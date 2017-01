Em menos de 1 semana, banda cuiabana ultrapassa 71 mil views

A banda cuiabana Ponto Seis lançou o primeiro videoclipe – da música Sinto Sua Falta – na última sexta (6) e conseguiu, em menos de uma semana, nada menos que 43 mil visualizações na mídia social Youtube.com.

Junto com o videoclipe, a banda formada por André Mattos (voz), Wel Ribeiro (guitarra), Lucas Oliveira (baixo) e Rafa Bocão (bateria) também lançou o primeiro EP (um tipo de CD com menos faixas). Os dois trabalhos foram gravados em São Paulo. A banda é de pop rock e teve o trabalho dirigido pelo produtor Rick Bonadio, mais conhecido por ser um dos lançadores dos Mamonas Assassinas e depois disso ter produzido, pelo menos, umas três dúzias de bandas de sucesso do pop rock nacional desde então.

Facebook Banda Ponto Seis, formada por Rafa Bocão (bateria), Wel Ribeiro (guitarra), André Mattos (voz) e Lucas Oliveira (baixo), foi criada há cinco anos pelo vocalista

O vocalista André Mattos explica que a Ponto Seis é a realização de um sonho de quatro meninos. A banda foi idealizada por ele, hoje com 25 anos, quando ainda tinha 17. "Os primeiros anos da banda a gente tocava pela vontade de fazer um som, mas um ano depois os moleques que tocavam comigo vazaram para Goiânia. Reformulei toda a banda, que acabou passando por várias formações, mas desde então ficou eu e Wel Ribeiro", conta ao .

Há uns três anos, entretanto, a coisa ficou séria. "Decidimos fazer disso um trabalho honesto, parar de brincar, digamos assim. A gente fechou a formação atual, que conta com Lucas Oliveira no baixo e Rafa Bocão na batera; e desde então a gente, que já vinha compondo, tocando, resolveu compor mais e tocar mais", continua André.

Foi nessa ideia que, em fins de 2015, decidiram participar de uma coletânea de novos artistas do produtor Rick Bonadio para sua gravadora, a Midas Music, em São Paulo. "Entre milhares de bandas inscritas, eles escolheram 10 de diversos estilos. Uma das escolhidas foi a gente", afirma, sem esconder a empolgação.

"Gravamos a música Me Deixe Sonhar, que conta um pouco sobre a nossa história. Depois que gravamos esse single, recebemos a proposta pra assinar com a gravadora". Óbvio que aceitaram, e o fruto de aceite foi o EP, composto por cinco músicas, além do videoclipe hoje bem acessado.

Tanto o trabalho audiovisual quanto a faixa em estúdio foram gravados, mixados e produzidos já sob a supervisão direta de Rick Bonadio; a produção é assinada por Giu Daga; a direção do videoclipe ficou com Mess Santos. Com meros cinco anos de existência, o objetivo declarado é divulgar as canções – fortemente influenciadas por Charlie Brown Jr, NX Zero e boa parte da safra do rock brasileiro de fins dos anos 90 e começo dos anos 2000 – pelo resto do país.

E apesar da pouca idade eles têm bastante experiência no cenário do rock pop, pois volta e meia tocam junto com a maior banda daquele período (pelo menos até aparecer o Charlie Brown Jr e que retomou o posto após a banda acabar devido aos excessos dos dois principais integrantes) – os Raimundos. Também tocaram e mantêm contato com Braza, Velhas Virgens, Tihuana e um dos sobreviventes do Charlie, o guitarrista Marcão.

Sobre a repercussão do clipe, com mais de 71 mil visualizações (contando Facebook e Youtube e somente até o fechamento desta matéria) em menos de uma semana, André responde cheio de serenidade. "Sentimos uma felicidade muito grande, porque foi um processo longo de trabalho e dedicação. Várias noites pensando em compor boas músicas, ensaios, shows, discussão entre nós membros... porque quando a gente leva a sério, há planejamento e cobrança, então, muitas vezes a gente se desentendia", diz, expondo o processo pelo qual passa toda banda de rock do planeta, de Sepultura a Radiohead, de qualquer banda local ao U2. "Mas o resultado disso tudo é ver que nada foi em vão e que tudo valeu a pena, porque fizemos com muita dedicação e carinho".

E o frontman da Ponto Seis está tão maduro que não perde a serenidade nem quando provocado a falar sobre a velha briga da cena cuiabana, quanto à proliferação de bandas cover e redução de espaços dia após dia para as bandas autorais. "A gente tá conseguindo, sim, inserir [o trabalho autoral] nos shows. Hoje nosso show conta com covers e autorais, algumas influências da banda, em sua maior parte Charlie Brown, a qual até temos um tributo montado".

Facebook André Mattos, vocalista da banda, conta trajetória do grupo e aponta melhoria da resposta do público

André ressalta que a banda tem tocado o EP e o público vem reconhecendo o som. "Vamos ficar nesse processo até termos cacife pra fazer um show completo com músicas autorais boas, que façam o público curtir o show tanto quanto com alguns covers", argumenta.

Mas ele tem consciência de que isso é, no fim das contas, imposição de um público menos acostumado a cenas próprias, e não só de São Paulo ou Rio de Janeiro, mas até mesmo de Estados menores, como Pernambuco, Ceará, Rondônia e o Acre. "A galera gosta do cover, né? Galera gosta de saber cantar junto. Agora é um grande passo que estamos dando, acho que a galera vai passar a cantar junto mais do que antes", confia André.

E faça qualquer coisa, mas não os chame de banda cover. "Graças a Deus não nos consideramos uma banda cover, pois sempre mostramos nosso trabalho autoral, sempre compomos e escrevemos. Mas a gente achou mais interessante fazer o cover junto e mostrar as melhores músicas autorais ao invés de fazer só autoral. Acredito que não exista caminho certo, e sim que há vários caminhos".

O lançamento do EP e do videoclipe serão oficializados por meio de um show no Malcom Pub, localizado na Miguel Sutil (bem na rotatória/trincheira do bairro Santa Rosa) e contará com a participação do fundador, guitarrista e vocalista dos Raimundos, Digão.

Além das músicas compostas por eles, vão tocar algumas de bandas de pop rock brasileiras e gringas. Sinto Sua Falta está com livre acesso no Youtube e na fan page da banda no Facebook. O EP pode ser ouvido no Itunes e, claro, no Spotify. Algumas cópias físicas foram prensadas e podem ser adquiridas diretamente com a banda.