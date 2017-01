Meninas de Sorriso e Araputanga fazem bonito no The Voice Kids

Duas meninas de Mato Grosso conseguiram entrar na disputadíssima versão brasileira do reality show musical holandês The Voice Kids. As duas são do interior. Em comum, além de nenhuma ser da Capital, a idade: ambas têm 14 anos.

A primeira a se classificar foi Franciele Fernanda, nascida em Araputanga (a 340 km de Cuiabá) e hoje morando num bairro da periferia do Estado do Rio de Janeiro. Ela também fora a primeira a se apresentar para o júri formado pelos cantores/compositores Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e a dupla Vitor & Leo, além de ser a primeira a ter as cadeiras viradas para si, no último dia 8 (no programa, os três avaliadores – a dupla conta como um só, pois ocupa a mesma poltrona – ficam de costas para quem se apresenta e só se viram se “aprovarem” o artista).

No domingo (15), foi a vez de Júlia Paz, de Sorriso. Ela cantou Casinha Branca, composição de Gilson Vieira da Silva (o Gilson), Joran e Marcelo, gravada pelo primeiro em 1971, e agradou de primeira o produtor, cantor e compositor baiano Carlinhos Brown, que virou momentos depois de ela começar a cantar. Ela podia escolher em qual time estaria, decidiu por Brown mesmo.

Já Franciele escolheu ficar no time técnico de outra baiana, a cantora Ivete Sangalo. A atual moradora do morro do Vidigal, no Rio, cantou o clássico de 1979, Maria Maria, do cantor e compositor mineiro Milton Nascimento.

As duas também são fisicamente bastante diferentes, com personalidades idem. Enquanto Júlia demonstra ser uma garota tímida, Franciele é atirada, chegou cantando com segurança e força. Júlia chegou mesmo a cometer um pequeno deslize ao trocar uma palavra por outra, na letra de Casinha Branca. Nada que Carlinhos Brown não fizesse questão de desculpar. “Olha, Júlia, você arrasa. Canta com uma afinação incrível. Tem um momento da letra ali, eu não sei se foi que eu não entendi, mas mesmo assim o que é a troca da solidão por multidão? Uma multidão pode estar só”, disse.

A jovem artista sorrisense primeiro disse não acreditar em seu feito. Após as palavras de Brown, a reação foi chorar. Perguntada sobre as atividades, contou ser praticante de ginástica rítmica, falou sobre o amor à música e como começou as apresentações públicas em cantatas de Natal. “Meu sonho é cantar para o Brasil inteiro”, expôs.

Franciele Fernanda, por outro lado, foi aprovada de primeira pelos jurados Carlinhos Brown e Ivete Sangalo. Segura, demonstrando mais maturidade que as breves 14 primaveras, contou aos músicos avaliadores que vive com a mãe no Rio. Sorria, dizendo que sempre teve a música como primeira vontade e desejo.

Os jurados elogiaram-na muito por ter, nas palavras de Brown, conseguido dar a dimensão que a talvez maior cantora brasileira das últimas quatro décadas, Elis Regina, conseguia imprimir ao clássico cantado por ela sempre. “Você conseguiu dar a mesma dimensão de força e serenidade presentes nessa música”, exagerou Brown em certo momento. Ivete Sangalo concordou e elogiou a afinação incontestável da menina. Os dois não precisaram nem de 20 segundos pra se decidirem a aprovar a araputanguense.

A segunda temporada da franquia do programa criado por John DeMol (sim, o dono da DeMol Productions que também criou o Big Brother, o Tinky Winky e os outros Tetubbies) tem formato mais próximo da versão norte-americana e começou no segundo domingo deste 2017, no Brasil. Nos EUA, já teve como jurados pesos-pesados da música pop internacional, como Milley Cyrus e o vocalista da banda Maroon 5, Adam Levine.

Este ano, ao invés do jornalista Thiago Leifert – guindado à apresentação do Big Brother Brasil no lugar do também jornalista Pedro Bial – está sendo comandado nos bastidores e palco pelo ator André Marques. Com ele divide agora o status de mestre de cerimônias a jornalista e escritora infanto-juvenil, Thalita Rebouças, bastante conhecida pelos pré-adolescentes e adolescentes por causa da série Fala Sério, mas também autora de outro volume bem lembrado pelos mais jovens, Traição Entre Amigas. Em sua série mais conhecida, ela usa a personagem Malu em diálogos com parentes e amigos em “situações típicas” da pouca idade. Já vendeu mais de 1,5 milhão de livros.