Improvável, festival underground e Loulou Players - confira vídeo e texto

O final de semana traz diversas atrações para quem quiser passar o período de descanso em atividades culturais. No Sesc Arsenal, continua o festival Guaná - Aldeia Sesc de Arte e Cultura-, com várias atrações que vão desde peças de teatro a oficinas, exibição de filmes e exposições. No sábado, o Cavernas Bar recebe uma das mais antigas bandas de death metal do Brasil, os paranaenses do Offal, no festival Pure Death Gore. Há também novas exibições de Serpico e Princesa Mononoke e o espetáculo de humor e improviso Improváveis, com o grupo Os Barbichas.

Confira, ab aixo , a programação

Sesc Arsenal

Guaná - Aldeia Sesc de Arte e Cultura

Preço - variado

Sexta, sábado e domingo

Mostra Sesc Arsenal de Artes 2016 conta com espetáculos de teatro, dança, música, oficinas cursos e debates que acontecerão nos períodos diurno e noturno durante o mês de setembro. É uma programação diversificada nos espaços cênicos convencionais e não convencionais com circulação de espetáculos, oficinas, cursos, seminários, exibição de filme e exposições.

Serpico

Cinema do Sesc Arsenal

Gratuito

Sexta – às 19h30

Dirigido pelo cineasta norte-americano Sidney Lumet, este drama policial traz a história real de um policial honesto de Nova York que denuncia um esquema de corrupção dentro da polícia e que por isso acaba sendo traído por seus próprios amigos, que se voltam contra ele e o tornam alvo das próprias denúncias.

Princesa Mononoke

Cinema do Sesc Arsenal

Gratuito

Nesta animação japonesa dirigida por Hayao Miyazaki, o foco é sobre a história da aldeia do personagem Ashitaka, invadida por um estranho demônio que aterroriza a todos mas é enfrentado por um príncipe. Ele luta com o bicho e consegue matá-lo, não sem antes ficar com o braço ferido e contaminado por uma maldição. Seu destino será, então, tornar-se um demônio igual ao que matou. A esperança é cura na floresta proibida. Lá vive a princesa Mononoke.

Branca de Neve e os Sete Anões

Centro de Eventos do Pantanal

Sexta

20h

Espetáculo Improvável

Teatro Zulmira Canavarros

Entre R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

Sábado e domingo

O grupo de humor Os Barbichas apresenta um espetáculo baseado no improviso. O destaque é a interação com a plateia.

Mundo dos Dinossauros

Gratuito

A partir de sábado, quem passar pelo shopping de Várzea Grande irá conhecer nove réplicas de vários dinossauros gigantes.

Cavernas Bar

Pure Deathgore Holocaust Festival

R$ 20

Sábado – a partir das 22h

O festival Pure Deathgore Holocaust Festival é um evento realizado através da união do Cavernas Bar e das bandas Gorempire e Malignant Excremental e voltado exclusivamente ao death metal, grind/crust, goregrind e splatter. Nesta edição uma das bandas de maior destaque no cenário nacional, Offal, de Curitiba-PR.

Malcom Pub

R$ 20

Sábado – a partir das 22h

Maratona Rock’n Rolll, com a banda cover MWM, de Minas Gerais, além de Ultraje Cover Brasil.

Mosteiro Bar

Baile de Dança de Salão

Preço - R$ 30

Sabádo, a partir das 22h

Baile de Dança de Salão é um evento realizado pelo estúdio de dança Laerte Ribeiro.

Musiva

Loulou Players

Preço - não informado.

O DJ belga, dos mais badalados atualmente na cena eletrônica mundial, toca em Cuiabá, no Musiva, com vários outros DJs locais.

Casarão do Boa

Domingueira Mostra

Domingo

Gratuito

Atividades ligadas à arte, como que workshop de harmonia & improviso, artes plásticas, música, dança, poesia, audiovisual, bazar de moda e palco aberto para apresentações de quem quiser se aventurar são algumas das atrações do domingo no Casarão do Boa, localizado próximo do antigo Sayonara, no bairro Boa Esperança.

Aquário Municipal

Atrás do Museu do Rio (Porto)

Lá, é possível observar peixes típicos de Mato Grosso, como pacu, piranha, peraputanga, jaú, cachara e tartarugas. É aberto à visitação gratuita, de segunda a sábado, das 8h às 17h. No domingo, abre das 8h às 15h30. Telefone: (65) 3617-1286.

Casa do Artesão

A Casa do Artesão é um dos melhores lugares da capital para a compra de objetos artesanais, como vasos de cerâmica, tapetes, quadros, bolsas, camisetas, redes, doces e biscoitos, entre outros. O prédio é tombado pelo patrimônio histórico e possui um porão onde funciona um museu onde são realizadas diversas exposições ao longo do ano. Na esquina da rua 13 de Junho, nº 315, Porto. De segunda a sábado, das 8h30 às 17h, e domingo das 8h30 às 15h30. Telefone: (65) 3611-0500.

Museu de Pré História

O Museu de Pré História Casa Dom Aquino abriga acervo de material pré-histórico e histórico de Mato Grosso. O local possui peças raras e conta com itens dos primórdios de civilizações que habitaram o estado. Reúne fósseis marinhos encontrados em Chapada dos Guimarães, fragmentos de louças portuguesas, urna funerária, cerâmica arqueológica, objetos e fósseis que vão do paleolítico ao mesolítico e neolítico. O Museu de Pré História Casa Dom Aquino fica na avenida Beira Rio. Telefones (65) 3613-9290 e 3634-4858.

Museu do Morro da Caixa D’água

Aqueduto de estilo romano, o Museu do Morro da Caixa D’água foi construído em 1882 para abastecer a cidade de Cuiabá. Tornou-se museu no final de 2007. Além de exposições permanentes, promove mostras rotativas de obras de arte e fotografias de artistas mato-grossenses. Fica na rua Comandante Costa s/nº, esquina com a avenida São Sebastião, Centro. O aberto de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 12h. Telefone (65) 98463-0968.