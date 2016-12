Matheus Ceará, Ensaio do Bode e Metal Militia em vídeo e texto

Fique por dentro da programação!

O final de semana pós-feriado segura o pique e entra de vez na época mais festiva do ano. Como sempre, há de tudo para todos os bolsos e vontades. Show nacional de humor, com Matheus Ceará; mostra fotográfica, cujo foco é a vida da mais recente colônia cuiabana, dos haitianos; show especial da banda Metal Militia tocando vários clássicos dos norte-americanos do Metallica; piquenique com vários DJs em festa solidária; o coral da UFMT cantando a mais famosa banda de rock do planeta, os Beatles, diversas bandas locais autorais no Segundo Ato Hip Rock e muito mais.

Confira, abaixo , a programação

***

Ensaio do Bode do Karuá

Divulgação E a bateria do Bode já está na rua e começa a agitar Cuiabá

Jimi Jim

R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

O ensaio de um dos blocos mais famosos da cidade será no domingo e terá como atração, além da bateria do Bode do Karuá, a cantora Laura Paschoalick, com um set list baseado em samba, forró e baião. Pagamento somente em dinheiro. Proibido para menores de 18 anos.

Show de Humor com Matheus Ceará

Domingo, às 18h30

Musiva

De R$ 40 a R$ 80

O comediante apresenta seu show de humor na casa de festas da avenida Beira Rio. Proibido para menores de 16 anos.

Haiti, Novos Cuiabanos

Sexta, a partir das 18h

Espaço Cultural Silva Freire (Praça da Mandioca)

Grátis

É uma mostra fotográfica que foi juntada à tradicional Feira Sustentável da Mandioca. Como o nome entrega, o foco nesta edição é a cultura haitiana, cuja colônia cresce dia após dia na capital. Haverá apresentação musicais de artistas locais, como Kessidy Kess, e haitianos, como o grupo Star Magic 509, dentre vários outros. Também haverá a Cia. Pessoal de Teatro com um aparte do espetáculo Haiti Revolução em Palavras e comidas típicas do Haiti, como uma ótima sopa de abóbora por apenas R$ 10. Além, claro, da feira sustentável com 20 expositores. Serão recebidas doações para as vítimas do furacão Matthew, no Haiti.

Especial Metallica com Metal Militia

Divulgação Show de Humor com Matheus Ceará promete arrancar muitas gargalhadas neste final de semana

Cavernas Rock Bar

R$ 10 (antecipado) e R$ 15 (na bilheteria)

Duas noites de celebração do mais puro thrash metal da banda norte-americana nascida em São Francisco. Por aqui, quem segura o repertório dos maiores representantes do thrash 80 ainda em atividade é a banda Metal Militia, interpretando clássicos do Metallica desde seu primeiro disco, Kill 'em All até o mais recente, Death Magnetic. Ingressos à venda com os Integrantes do Metal Militia, todos com perfil no Facebook: Leon Pio, Leo Saes, Beto Viana, Kleber Domingues E Athus Vinicius. Proibida a entrada de menores de 18 anos.

Coral da UFMT canta Beatles

Sábado e Domingo, às 20h

Teatro da UFMT

Valor não informado

O Coral encerra a temporada 2016, e comemora o aniversário de 46 anos da Universidade Federal de Mato Grosso, com o espetáculo Coral UFMT Canta Beatles. Em uma homenagem a um dos grupos mais queridos de todos os tempos, o repetório conta com 17 grandes sucessos. A direção musical e regência é assinada pela maestrina Dorit Kolling. Já a direção cênica e coreográfica é do argentino, radicado no Brasil, Reynaldo Puebla. As apresentações tem entrada beneficente.

O Piquenique

Sábado

Hípica Rancho Dourado (Rua Aquidauana, Jardim Ubatã)

R$ 30 (às 16h) a R$ 60 (às 18h)

O evento pretende conectar música, solidariedade, qualidade de vida, arte e consumo, com minishopping de moda e acessórios, mais uma mini feira gastronômica. O diferencial é a previsão de pelo menos 13 horas de festa, começando às 14h e terminando ás 03h30. Parte da renda será revertida para a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. As atrações são os DJs Diego Bertolini, Pietro aka Pepa, Pedro Nogueira, Rafael Cancian b2b Dj Leo Bouret, Rods Novaes (House n' Disco Set), Tito João Tito, Banza b2b Cleitinho Luís Otávio Muniz Cleiton Araujo, além das exposições fotográficas de Fábio Motta e Felipe Barros. Também haverá exposição de arte com Guilherme Morais fazendo live painting. Evento permitido somente para maiores de 18 anos. Os organizadores recomendam chegar cedo, usar roupas leves e confortáveis e que as mulheres evitem saltos, pois o piso é de grama. Informações pelo telefone (65) 3637-3343.

Circuito Autoral Hip Rock

Divulgação Evento pretende conectar música, solidariedade, qualidade de vida, arte e consumo. Imperdível!

Ginásio Verdinho (entrada do CPA)

Grátis

O 2º Ato de Hip Rock tem por objetivo revitalizar a cena autoral cuiabana e formação de público para a cena. Desta vez no Estádio Verdinho, contará com exposição de artes integradas, best trick de skate, além de batalha de MCs, campeonato de skate, exposições de artes e show com Augusto Krebs, Cinema de Pedra, Esmalthes, Monarca, The Banana Chips e Zumbi Suicida.

Cinderella – O Musical

Segunda, às 20h

Teatro da UFMT

Valor não informado

A clássica história da princesa cujo pai (e rei) morre e ela é obrigada a viver com a madrasta e as duas irmãs que a detestam e a escravizam com todo tipo de afazer doméstico, até ela receber ajuda de sua fada madrinha e conseguir ir a um baile real, onde o príncipe do lugar escolhe sua noiva. Também chamada de gata borralheira, todo mundo conhece o desfecho: durante o baile, o príncipe se encanta, mas o feitiço da fada madrinha dura só até meia-noite, o que a obriga a correr pra casa e no caminho tropeçar e deixar pra trás um sapato de cristal, que o príncipe usará para tentar encontra-la cidade adentro. Nesta versão, os atores e atrizes cantam o mundo dos contos de fada. Com participação especial dos alunos da Escola Souza Bandeira. Classificação Livre.

Mostra de curtas universitários Latitude15º!

Segunda e Terça

Centro Cultural UFMT

Grátis

A mostra de cinema realizada pelo núcleo de audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso e o Cineclube Coxiponés traz mais uma edição com as mais recentes realizações audiovisuais de cineastas mato-grossenses. Bom para ver a quantas anda a qualidade do audiovisual local, que recebeu aumento considerável de produtores e gente com intenção criativa.