Bicampeão de triátlon, garoto de 12 anos sonha com Olimpíadas de 2020

Otávio treina duro para alcançar os seus sonhos. Ele quer representar o Brasil na olimpíada do Japão

Uma rotina diária de cinco horas de treinos. Todo esse esforço, obrigatório para auxiliar no tratamento que faz para o crescimento, valeu a pena ao pequeno Otávio Menezes de Sousa Cândido, de 12 anos, o Gigante, como é conhecido.

Da necessidade de ganhar estatura, o garoto se tornou bicampeão brasileiro de triátlon infantil/infanto-juvenil e sonha agora mais alto: chegar às Olimpíadas de Tóquio, no Japão, em 2020.

Treinando diariamente, de segunda a sexta, na Academia de Natação do Clube Peixinho, em Barra do Garças, Gigante começou a praticar natação em 2010, quando os pais perceberam que o seu crescimento era menor que o esperado. O próprio garoto fez questão de transformar o seu drama pessoal em um cotidiano diferente. Pediu aos pais Wanderlan Nery Cândido e Daniela Menezes de Sousa Cândido o apoio para aderir ao triátlon, um esporte de pura resistência física.

Uma das exigências foi a aquisição de uma bike (bicicleta adequada para corridas) e material esportivo especial, pois iniciativa ali uma nova jornada. O início foi meio que solitário, apenas com o filho do treinador Cleibe Marcelino, que já praticava a modalidade.

Hoje Otávio vive em meio a outros 30 garotos que sonham chegar longe. Eles formam a equipe de Triátlon Raia 5. E por ironia do destino, o atleta mirim morava em frente a Vila Olímpica de Barra do Garças, no setor Piracema. "Eu percebi que poderia me desenvolver mais. Adicionando a corrida e o ciclismo à natação, seria melhor para me desenvolver fisicamente e está valendo a pena", disse o garoto, dentro da piscina semi-olímpica do Clube Peixinho onde treina diariamente.

"Quando ele resolveu praticar natação para mim já foi um motivo de orgulho porque ele percebeu que o esporte poderia ser benéfico à sua saúde e está sendo. Eu e minha esposa resolvemos dar total apoio, dando a ele a força e a motivação que precisava para ir mais longe. E graças a Deus o resultado é esse", diz o pai Wanderlan Cândido, que é policial militar na cidade Aragarças (GO), "vizinha" de Barra do Garças.

Competições

Com o apoio da família, do treinador e de uma cooperativa bancária que patrocina sua carreira, Otávio Menezes começou a participar de competições. Em outubro de 2014, na sua primeira competição oficial, o atleta infantil conquistou, aos 10 anos, o título brasileiro de triátlon infantil/infanto-juvenil, na cidade de Matinhos (PR). Em novembro de 2015, na mesma cidade, Gigante sagrou-se bicampeão e se prepara para buscar o tricampeonato, no próximo mês de novembro.

"Estou trenando forte para chegar em condições de ganhar mais uma vez. Não será fácil. Existem atletas de nível, mas acredito que com dedicação e muito treinamento, posso atingir esse objetivo", acredita o garoto, que divide sua bateria de treinos com a corrida de rua e bicicleta pela manhã, e à tarde a natação.

Tóquio 2020

Embora já tenha obtido resultados significativos para quem há apenas dois prática o triátlon, Gigante sonha em ir mais longe. Acredita que daqui a quatro anos, quando estará com 16 anos, idade para competir, estará representando o Brasil na Olimpíada de Tóquio. "Estou trabalhando para isso. Sei que é uma longa jornada, mas o que não me falta é força de vontade para vencer os obstáculos", diz o garoto.

"Ele é muito dedicado. Gosta do que faz. Isso é importante. Já é uma grande vantagem", disse o treinador Cleibe que deixou de orientar os alunos que estavam na Academia do Clube Peixinho para falar sobre o desempenho de Otávio nos treinos e nas competições.

No final deste mês, Otávio será um dos representantes de Barra do Garças na Copa Mato Grosso de Triátlon, em Cuiabá.