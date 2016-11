Teatro, bazar, violada, muito rock e pré-carnaval em vídeo e texto

Fique por dentro da agenda cultural!

Mais um final de semana chegou e com ele as opções culturais se fazem presentes na Capital. Hoje tem a polêmica (houve uma manifestação contrária à presença de sertanejo universitário na quinta, organizado por uma jornalista) Violada do Bigode, sábado há evento no Cavernas Bar, com três bandas da cena autoral underground e no domingo há ensaio de bateria do bloco do Bigode, além, claro, dos museus e cinemas da cidade.

Confira, abaixo , a programação

***

A Arte é Nossa Casa

Casa Cuiabana

Sexta, a partir das 19h

A arte é nossa Casa é um evento que pretende agregar valores culturais dos vários grupos existentes em parcerias no Centro Cultural Casa Cuiabana, realizando um grande folguedo entre os segmentos artísticos que desenvolvem trabalhos de dança afro; dança cigana; flamenco; dança do ventre; dança contemporânea; teatro; capoeira; artes visuais; música; poesia e literatura, sendo estes os ingredientes que formam um caldeirão multicultural.

Bar do Bigode

Violada do Bigode com Thiago & Jaqueline e Jô & Edinho

Sexta, a partir das 22h

R$ 10

De acordo com a organização do evento, para curtir o melhor do Sertanejo Universitário “no bar mais animado de Cuiabá”.

Ensaio do Bloco do Bigode

Preço não informado

Bar do Bigode

Domingo, a partir das 17h

O Carnaval já chegou para os donos do Bar do Bigode, por isso começa o ensaio com a bateria do bigode sob o comando do mestre Gudo. Também estarão presentes os músicos Washington Lero Lero, Gil Moreno, Prof Cleyton, Raul Fortes, Edinho Silva, Erielson e Raoni Ricci.

Flash Day Tatoo

No Estúdio Flash (Rua Cândido Mariano, 728)

Sábado, a partir das 14h

Entrada grátis (tatuagens pagas)

Evento terá apresentações de música e performance de grafiteiros, além de bar, body piercing e tatuagens exclusivas com cinco tatuadores de estilos diferentes. Maiores informações podem ser obtidas pelos telefones (65) 3054-2756 e 3627-4288. O atendimento será feito por ordem de chegada e o pagamento é somente em dinheiro. Evento restrito a maiores de 18 anos.

Celebration Event – a Festa

Sábado, a partir das 22h

Cavernas Bar, às 22h

R$ 10

Show com as bandas Ruídos de Horror, Halo of the Sun e Cinema de Pedra, além de performance do DJ Serginho H. O Cavernas Bar fica na rua Barão de Melgaço, número 3146 (Em frente à torre Marechal Rondon).

Bazar da Rede do Bem

Sábado, das 09h às 19h

Buffet Tereza Bouret

Um bazar com excelentes preços e um stand da rede com produtos usados em ótimo estado, além de uma grande variedade de lojistas de vários segmentos. Parte da venda dos lojistas participantes será revertida em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mato Grosso (@redefeminina_mt) para a construção da Casa de Apoio da Rede feminina de Mato Grosso.

O Livro da Aventura

Domingo, às 16h

Entre R$ 15 e R$ 90

Teatro Zulmira Canavarros

Espetáculo teatral infantil reúne personagens e histórias típicas do universo infantil e dos quadrinhos. Haverá sessões ás 16h e ás 19h. Pontos de venda Na ótica Paris Vision do Shopping Goiabeiras e pelo disk entrega: 3044-4999 e 98407-2545, para qualquer ponto de Cuiabá e Várzea Grande, além de vendas online no site www.techtickets.com.br

Parcelado em até 2 vezes e crianças de 2 a 16 anos pagam meia.