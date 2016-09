Tássia Reis, Pink Elephant, dança e, Detonautas veja em vídeo e texto

Fique por dentro da programação cultural

O destaque deste final de semana pertence às mulheres. As apresentações da cantora paulistana Maria Rita e da rapper Tássia Reis, no sábado, são os grandes acontecimentos, sem dúvida, devido à popularidade da primeira e o trabalho musical no hip hop misturado com jazz da segunda. Durante todo o dia do mesmo sábado, também será possível ver exposição de motocicletas, comer lanche de food trucks e assistir ao show com as bandas Detonautas e Star Beetles, no encontro do Rota MT. Antes, hoje na Praça da Mandioca, Fuzzly toca ao lado do Cinema de Pedra na Casa Velha. Há, ainda, a Feira Sustentável da Mandioca, também no sábado, e o I Festival Internacional de Dança Folclore do Pantanal (Fifopan), que segue até o domingo.

Confira, abaixo, a programação

***

Show

Fuzzly e Cinema de Pedra com intervenções artísticas de Luís Segadas

R$ 10

Sexta – a partir das 21h

Casa Velha (Rua Ricardo Franco, 250 metros abaixo da Praça da Mandioca)

Divulgação Banda carioca de rock Detonautas Roque Clube e os argentinos do Star Beetles fazem parte da programação do encontro de moto promovido pelo motoclube Rota MT. Evento está imperdível!!

O power trio cuiabano sacode as paredes do casarão antigo enquanto um artista plástico aparece com intervenções. A abertura é da banda Cinema de Pedra e convém provar o novo cardápio elaborado pelo chef Oziel.

Festa eletrônica

Pink Elephant

Sexta – a partir da 00h

Buffet Leila Malouf

A festa eletrônica contará com atrações nacionais e internacionais, como os DJs Clara Pessoa, Illuzionize e Ciszak.

Cinema Sesc Arsenal

“Sudoeste”, de Eduardo Nunes

Sexta – a partir das 19h30

De graça

Mais uma oportunidade de conferir o bom filme brasileiro sobre uma personagem feminina isolada numa vila de litoral às voltas com suas percepções durante um dia. Tudo parece imóvel, menos sua mente.

Festival de dança

I Festival Internacional de Dança Folclore do Pantanal (Fifopan).

Sexta, sábado e domingo – o dia todo

Acesso livre

Sesc Arsenal (rua 13 de Junho, Porto)

O evento que começou na ontem (8) continua hoje e segue até domingo (10). Conta com apresentações culturais de dança, colóquio e imersão lingüística e quer promover atividades que interrelacionem educação, lazer e dança. Com os grupos de diversos países da América do Sul como os brasileiros Grupo Parafolclórico Vitória Régia (Mato Grosso) e Grupo De Dança Popular Vidart’s (Rio Grande Do Norte); Ballet Folklorico Universitário Irpasiri (Trujillo/Peru); os colombinanos Asociación Artística Y Cultural Juventud 2000 (Cali), Maravillosa Colombia Internacional (Bogotá) e Los Paisas Corporación Cultural De Danzas (Medellín); o chileno Agrupación Los Areneros de Pirque Chile (Santiago) e o argentino Ma Küme Peñi, Ballet Juan Chelemin De Londres Argentina (Catamarca).

Malcom Pub

Divulgação Festa eletrônica terá atrações nacionais e internacionais, como DJs Clara Pessoa, Illuzionize e Ciszak Show Tássia Reis

Sábado – A partir das 22h

Revelação do hip hop, a paulistana mostra seu rap carregado de influências do R&B, jazz e MPB, além das habilidades de dançarina.

Show Maria Rita

Alphaville Buffet

De R$ 80 a R$ 1,2 mil

A cantora Maria Rita apresenta um show de celebração ao samba. O repertório inclui composições de medalhões como Beth Carvalho, Alcione e Zeca Pagodinho, além de composições próprias.

Feira Sustentável da Mandioca

Sábado - entre 8h e 22h

Praça Conde de Azambuja (da Mandioca)

O objetivo do organizador José Júlio Tavares é celebrar uma existência humana mais sustentável. A organização é em conjunto com programações de literatura e moda organizados pela Casa de Cultura Silva Freire e o Bendito Mercado, além de patrocínio da Prefeitura Municipal de Cuiabá e sua Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

Musiva

Rota MT apresenta show com as bandas Detonautas e Star Beetles

De R$ 40 (meia) a R$ 800 (camarotes)

A banda carioca de rock Detonautas Roque Clube e os argentinos do Star Beetles fazem parte da programação do encontro de moto promovido pelo motoclube Rota MT. A idéia é promover o encontro de motoclubes de todo o Estado no estacionamento e palco principal da casa de shows e boate Musiva. Na abertura, as bandas mato-grossenses Imitáveis, Rhox com Raoni Ricci (Projeto O Rappa), The Bugres com Henrique Maluf, e Sixtons. Haverá também vários food trucks parados em uma praça de alimentação montada no local. Os ingressos podem ser adquiridos em pontos de venda da Casa de Festas e do Ingressos MT, além do site da casa.

Gerônimo West Music

Sexta

A casa de sertanejo apresenta a Tequiloterapia

A partir das 23h30

Cavernas Bar

Sexta

Banda Jack Beer

A partir das 22h

R$ 15

A mais antiga e completa casa do rock cuiabano apresenta o show da banda de covers Jack Beer. Eles tocam clássicos antigos e atuais de Led Zeppelin a Red Hot Chili Peppers.

Drag Race Festival

Divulgação Drag Race Festival é de Arrancada, dividido em categorias, onde se disputa quem é mais rápido

Sábado e domingo - às 9h

De R$ 30,00 + 01 kg de alimento a R$ 2 mil

O evento Drag Race Festival, é um evento de Arrancada, onde todos os inscritos são divididos em categorias, disputando quem é o mais rápido dentro da sua categoria.