Atleta paralímpico de MT coleciona medalhas; 6 só na última competição

Tavares Júnior Atleta treina 6 dias por semana séries de velocidade, resistência e de aprimoramento da técnica

Atleta paralímpico da natação, o advogado Alisson Ampolini representa Mato Grosso em competições em diversos lugares do Brasil.

Sua mais recente conquista foram seis medalhas durante às competições do VIII Meeting Cearense de Natação Paralímpica.

Entre essas, duas de prata nas provas de 50 metros e 100 metros (peito – classe SB9) e outras quatro medalhas de bronze nas provas de 50m (costas), 100m (borboleta), 400m (livre) e 200 metros medley.

As competições aconteceram em Fortaleza, em outubro. Lá, competiram 170 atletas, divididos em 24 equipes e 14 Estados.

Alisson ainda é jovem, tem apenas 34 anos, e nasceu em Santa Catarina, mas mora desde criança em Rondonópolis. Passou um período em Cuiabá, onde descobriu o gosto pela natação, e depois acabou retornando pra cidade que o acolheu.

Ele explica que, apesar de ser catarinense, passou a infância inteira em Mato Grosso e, além de Rondonópolis e Cuiabá, já morou também em Primavera do Leste, Alto Taquari e Várzea Grande, “sempre em razão do trabalho”.

Nascido com agenesia de membro superior com hipodesenvolvimento de braço e antebraço esquerdo, o atleta compete em todos os estilos de nado em classes com menor grau de deficiência física. Essas classes são determinadas por exames funcionais, testes musculares, de mobilidade articular e testes motores dentro d’água realizados pela equipe de classificação do Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB; quanto maior a deficiência, menor o número da classe.

Tem uma rotina dura de exercícios e disciplina para manter a atividade atlética. Treina seis dias por semana séries de velocidade, resistência e educativos, de aprimoramento da técnica. Além de todo trabalho na piscina propriamente dita, são obrigatórios exercícios de reforço muscular, alimentação balanceada e repouso.

Tavares Júnior Alisson Ampolini começou a nadar aos 12 anos e é exemplo de superação. Agora, coleciona medalhas

Superando desde cedo o que para muitos seria uma limitação (há uma diferença entre os braços esquerdo e direito), começou a nadar aos 12 anos.

Parou aos 16, mas esses quatro anos foram suficientes para absorver a técnica, além de experiência de competições em campeonatos municipais e estaduais.

Por esse tempo, ficou ainda mais forte, pois não sabia nem mesmo da existência de competições específicas para quem possuía algum tipo de diferenciação física. “Desconhecia as competições paralímpicas e minha participação era com atletas sem limitação física. Cheguei a ganhar algumas medalhas em eventos municipais, mas quando a competição era realizada com abrangência estadual, ficava difícil trazer bons resultados”, diz, ainda achando pouco ganhar de quem tem os dois braços funcionais, como ele fazia nesse tempo.

O intervalo durou até ele terminar a faculdade de Direito e se estabilizar profissionalmente. “Retomei a prática da natação no final de 2013 e desde então represento Mato Grosso em competições nacionais”.

Seu início foi numa academia aqui de Cuiabá, mas o retorno a Rondonópolis o levou para o clube onde ele hoje recebe patrocínio, o Caiçara Tênis Clube. O começo da vida de atleta não visava as competições, era apenas para melhorar seu condicionamento físico.

Mas, tudo começou a mudar a partir de 2013, momento em que ele retomou os treinos após descobrir um pouco mais sobre as atividades paralímpicas. “Li uma revista do Comitê Paralímpico Brasileiro, pesquisei na internet sobre as classes da natação e enviei e-mails para a comissão técnica do Comitê”. Ele queria informações sobre como fazer para competir.

Recebeu a resposta de um dos classificadores funcionais do CPB pedindo a ele fotografias. Depois destas vistas, o orientou sobre como proceder para competir num evento paralímpico. Esse evento era exatamente o Meeting Cearense de Natação Paralímpica. Nessa primeira participação competiu nas classes S10, SB9 e SM10 (classes de menor limitação física).

Desde então, participou de três edições do Meeting em Fortaleza, de duas dos Jogos Aquáticos Paralímpicos, também em Fortaleza, e da seletiva Centro-Leste do Circuito Caixa, em Uberlândia (2014), em busca do índice nacional para o Circuito Caixa. Na última edição, ganhou as quatro medalhas (duas de prata e quatro de bronze). Para ele, cada competição é diferente da outra, porque cada atleta “tem sua marca de superação pessoal e é interessante perceber o esforço que cada um faz, superando os limites do corpo e se dedicando em busca de melhores marcas”.

A próxima meta, conta ele, é obter o índice nacional no nado peito da classe SB9, para integrar as etapas nacionais do Circuito Caixa. A seletiva acontece no início de 2017, provavelmente em Brasília (DF).

Questionado se ele mesmo se vê como exemplo de superação, escolhe a via da humildade. “Fica difícil fazer uma avaliação da imagem que passamos como atleta. Costumo dizer que um bom atleta não pode ficar limitado apenas a seus resultados, o esporte ensina muito mais que alcançar objetivos, pois você precisa ter disciplina, paciência, dedicação e força de vontade. Essa trajetória para alcançar bons resultados é que deve ser avaliada como referencial de exemplo; não apenas onde chegamos e sim como chegamos”, encerra, em sabedoria de campeão.