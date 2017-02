Fuga da folia vai ter festivais de rock e balada eletrônica - programação

Casa vai oferecer várias bandas covers mas também tem um espaço eletrônico funcionando os 4 dias

Inegavelmente, o período de quatro dias nos quais é realizado o carnaval é aguardado pela grande maioria dos brasileiros.

No entanto, há uma boa parte que não quer nem ouvir falar em fantasia, blocos, desfiles de rua ou mesmo samba. Para esses, Cuiabá vai oferecer nada menos que três festivais de rock entre a sexta (24) e a terça (28), programação com reggae na Casa Velha, bandas de rock no Malcom Pub, além de balada eletrônica no Malcom Club.

Tudo começou ontem (23), com a abertura do 1º Festival Carnarock, do Kartell – um espaço de customização que reúne oficina de motos, barbearia, estúdio de tatuagem e bar. Tocaram as bandas autorais, The Banana Chips e Lord Cross Road; a sexta (24) é tomada pelos músicos da Café & Cigarro e Retro Ativos.

Amanhã (25) dá uma bicuda no samba enredo com a banda Base Forte 65; o domingo é de Camila Fidelis e seus Foras da Lei; a segunda é da banda Hell Rock City e a terça será dos músicos Rod Rivers e Luiz Avila.

Todos os dias a entrada custará R$ 10 e a cerveja long neck (Budweiser e Heineken) estará custando R$ 7. Informações adicionais podem ser obtidas nos telefones (65) 98122-4000, (65) 99223-2345 e (65) 99282-9742.

Divulgação Evento beneficente pretende angariar alimentos para instituição de caridade. Rock e mostra de fotos

Na sexta (24), o carnaval sem samba continua com o festival beneficente Roda Rock Zona Sul, no centro comunitário do bairro Parque Cuiabá. Participarão músicos (11 bandas), dançarinas, tatuadores, grafiteiros e haverá uma exposição fotográfica de Lívia Viana. A entrada será de apenas um quilo de alimento não-perecível a ser revertido diretamente ao Projeto Nossa Casa, localizado no bairro Dom Aquino.

Cada ingresso adquirido dá direito a um número para o sorteio de uma tatuagem no valor de R$ 200 do estúdio Enne Tatoo. Logo após a apresentação de dança, começam as bandas, Café & Cigarro, Malevah, The Banana Chips, The Rocks Clube, Ruídos de Horror, R.A.V.A. Sistema Pafícico, Duda Nunes e encerramento com a banda Novo Aeon tocando clássicos de Raul Seixas.

No templo do rock raiz cuiabano, o Cavernas Bar promove seu tradicional Foda-se o Carnaval, que chega à sua 11ª edição este ano. Como sempre acontece, a prioridade são as bandas autorais, integrantes ou não do underground da capital de Mato Grosso, no bar mais antigo dedicado ao estilo na cidade (são 14 anos). No sábado (25), quem comanda o barulho são os caras do Skarros, acompanhados de Ruídos de Horror, Malevah, Esmalthes; na segunda (27), será a vez de Zumbi Suicida, Lord Crossroad , Zortin, Coronela e Mantrari.

Casa Velha migrou da Praça da Mandioca para o bairro do Porto. Festa alternativa garantida todo dia

Já em outro bar/lanchonete alternativo, a Casa Velha, haverá dois dias com vários estilos musicais. De acordo com a assessoria do lugar, vai ser possível “curtir vários estilos musicais, nada de mesmices. Uma mistura inusitada para as melhores noites de carnaval de todos os tempos”. Assim, a promessa é ver passar pelo palco da casa localizada no bairro histórico do Porto muito rock and roll, hardcore, psicodelia, reggae, forró, baião e até samba.

A entrada vai custar R$ 10 tanto no sábado (25) quanto na segunda (27). NO primeiro dia, apresentam-se as bandas Cinema de Pedra, The Bananas Chips, Barba Rasta, Coronela e Novo Aeon.

Na segunda (27) quem cuida dos acordes são as bandas Zumbi Suicida, Jack Beer e as cantoras e violonistas Karola Nunes e Laura Pascholick. Menores terão entrada proibida.

Por fim, para quem estiver a fim de um carnaval fora de desfiles e escolas e blocos, a alternativa é o Malcom, localizado nas imediações da trincheira do bairro Santa Rosa. Hoje, um músico toca acústico e a banda Back 2000. O ingresso custará R$ 15 até as 23h e R$ 25 depois desse horário.

O mesmo no sábado (25), quando tocam MpRock e a banda Contra Ataque. A folia segue no domingo, com Herois de Brinquedo e a banda Hell Rock City, continua na segunda (27), com Henrique Maluf & Cerrado Groove e a banda Imitáveis e vê as cinzas chegarem a partir da terça (28), com a banda Fábrica e abertura de Bedin e Bocão.

Por fim, no mesmo complexo do Malcom, mas na parte dedicada à música eletrônica, haverá três dias com DJs variados. São eles: sexta (24) a festa Insane, com Patrike Noro, Rods Novaes, Kaled Nasser e Remício Nogis. No sábado (25), haverá Matheus Heliodoro, Miagy, Luciano Lyllo e LC Junior. A segunda (27) ficará por conta de Renan C., Ricardo Azambuja, Tiago Faisão e Danilo Soares.