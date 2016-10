Valesca, Oktoberfest, Billy Pilgrim, Vitalic e cinema veja vídeo e texto

Fique por dentro da programação cultural

O final de semana com feriado de Nossa Senhora Aparecida (12), na quarta, fez fervilhar de atrações culturais e ou de lazer na capital. Há para todos os gostos: do funk de Valeska Popozuda, na sexta, no Gerônimo, passando pelo conhecido DJ de techno music Vitalic até chegar à lenda viva do rock Erasmo Carlos, também nesta sexta , até o rock underground do Mosh Festival, no sábado. Tudo sem esquecer da Oktoberfest na Arena Pantanal, do sarau do museu de Mato Grosso e da mostra de cinema francês no Cineclube Coxiponés. Tudo termina com o show do rapper norte-americano Billy Pilgrim, no Malcom Pub, já na véspera do Dia das Crianças. É só se programar, como sempre, tem pra todos os gostos e bolsos.

Confira, abaixo , a programação

***

Mostra de Cinema Francês

Divulgação Oktoberfest - festa regada a muito chope Louvada, atrações musicais, fantasias e outras surpresas

Sexta (7), 17h

Museu de Arte e Cultura Popular (UFMT)

O Cineclube Coxiponés, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), dá início nesta sexta à mostra de cinema francês. Promovido pelo projeto de extensão Piloto – Franciné e coordenado pelo professor Danilo Garcia da Silva, do curso de Letras-Francês, o evento tem início às 17h com a exibição do filme Tais-toi!, lançado em 2003, com direção de Francis Veber e protagonizado por Jean Reno e Gérard Depardieu. A organização disponibiliza o email coordfrances-ufmt@outlook.com e o telefone 3615-8403 para informações.

Sarau no Museu

Acesso livre

Sexta, das 19h às 22h

Museu Histórico de Mato Grosso

É mais um dos vários sarais promovidos pelo Museu de Mato Grosso este ano. Desta vez, haverá a abertura da exposição Culturas que se Unem – Brasil e Haiti, de Eniel Gachette, com um ensaio aberto e workshow da personal music Mary Lee Pinheiro e lançamento do livro Encantatória, de Bràz dy Vinnuh, além da prévia do Laboratório de Rimas, com Alexandre Smilee. Também haverá o grupo Tambolada, com Josué Carvalho e seus alunos e participação de Antônio Soares. Quem quiser também pode utilizar o palco para performances e manifestações.

Show Erasmo Carlos

Divulgação E vai rolar ainda um super show com a dupla Pedro Paulo e Alex na casa de festas Musiva. Imperdível!

Sexta, a partir das 21h

Hotel Grand Odara

Erasmo Carlos, um dos maiores hitmakers do país e lenda viva do rock nacional, é a grande atração nacional da festa de 13 anos da Revista Magazine Ilustre. A noite pretende ser especial, de acordo com a diretora da revista, Dalva Costa. Após o show 0do Tremendão, o DJ Lucas Fetter comandará a pista de dança com seu melhor set. Imperdível! Proibido para menores de 18 anos.

Show Pedro Paulo & Alex

Preço não informado

Sexta, 01h30, com portões abertos às 23h

Musiva

Proibido para menores. A apresentação de documento oficial com foto é obrigatória, assim como comprovante de meia entrada.

Mosh Fest 2016

R$ 15 (preço único)

Sábado, a partir das 22h

Cavernas Bar

O Mosh Fest 2016 terá como atrações o metalcore do Venial, o death metal do Gorempire e o DJ Gorium, além da volta da banda punk/hardcore Skarros. A entrada é proibida para menores de 18 anos, mesmo com autorização dos pais e ou responsáveis. Aceita cartão débito/crédito.

Show da Poderosa com Valesca Popozuda

Sábado

Ingressos entre R$ 20 e R$ 60

Gerônimo West Music

Divulgação A funkeira apresenta seu maior hit, Beijinho no Ombro e músicas cheias de batida e danças eróticas

A funkeira carioca vai apresentar seu maior hit, Beijinho no Ombro, e outras músicas cheias de batida e danças eróticas que caracterizam o Miami beat brasileiro aqui tratado como funk.

Oktoberfest Louvada

Sábado, a partir das 16h

Ingressos a R$ 80.

Arena Pantanal

Um dos eventos mais tradicionais da cultura alemã, agora aqui na terra dos tchapa e cruz. Vamos fazer uma festa regada a muito chope Louvada, atrações musicais, fantasias, cenografia temática e muitas outras surpresas para uma experiência incrível. O chope vai variar entre R$ 8 e R$ 10, de 400 ml, dependendo do tipo. Também haverá uma dúzia de food trucks.

Vitalic

Sábado, a partir das 23h

Preço não informado

Musiva

A lenda da techno music mundial toca pela primeira vez em Cuiabá.

Show Billy Pilgrim (EUA)

Terça (véspera de feriado), a partir das 22h

Preço não informado

Malcom

Na véspera de feriado, o pub Malcom apresenta a sua primeira atração internacional, o rapper norte-americano Billy Pilgrim, de Pittsbutgh, Pensilvânia. A noite ainda vai contar com apresentações regionais da Saudosa Maloca, DJ sabid0 e o DJ Spinha, com participações de vários MCs da cena regional.