Maria Gadú, Moto Grosso, festa da Louvada e feira veja em vídeo e texto

Fique por dentro da programação

O fim de semana pós feriado vai passar longe da ressaca costumeira pós-parada de meio de semana. No Teatro Zulmira Canavarros, tem a cantora paulistana Maria Gadú, no mesmo dia, o baixista do Sr. Infame, Aldivan Jacaré Assad toca Raul e outros no Casarão do Boa, sábado tem a banda dele, mais Hottel Casablanca e Alligators Blues Band celebrando com a cervejaria Kessbier a quarta edição do House of Rock. Hoje (sexta, 4) começa também o Hackaton, evento de programação cujo objetivo é despertar o interesse para a parte menos visível da vida digital – ainda que seja íntima e obrigatória para que ela exista – e descobrir novos talentos em soluções de linguagem e código, dentro do Centro Universitário Univag.

Confira, abaixo, a programação

Show Nacional

R$ 60 (meia, mais dois quilos de alimento) a R$ 120

Sexta, às 21h

Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros

A cantora paulistana apresenta o espetáculo Guelã, da turnê homônima. Segundo a assessoria da cantora, “um encontro sensorial, onde as notas nos transportam a novos lugares e nos fazem reviver de forma inovadora antigas canções. O novo som que Guelã apresenta é corajoso, intimista e fecha o show com batidas libertadoras. Sensível, viajante e dançante, o espetáculo reúne Maria aos músicos Federico Puppi, Lancaster Pinto e Felipe Roseno. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site http://techtickets.com.br/mariagaduguela.

Hackaton

Acesso livre

Sexta, a partir das 09h

Centro Universitário Univag

O evento reúne programadores e designers para uma jornada intensiva de criação de softwares, com participação dos alunos da área de Tecnologia da Informação do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag). O Hackaton é aberto também a todas as áreas ligadas ao universo computacional, com participação de um grupo de desenvolvedores de código de Mato Grosso para busca de soluções e inovações para a área. Os profissionais devem criar, inovar e construir softwares e hardwares em período intensivo.

Primeiro Moto Grosso Brasil

Com várias bandas de rock de Cuiabá

De R$ 20 a R$ 100 (kit com ingresso para os três dias, camiseta, chaveiro e caneca)

Sexta até domingo

Sesi Papa

Encontro de motociclistas com apresentação de motos nacionais e importadas. Segundo a página do evento, “Haverá intensa programação com shows, entretenimento, apresentações”. Haverá área reservada para o Food Park Moto Grosso Brasil, com vários food trucks e food bikes. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.motogrossobrasil.com.br

Show Jacaré, um banquinho e um violão

Sexta (4) a partir das 20h

R$ 5

Casarão do Boa

O músico Aldivan Assad, vulgo Jacaré, toca clássicos de Raul Seixas e algumas outras composições do rock brasileiro dos anos 80 e 90.

House of Rock #4

Com as bandas Hottel Casablanca e Alligators Blues Band

De R$ 20 (antecipado) a R$ 25 (na bilheteria)

Mosteiro Bar

Sábado (5), a partir das 22h

House of Rock é uma festa rock'n' roll no melhor estilo anos 80/90, realizada dentro de casas (houses), com um detalhe importante: nunca repetir o local da festa. É com muito chope artesanal da Cervejaria Kesbier a preços acessíveis: Chopp Kessbier Pilsen R$ 6; Choop Kessbier APA e Marzen R$ 9, além do bar normal. Mais informações: WhatsApp (65) 99607-5937, (65) 99939-8618 e (65) 99604-6886.

Festa de 1 Ano de Cervejaria

Com Camila Fidelis e os Fora da Lei e Sixtons

Sábado (5), a partir das 17h

R$ 30

Cervejaria Louvada

A Cervejaria Louvada faz uma festa para celebrar seu primeiro ano de fundação com as bandas Camila Fidelis e Os Fora da Lei e Sixtons. Nesse período, realizaram eventos como o St. Patrick’s Day e a 1ª Oktoberfest de Cuiabá. Segundo eles mesmos, “nossos primeiros passos foram com a Louvada Pilsen, a Louvada Weiss e a Louvada APA. Agora, eles tem no cardápio Louvada Wit, Louvada IPA e Louvada Hop Lager. O bar da Cervejaria Louvada fica na Avenida Professora Edna Maria de Albuquerque Affi, 478. Os ingressos podem ser adquiridos na própria cervejaria, na Avenida das Torres, na Louvada do Shopping 3 Américas e Goiabeiras Shopping. Os preços no evento serão promocionais: Chopes Pilsen e Vivo a R$ 5, APA, IPA, Weiss, Wit Bier e Hop Lager a R$ 7, além de food trucks da Cozinha Dos Fundos, Barba, grelha e bigode, Cris Crostini Gourmet e Top Churros Cuiabá.

Show Ferrugem (samba)

Sábado, a partir das 23h

De R$ 50 a R$ 1.400 (camarote)

Musiva

E no Casarão do Boa tem: Um Banquinho. Um Violão

Batizado como Jheison Failde de Souza, o Ferrugem é natural do bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro. O sambista tem 27 anos de paixão pelo samba. Depois de muito batalhar pra conseguir um tantã, aos 13 anos comprou o seu e foi à luta pra aprender sua paixão.

Saía de casa escondido para frequentar as rodas de samba da região. Fã do cantor Péricles, uma de suas referências musicais, começou a gravar canções próprias e interpretações de outros compositores jogando tudo que podia na internet.

Feira de Adoção de Filhotes

Sábado, das 08h às 12h

Acesso livre

Ginco (avenida Miguel Sutil)



Realizada somente no período da manhã, a Feira de Adoção de Filhotes é uma parceria entre a construtora Ginco e a Dugil Pet Center e o nome já entrega o objetivo: arrumar uma casa nova para gatos e cachorros abandonados.

Um jeito de fazer o bem para os bichos e alegrar, por exemplo, uma criança com um filhote. É também companhia para os que moram sós.