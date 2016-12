Festeja, Ivan Lins, feiras, festas, Dudu Nobre e Alakazam em vídeo e texto

Fique por dentro da programação!!

O final de semana está recheado de atrações, como convém à época mais festiva do ano. São diversos tipos de evento. Há várias feiras e shows de rock de bandas autorais e covers. Além do Festeja que reunirá, entre outros, Maiara & Maraísa e Marília Mendonça; e da feijoada com Dudu Nobre.

Confira, abaixo , a programação

***

Festeja Cuiabá

Divulgação Festeja vai ter Henrique & Juliano, Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Kleo Dibah & Rafael

- Henrique & Juliano

- Marília Mendonça

- Maiara & Maraisa

- Kleo Dibah & Rafael

Sábado, a partir das 22h

Univag

Preços variam de R$ 50 a R$ 320

Hora do Show, Porra

Sexta

Cavernas Cuiabá

R$ 10

As bandas autoria Zumbi Suicida, Cinema de Pedra e Anark 99 farão um show conjunto, dando início às comemorações de fim de ano no espaço underground de Cuiabá. Como cada uma representa uma vertente do rock (desde o indie progressivo do Cinema de Pedra, passando pelo hardcore californiano do Zumbi Suicida até o punk hardcore do Anark 99), é uma boa oportunidade para ver a quantas anda parte da produção de uma cidade com tradição de 31 anos de bandas independentes (sem levar em conta os pioneiros isolados, de 40 anos atrás).

A última DYLD do ano

Sexta, a partir das 23h

Musiva

2ª Feijuca Du Nobre

Sábado, das 12h às 18h

Salomé Bar

Preços de R$ 80 a R$ 500

Alakazam

Divulgação Evento promete encantar os cuiabanos em espetáculo no teatro Zulmira Canavarros

Sábado, a partir das 22h

Preço de R$ 50 a R$ 160



Você deve estar achando que pode ser só mais uma festinha com uma mesa, somzinho e uns djs nacionais não é mesmo?Pois não é, quer saber a razão? Apenas aguarde...

13ª Feira do Vinil

Sábado, das 10h às 19h

Casa Cuiabana

A tradicional troca, compra e venda de vinis e outras coisas realizada pela Feira do Vinil terá sua última edição de 2016. Para fechar o ano, além do já corriqueiro, haverá exposição de artes e fotografia, literatura, artes, dança, artesanato, moda, gastronomia, antiguidades, além de duas bandas autorais de Cáceres: Mormaço Severino e Junção Cósmica, além de Cinema de Pedra, Augusto Krebs e Trupe Armada e a banda Desheróis. Também haverá a oportunidade de ser solidário, com arrecadação (não obrigatória na entrada, gratuita) de leite longa vida para doação a uma instituição beneficente.

Almoço beneficente Ação entre Amigos

Sábado, a partir das 11h

Quiosque do Amarelinho (Praça central do Morada do Ouro)

R$ 20

Samba, comida caseira, cerveja gelada e muito amor. A solidariedade move a Ação entre Amigos, programada para o dia 17 de dezembro, a partir das 11h, no Quiosque Amarelinho, localizado na Praça Central do bairro Morada do Ouro). O almoço preparado com muito carinho servirá para angariar recursos para a cirurgia de uma grande amiga. Mais informações pelos telefones (65) 9 9255-1573 ou (65) 9 9987-3616.

Feira Chapada Sustentável

Sábado, das 17h às 22h

Praça Central de Chapada

Grátis

Chapada Sustentável é uma ação local, autônoma, que busca ampliar as possibilidades de consumo de produtos orgânicos e sustentáveis, com comércio justo. A edição de sábado é a última do ano de 2016, especial de Natal com Espetáculo de teatro infantil da Cia Alegrís e mesa Desapega, cuja proposta é levar as pessoas que frequentam a feira levem livremente itens doados para casa. Pode ser roupas, livros, brinquedos, utensílios domésticos, o que quiserem. No final da feira, o que sobrar será doado à entidade Ponto de Luz.

Divulgação E vai rolar ainda uma tarde super animada com o cantor Dudu Nobre no Bar Salomé. Imperdível!!!

Rock on

Sábado, a partir das 21h

Mosteiro Bar e Cultura (atrás do Liceu Cuiabano)

R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na bilheteria)

As bandas já quase veteranas de Cuiabá Heróis de Brinquedo e Rhox prometem fazer do Mosteiro Bar e Cultura o ambiente ideal para curtir música alta e tomar cerveja gelada, garante a organização do evento. O Mosteiro Bar e Cultura fica na rua Cândido Mariano, 1064 (atrás do Liceu Cuiabano), centro da capital.

Lançamento da Coletânea Rock Autoral Cuiabano

Sábado, às 22h

Cavernas Rock Bar

Entrada gratuita

Como o nome já diz, trata-se do lançamento de um CD coletânea de seis bandas pertences ao underground cuiabano totalmente independentes. O trabalho foi realizado em parceria com o produtor Emerson Soares, do selo Ativa Discos, de Campo Verde. Eles prometem ser esta somente a primeira de muitas que virão. As bandas participantes da coletânea vão tocar na noite do lançamento. São elas Esmalthes, Lord Crossroad, Monarca, Zortin, Zumbi Suicida e Termosistêmica.

Festa Bora Frescáh Mean Girls

Sábado, a partir das 22h

Casa Rio

R$ 15

A organização chama a festa de “um clássico dos clássicos” e diz que esta vai ser a última edição da tal Frescáh de 2016. A decoração da Casa Rio para a festa será com temas relacionados ao filme Mean Girls e as personagens Regina, Cady, Gretchen e Karen. Vão distribuir 200 doses de mix de catuaba e colocarão máscaras de personagens. Entrada permitida somente até as 03h30.

Natal Animal

Domingo, às 17h

Arena Pantanal

Grátis

O grupo É o Bicho! realiza, em parceria com as ONGs AVA e OPAA, abrigo Anjos Peludos e Sargento Vidal, um evento em prol da causa animal. Lá haverá arrecadação de doações de ração, produtos de limpeza como shampoo e sabonetes para pets, além de medicações. Quem doar, garante a organização, vai concorrer a prêmios. Também será possível comprar xilogravuras, levar o cachorro pra passear no local e comprar no bazar de roupas, sapatos e acessórios da Anjos Peludos e da ONG OPAA.