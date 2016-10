O videoclipe da banda Erresom, A Dança do WhatsApp, já ultrapassou, até o momento do fechamento desta matéria, as 381 mil visualizações no player de vídeos online Youtube. É um momento único para a banda de lambadão que já conta mais de 25 anos de carreira, completamente formada por irmãos e primos - assista abaixo.

A marca das 350 mil visualizações foi ultrapassada em apenas uma semana, algo raro no atual mundo saturado de youtubers de toda idade e tipo que se pensar. Famosos pelos shows sempre lotados nas periferias da Grande Cuiabá, a banda começou a ser gestada em 1985, quando Ronny, o irmão mais velho dos “erres”, ganhou de seu pai, o taxista Dorivaldo dos Santos, um violão e um pandeiro.

O gosto por música começou a partir daí, mas ser instrumentista não era em a praia dele. Preferia cantar. Como havia instrumentos disponíveis em casa, quem tomou para si a tarefa de dominar a parte não orgânica da música foi seu irmão caçula, Ronaldo Filho que, diferentemente de Ronny, demonstrou desde sempre interesse e aptidão para ser instrumentista.

Aos dois irmãos, juntou-se o do meio, o terceiro erre, Ronildo. Mas o processo demorou quase dez anos entre o recebimento dos instrumentos das mãos do pai até o começo da banda. Já estamos em 1994.

Antes disso, Ronny sumiu de casa para ir participar de um show de calouros. Ganhou o primeiro lugar e uma surra da mãe por não ter avisado em casa aonde estaria. No entanto, a família aprovou o gosto pela música popular, claro. E ele pode seguir livremente o caminho até montar a banda.

Projeto familiar desde sempre, quem batizou a empreitada foi a mãe deles, Maria Helena Soares. Para Ronny, uma “brilhante ideia”.

Cinco anos depois do primeiro contato com os palcos, já em 1999, a banda grava o primeiro CD, cujo primeiro sucesso se chama Música do Jumento Apaixonado. Mas, eles admitem que foi algo momentâneo. Em 2001, gravaram o segundo disco, Lambadão Pantaneiro. “Esse não emplacou, fomos esquecidos pela mídia, mas continuamos a cumprir as agendas de shows”, escreveu Ronny no perfil deles.

Galeria: Banda Erresom

Mais dois anos se passaram e chegou a gravação do terceiro disco. Era 2003 e o sucesso veio agora de forma mais definitiva com a Música do Mu. Com ela, conseguiram fazer shows em todo Mato Grosso e ficaram entre os sucessos mais tocados em rádios e casas de show populares típicas do lambadão localizadas, especialmente, nas periferias de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Cáceres e Rosário Oeste.

Também conseguiram gravar 12 discos, um DVD ao vivo, tocaram em vários programas regionais e até mesmo no Fantástico, da Rede Globo, além de outros programas nacionais de emissoras menores, mas do eixo Rio-São Paulo. Fazem relativo sucesso até mesmo em Salvador, Capital da Bahia, onde o lambadão costuma ser ouvido fora de Mato Grosso.

Antes de A Dança do WhatsApp, os Erresom haviam conseguido emplacar outros hits, como Música da Pistoleira, Batman, Mulher Maravilha, Fantasma, Colegial, Bio Bagaceira, Gata Totosa, Fumê e Arrocha.