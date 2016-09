Drag Sarah troca 50 vezes de figurino durante espetáculo Ambição Loira

Divulgação Sarah faz pelo menos 50 trocas de figurino durante o espetáculo, em 3 blocos, que lembra musicais

O artista Junio Ribeiro apresenta sua personagem, a drag queen Sarah Mitch, na peça Ambição Loira, no palco do teatro Zulmira Canavarros, amanhã (3) a partir das 20h.

No espetáculo, que mistura dança, música e interpretação, Sarah faz pelo menos 50 trocas de figurino.

Haverá também participações especiais de uma atriz mirim e vários outros, num total de 20 artistas. Ela, ainda segundo a assessoria, é consagrada como a melhor drag queen do Brasil.

O show é produzido e dirigido pelo ator André D'Lucca e tem a intenção de lembrar os musicais hollywoodianos, com a ressalva de que isso será feito nos moldes e condições praticáveis no teatro Cerrado Zulmira Canavarros. O maior de Mato Grosso, com 800 lugares.

A apresentação será dividida em três blocos, nos quais Sarah canta algumas músicas e dubla outras, como é praxe nos shows de travestismo e drag queens. A intenção é dar leveza à performance drag, retratando-a mais como um bela mulher; em resumo, mais queen e menos drag – a origem do termo é uma contração da palavra dragon (dragão) para drag, unida em composição ao substantivo queen (rainha) em inglês. As primeiras performances do tipo datam do século 19, nos teatros underground de Londres, Capital do Reino Unido.

Mas essa busca por leveza não pretende deixar de lado o exagero e o humor característicos desse tipo de trabalho artístico. Difícil ser diferente, pois Sarah Mitch, como toda drag, adora chamar atenção e a consegue por onde passa, seja programas de televisão ou em eventos e apresentações em Cuiabá.

Fabio Motta Figurino para espetáculo é feito por Isaias Correa, Sarah Mitch, Ramer Conde e Frawes Sanabria

No repertório, músicas autorais e cantoras como Madonna, Beyoncé, Jessie James e Lady Gaga.

Nas performances, haverá um enredo e uma história sendo contada. O objetivo é tratar de forma leve assuntos pesados, como homofobia e transfobia.

Para isso, as participações das drags Leila Veronick, Elsa Brasil, Nathy Dumond e a transexual Brenda Lima, além do grupo musical de cantores Mesa pra 6 e os dançarinos André Monteiro, Dizao, Douglas Paes de Barros, Jeferson Silva, Lypy Saraiva, Rafa Damazio e Ramer Conde.

Além de André D’Lucca na direção e produção, a técnica conta também com os figurinos da Super Nova Studio, Nilza Silva, Ramer Conde e a própria Sarah Mitch.

“Eu tive a ideia de fazer um espetáculo no teatro depois que comecei a participar dos espetáculos do André D`Lucca, Almerinda Governadora e Almerinda Prefeita, nos quais fui convidado para fazer parte do showmício. Aquilo tudo me deixava maravilhado, porque é um palco diferente, é a plateia toda sentada pronta para assistir você. Não é igual fazer um show na balada, que eu sei que as pessoas estão lá para beber e por isso vão acabar escolhendo assistir ou não o meu show, ou porque vão para olhar para o lado ou vão para o banheiro”, argumenta Junio Ribeiro.

A bilheteria estará aberta no sábado a partir das 14h. (Com Assessoria)