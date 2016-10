Comediante e roteirista do Porta dos Fundos se apresenta em Vivo o Riso

Divulgação Roterista da Porta dos Fundos, Afonso é considerado um dos melhores humoristas da nova geração

O comediante Afonso Padilha, roteirista do fenômeno da internet "Porta dos Fundos", será a atração, deste domingo (16), da edição de outubro do festival de humor "Vivo o Riso".

O evento acontece no anfiteatro Fernando Peres de Farias, em Barra do Garças. O humorista se apresenta em duas sessões, às 19 e às 21 horas.

Promovido pelo grupo Anormal, o festival do humor já trouxe vários comediantes e humoristas à Barra do Garças. “A ideia é proporcionar um domingo de muita diversão para as pessoas. Quem vem se diverte, esquece os problemas e tem uma semana mais alegre”, ressalta um dos idealizadores do grupo, Lucas Iglesias.

Segundo Iglesias, Afonso é considerado um dos melhores humoristas da nova geração e tem o espetáculo “Isso tem que dar certo” disponível no Netflix, onde é um dos mais assistidos no gênero de humor. Ele fala sobre política, relacionamentos e situações que, de tão absurdas, são extremamente engraçadas.

O comediante possui também vários vídeos em coautoria com o ator e apresentador da Rede Record de Televisão, Fábio Porchat, que são exibidos na internet.

O festival do humor faz parte do projeto "Você ganhou um livro", onde a pessoa que doar um livro pagará apenas a metade do valor do ingresso para assistir a apresentação. Os livros são distribuídos aos alunos das escolas municipais e estaduais dos municípios do Vale do Araguaia.