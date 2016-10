Divulgação Festival terá participação de artistas locais, além de Nerso da Capitinga, Eri Johnson, Pedro e Maloka

Com uma programação extensa e a presença de quatro artistas nacionais - Nerso da Capitinga, Eri Johnson, Pedro Manso e Maloka - nova edição do Festival Humor do Mato acontece até domingo (23) na Capital e entre 12 e 19 de novembro em outras cidades do Estado.

Parte do Circuito de Festivais de Teatro de Mato Grosso, o Humor do Mato é também integrante do programa de fomento às artes cênicas cujo objetivo é alcançar várias cidades.

No total, 22 humoristas mato-grossenses, como Nico e Lau, André D Lucca, Comadre Pitu e Totó Bodega, Taty Baracatty, Tchó e Béppi (Sinop), Bastiana Cacerense (Cáceres), Alma de Gato, Creonice, Xô Dito, Penélope e Creissiewerson (ganhador do concurso de humor em Cuiabá), estarão entre as atrações.

Patrocinada pela secretaria estadual de Cultura, a programação do Humor do Mato será realizada no palco do teatro do Cerrado Zulmira Canavarros a partir de quinta (20) até domingo (23). No programa, quatro espetáculos nacionais e sete regionais.

A abertura será feita com show de Pedro Manso, imitador de várias personalidades e complementada por shows regionais com Nico e Lau e Taty Baracatty, personagem de Maurício Ricardo.



Para um dos idealizadores, Lioniê Vitório, a iniciativa da Cultura impulsiona o alcance do teatro em Mato Grosso. “O circuito é resultado da soma de esforços entre artistas, produtores culturais e o poder público, amplia a atuação do teatro em Mato Grosso, qualifica e transforma realidades. É imprescindível que essa conexão entre os festivais ganhe ainda mais força”.

Até domingo serão apresentados três espetáculos por noite, sendo um nacional e dois locais. Já na segunda etapa, o Humor do Mato estende suas apresentações a duas outras cidades. Em 12 de novembro, integra o Festival Gastronômico de Chapada Original e no dia 19 é o público de Santo Antônio de Leverger quem recebe shows de Nico e Lau e Tchó e Béppi.

A programação prevê ainda a realização de uma palestra aberta a 150 pessoas sob o tema Produto Cultural como Produto de Mercado, na terça (25) , às 19h30, na Univag.

O ingresso para todas as atividades na capital serão 2kg de alimentos não-perecíveis.

O tema deste ano é Rir ou NãoRir, Eis a Questão. Segundo a organização, uma maneira de homenagear William Shakespeare pelos 400 anos de sua morte. A produtora responsável pelo evento, Nico e Lau Produções, defende também outro objetivo: idealizar uma programação que revele a diversidade da cultura brasileira, com representantes das diversas regiões do país, com identidade e linguagem próprias. (Com Assessoria)