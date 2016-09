Fuzzly celebra lisergia e finalização do 3º disco com show na Capital

Divulgação O power trio da Fuzzly tem a experiência internacional de duas turnês por Argentina e Chile, apresentações ao lado de bandas norte-americanas e alemãs, além de serem conhecidos pelo Brasil

A Casa Velha (Ricardo Franco, a 250 metros da Praça da Mandioca) promove hoje (9) a primeira Psycotropical Fest, com as bandas Fuzzly, Cinema de Pedra e intervenções artísticas de Luís Segadas. A partir das 21h, com ingressos a R$ 10.

A noite promete ser especial porque marca a primeira vez de uma das mais conhecidas bandas de stoner rock do país no atualmente celebrado maior espaço boêmio de Cuiabá, imediações da Praça Conde de Azambuja, nome menos conhecido da boa e velha Mandioca, além do esquenta para o lançamento do terceiro “disco cheio” deles (sem contar os EPs e singles) e o início das comemorações dos 15 anos de estrada.

Na bagagem, o power trio tem a experiência internacional de duas turnês por Argentina e Chile, apresentações ao lado de bandas norte-americanas e alemãs, reconhecimento por todo o Brasil, derivado das centenas de shows em festivais nacionais e da força espalhada pelas faixas dos álbuns Fuzzly (2003), Middle of Nothin (2004), Like a Flame of Vulcaine (2006), Void (single, 2013) e Vol. II (2014).

O terceiro álbum está em processo de finalização e o lançamento está previsto para dezembro. “Não escolhemos o nome ainda. Todavia, estamos finalizando as últimas músicas e logo daremos um título para este novo disco”, conta ao o baterista Rafael Arruda.

Apesar de todo esse approach cosmopolita, do som absolutamente urbano, do tipo que dá pra ser ouvido tanto num squatter fedorento de Berlim quanto num pub esfumaçado de Londres ou numa roda punk suarenta de Nova Iorque, de um disco gravado, produzido e lançado na Argentina, a banda é formada por cuiabanos de tchapa e cruz.

“Invertida”, fazem questão de pontuar, entre risos e bom humor, os integrantes.

Eles voltaram há pouco mais de 60 dias de um período de um mês e meio se apresentando pelo Sudeste, período em que dividiram o palco com o Truckfighters, da Suécia, uma das três mais bem-sucedidas bandas do estilo, ao lado das norte-americanas Mastodon e Corrosion of Conformity, além de várias outras bandas brasileiras.

O baterista Rafael Arruda é membro original e fundador da banda, ao lado de Dark Jordão (guitarras e vocal) e, atualmente, depois de passagens conturbadas de ao menos outros três contrabaixistas (até um argentino assumiu o posto durante uma das temporadas platinas) e um outro guitarrista, a formação parece ter se estabilizado com a entrada, em março de 2016, do músico Athus Vinícius na função.

“O Athus já era um integrante antigo. Havia tocado conosco em pequenas temporadas e também já participou de composições antigas, mas só agora ele entra com gás, participando dos shows e, claro, desse novo momento”, continua Rafael.

Sobre o que falta para lançarem logo o disco novo e a data exata desse lançamento, ele disfarça e enrola, mas dá algumas pistas. “Digamos que será para no máximo o começo de 2017, porque ainda tem o processo de gravação que levará um certo tempo de calma, já que seguramos até os dias de hoje [risos], mas pretendemos o mais breve possível sair com isso”, explica o músico.

15 anos

Bruna Mastro Giovanni O Fuzzly é uma banda de sonoridade original, mas não esconde as influências do chamado "grunge"

O Fuzzly é uma banda de sonoridade original, mas não esconde as influências do grunge do começo dos anos 1990 nas primeiras gravações. Entretanto, nunca se ativeram a uma fórmula e é possível perceber a mudança para setores mais experimentais em sua música. Essa guinada começa a dar as caras em Like a Flame of a Vulcaine, se firma em Void, mas se torna mais explícita em Vol. II (2014). “Esse era um EP mais lisérgico, espacial e instrumental. Era mais livre. Não é tão cantado como os outros que já lançamos antes”, explana o vocalista e guitarrista Dark Jordão, sobre Void.

Tudo indica que as novas canções – que serão tocadas no show de sexta-feira na Casa Velha, ao lado do Cinema de Pedra – deverão seguir essa nova trilha mais viajada e técnica, pois convém lembrar que todos os três são grandes instrumentistas.

Já vai longe o ano de 2001, quando tudo começou, com o lançamento do EP Fuzzly e sua energia juvenil comandando as ações. Agora, é esperar, ver e ouvir.

Além do Fuzzly e do Cinema de Pedra, a noite de sexta na Casa Velha será complementada pelas intervenções artísticas de Luis Segadas e o DJ residente da casa, Allan Bel, além da excelente comida de boteco a cargo do chef Oziel. O espaço estará aberto a partir das 21h.

