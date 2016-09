Teatro, clássico sertanejo e Balaio Nordestino veja em vídeo e texto

Fique por dentro da programação cultural

As três maiores duplas sertanejas do país tocam no Centro Universitário Univag e cantam os clássicos que marcaram suas carreiras - shows com Bruno & Marrone, Chitãozinho & Xororó e Jorge & Matheus. Antes, às 19h30, tem a exibição do clássico contemporâneo “Serpico”, do norte-americano Sidney Lumet, no cinema do Sesc Arsenal. Há ainda festivais de música. Um é de rock, em Tangará da Serra, e outro de música nordestina, com atrações nacionais como Alceu Valença e Elba Ramalho, além de gastronomia típica da região onde o Brasil começou. Tem, ainda, festa temática anos 80 no Mosteiro Bar e a celebração dos 12 anos da banda de Metalcore Venial, no Cavernas Bar. Opções para todos os gostos e bolsos!

Show

Clássico Bruno & Marrone / Chitãozinho & Xororó / Jorge & Matheus

Preços entre R$ 30 e R$ 6 mil

Sábado - 21h

Univag

Para quem curti a música sertaneja, esse show é imperdível. Será na Univag, neste sábado

Cine Teatro Cuiabá

Romeu e Julieta, Shakespeare, por Cia Cena Onze de Teatro

Sexta, sábado e domingo

Às 20h

R$ 20 (inteira) e R$10 (meia)

A Cena Onze faz nova montagem do clássico Romeu e Julieta, priorizando aspectos cômicos com a presença de palhaços como personagens secundários.

Malcom Pub

Sexta

R$ 15

A banda Heróis de Brinquedo faz um especial Legião Urbana e Capital Inicial, tocando covers das duas bandas em todas as suas fases. A abertura ficará a cargo de Thiago Rocha.

Show Oriente e Maneva

Centro de Eventos do Pantanal

Sexta - 22h

R$ 50 (área VIP) a R$ 105 (camarote open bar)

As bandas de Rap Carioca Oriente e a baiana de reggae Maneva se apresentam na Capital. Imperdível!

Gerônimo West Music

Sexta

A mais antiga casa de sertanejo urbano de Cuiabá apresenta a Sexta Delas, com as duplas Bruno & Vinícius e Dannylo & Rafael, além do solo Tome Al. Como o nome já entrega, homens pagam entre R$ 10 e R$ 20 e as mulheres entram de graça.

Cine Sesc Arsenal

Sábado - às 19h30

Entrada gratuita

O espaço de audiovisual do Sesc Arsenal exibe o brasileiro “Sudoeste”, de Eduardo Nunes. O roteiro capta um dia na vida da personagem Clarice. Dentro de uma vila isolada do litoral, ela percebe um descompasso com as pessoas que ela encontra e que apenas vivem aquele dia como outro qualquer. Ela tenta entender e questiona realidade e destino.

Domingo

Às 17h30

Outra opção é a Festa Chiclets, destinada aos amantes dos hits musicais dos anos 80. Imperdível!

A animação japonesa de alta qualidade faz as honras do Sesc Arsenal com a exibição de “Princesa Mononoke”, uma experiência em animação. O roteiro retrata a aldeia do personagem Ashitaka sendo invadida por um estranho demônio. Para defender a população, resta apenas um príncipe, que consegue matá-lo, mas paga o caro preço de sair amaldiçoado pelo toque desse demônio. Lendas milenares japonesas dançam na tela com a ludicidade estranha típica da terra do sol nascente. Imperdível.

Cavernas Bar

Sábado

R$ 15

A mais antiga e completa casa do rock cuiabano apresenta o show “Independência ou Mosh”, que marca o início das celebrações dos 12 anos de fundação da banda de Metalcore Venial.

Na abertura, o som inclassificável de André Gorium, seguido pelo death metal técnico e agressivo do Gorempire, outra banda veterana que já ultrapassou os 10 anos de estrada e combate underground.

Mosteiro

Sábado

R$ 15

Festa Chiclets será dedicada à celebração das coisas e memórias dos anos 80 via hits musicais nacionais e estrangeiros daquela década ainda hoje romantizada.

Rock Fest 2016

Tangará da Serra

Sábado - a partir das 22h

R$ 20

E na véspera do feriado vai rolar um super show com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

O festival de rock de Tangará da Serra, batizado de Rock Fest 2016 pretende aumentar a integração entre as bandas da Capital e as de Tangará da Serra. Assim, dividem o palco as cuiabanas Lord Crossroad, Termossistemica e Zumbi Suicida com as tangaraenses Belina 5:15 am e RedEyes. Tudo acontece na Lanchonete Sala de Aula. Menores de 18 podem entrar com autorização de pais ou responsáveis.

Balaio Nordestino

Ginásio do Colégio São Gonçalo

A partir das 20h

Ingressos – de R$ 40 a R$ 990

Terça

Na véspera do feriado do Dia da Independência (7 de setembro), se apresentam os cantores Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Heberth Azzul, além de várias atrações regionais. Haverá também praça de alimentação com gastronomia nordestina.