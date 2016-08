Fique por dentro da programação cultural

A programação promete diversidade de opções para o fim de semana em Cuiabá! Tem rock'n'roll com o show "Cronovisor - Renato Russo de corpo e alma" desenvolvido pelo artista Samuca Luna. Para quem prefere sertanejo, o Gerônimo West Music tem festa de sexta a domingo! Na Musiva tem open bar e open food com a festa "Blessed's" e na Nuun tem o show do Projota! Mas, se você prefere uma ida ao teatro, não perca a hilariante "Almerinda - Prefeita" no Teatro da UFMT no sábado e no domingo. É só conferir o que o selecionou para você e aproveitar a diversão!

Confira, abaixo, a programação

Casa Velha

Divulgação Espetáculo Cronovisor: Renato Russo será realizado no teatro Zumira Canavarros neste sábado

Sexta às 21h

R$ 10

Sweet Dreams com músicas de David Bowie a Lady Gaga, de Bob Dylan a Daft Punk

Sábado às 21h

R$ 10

Malcom Pub

Rafael Koury e Marcelo Rakar.

Sexta às 19h30

R$ 15

Fábrica toca MTV Internacional + Back2000 Acústico

Sábado às 19h30

R$ 15

Cavernas Bar

Dois dias de Rock e com cortesia para todos, só é preciso compartilhar o post da fanpage. Só vale para quem compartilhar até hoje. Shows com as bandas: Cinema de Pedra | Rock'n Old! | Fna | Assistencia Tecnica | Lions et pirates | Bisnaga na Cacunda

Sexta e sábado às 22h

R$ 10

Cronovisor – Renato Russo de corpo e alma

Cronovisor é um show de sucesso, fruto de um estudo artístico e psicológico sobre vida e obra de Renato Russo, desenvolvido pelo artista, produtor e psicólogo Samuca Luna.

Sábado às 20h

R$25 (meia) R$50 (inteira)

Teatro Zulmira Canavarros

Almerinda

Divulgação Para quem gosta de teatro, uma ótima opção é o espetáculo: Almeirinda, realizado no teatro da UFMT

Sábado e domingo às 19h

Teatro da UFMT

Musiva

Blessed’s festa open bar e open food

Sábado às 23h

R$ 100 (pista meia) R$150 (pista inteira)

Nuun

Show do Projota

Sábado às 23h

R$ 55 (meia) R$ 70 (inteira)

Gerônimo West Music

Tequila Nelas com show Victor & Matheus

Sexta às 23h30

De R$25 por R$9,90 no site Cabeça de Pacu

Fechado pra balanço

Sábado às 23h30

R$10 (pista) R$25 (área vip)

Domingueira Open Bar

Domingo às 20h

Outras informações - (65) 8151-0474 / (65) 9284-6677

Krypton Fest

Krypton Fest com Karol e Karoline e Caio Reis

Sábado às 22h

R$ 30 (Chilli Beans)

