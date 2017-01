Rock, comédia e Bloco Pelô meu Saco são atrações confira vídeo e texto

Fique por dentro da programação!

A cidade está ainda sob o efeito da ressaca de fim de ano e os eventos lentamente retomam o ritmo normal. Há apresentação da nova peça de Nico e Lau, É Só Moage, Henrique Malouf e Cerrado Groove tocando Tim Maia, no Malcom Pub, e ensaios de blocos de carnaval no Bar do Bigode. Também há os lugares tradicionais de visitação.

Show banda La Barca

Sexta (6), às 23h

Bar do Bigode



Na primeira sexta do ano, a banda La Barca toca reggae, rock e rap em covers e também canções autorais se apresentam em Cuiabá. O bar fica localizado nas imediações da Praça da Mandioca.

Rapahel Koury e Banda + Hits Rock

Sexta (6)

Malcom Pub

R$ 12

O bar Malcom reabre as portas pela primeira vez em 2017 nesta sexta, com a apresentação de Raphael Kouri e + Hits Rock. No repertório, covers de todas as épocas do rock começando desde os anos 60 até os mais contemporâneos. Nacionais e internacionais.

Nico e Lau – É só moage

Sábado (7) às 21h e domingo (8) às 20h

Cine Teatro Cuiabá

R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

A dupla de humoristas Lioniê Vitório e Justino Astrevo apresentam o novo espetáculo, É Só Moage, onde criam esquetes a partir de vários personagens, além da tradicional dupla de compadres cuiabanos. A promessa é de risadas soltas. Os ingressos estão disponíveis nas lojas Casa de Festas e à venda desde terça (3) na bilheteria do Cine Teatro.

Samba no Bar

Sábado (7), às 22h

Bar do Bigode

Valor não informado



O Bar do Bigode apresenta o primeiro samba do ano com a banda Aprontaê.

Henrique Maluf & Cerrado Groove Tocam Tim Maia

Sábado (07)

Malcom Pub

R$12



A banda de soul e black music capitaneada pelo guitarrista e vocalista Henrique Maluf dá sua interpretação para o cancioneiro do maior cantor da black music brasileira morto há 20 anos. Na abertura, a banda de reggae e rap rock Salomanos cuidam de aquecer o público.

Ensaio do Bloco Pelô meu Saco

Domingo (8), às 15h

Pátio Bar

Valor do ingresso não informado

Autointitulado como o “maior bloco de carnaval de todos os tempos de Mato Grosso”, o Pelô meu Saco apresenta o grupo Aprontaê mais convidados para seu primeiro ensaio visando o Carnaval 2017.

Haverá sorteio de brindes e abadas para o bloco, além das dançarinas do Pelô. Maiores informações pelo telefone (65) 99995-1393.

Realização: Bloco Pelô Meu Saco e Pátio

Formas de Pagamento: Dinheiro





Lugares de visitação permanente

Aquário Municipal

Atrás do Museu do Rio (Porto)

Lá, é possível observar peixes típicos de Mato Grosso, como pacu, piranha, peraputanga, jaú, cachara e tartarugas. É aberto à visitação gratuita, de segunda a sábado, das 8h às 17h. No domingo, abre das 8h às 15h30. Telefone: (65) 3617-1286.

Reprodução Casa do Artesão é uma opção de lazer da família. O local é repleto de objetos artesanais para compra

Casa do Artesão

A Casa do Artesão é um dos melhores lugares da Capital para a compra de objetos artesanais, como vasos de cerâmica, tapetes, quadros, bolsas, camisetas, redes, doces e biscoitos, entre outros. O prédio é tombado pelo patrimônio histórico e possui um porão onde funciona um museu onde são realizadas diversas exposições ao longo do ano. Na esquina da rua 13 de Junho, nº 315, Porto. De segunda a sábado, das 8h30 às 17h, e domingo das 8h30 às 15h30. Telefone: (65) 3611-0500.

Museu de Pré História

O Museu de Pré História Casa Dom Aquino abriga acervo de material pré-histórico e histórico de Mato Grosso. O local possui peças raras e conta com itens dos primórdios de civilizações que habitaram o estado. Reúne fósseis marinhos encontrados em Chapada dos Guimarães, fragmentos de louças portuguesas, urna funerária, cerâmica arqueológica, objetos e fósseis que vão do paleolítico ao mesolítico e neolítico. O Museu de Pré História Casa Dom Aquino fica na avenida Beira Rio. Telefones (65) 3613-9290 e 3634-4858.

Museu do Morro da Caixa D’Água

Aqueduto de estilo romano, o Museu do Morro da Caixa D’água foi construído em 1882 para abastecer Cuiabá. Tornou-se museu no final de 2007. O local ainda tem a parte externa, com um jardim e uma praça, abertos ao usufruto da população. Além de exposições permanentes, promove mostras rotativas de obras de arte e fotografias de artistas mato-grossenses. O morro que abriga o museu fica na rua Comandante Costa s/nº.