YouTube e participação especial dos cantores Alice Wegmann e Rodrigo Andrade, além de tocar em várias partes do Brasil. Tornou-se trilha sonora do programa Caldeirão do Huck. (Com Assessoria)