Grupo de amigas se une e decide desbravar Mato Grosso a pé confira

Um grupo formado inicialmente por três amigas (hoje elas são mais de 10) decidiu certo dia que Mato Grosso era belo demais para não ser observado, conhecido e vivenciado de perto por desculpas, tais como falta de tempo ou (não tão desculpa assim, dados estes tempos de crise) dinheiro. Assim, decidiram que iriam não só visitar pontos turísticos conhecidos, mas embrenhar-se mata adentro, montanha acima, rios e vales abaixo. Trilheiras sim, sem importar com idade ou compromissos extra-passeio.

Facebook À direita Jeanna Aquino, no centro Pamela França e demais integrantes do grupo de trilheiras

Muitas são casadas, mas há diversas solteiras. Em comum, além de serem cristãs, o gosto por descobrir quantas alegrias podem haver num descansar às margens de melodias aquosas, produzidas por cachoeiras, quedas d’água, o livre correr do rio a imitar muitas das vezes a vida de cada uma. Ouvir uma música (composta do ressoar de insetos, vento na mata e o óbvio cantar dos pássaros) diferente das cobranças e obrigações da rotina.

Talvez disso venha a segunda exigência para participar: é preciso ser mulher, homens não são aceitos. Espertas, foram buscar logo uma guia profissional para fazer parte do grupo fundador. Foi como chegaram a Aline Assunção, 26 anos. Ela explica que já trabalha com isso há quatro anos. “No Parque Nacional de Chapada dos Guimarães”.

Como o objetivo é fruir e não destruir, Aline esclarece ser possível deixar o grupo crescer até 12 meninas, para manter a segurança e o controle correto de todo e qualquer impacto ambiental. Mas isso não quer dizer que o grupo não possa aumentar, pois caso isso ocorra, elas integram mais guias às novas trilhas a serem vencidas.

Os benefícios são diversos, para além do prazer mal descrito linhas acima. Há ganho de saúde também, garante a agente penitenciária Jeanna Aquino, 41. Ela conta que é ótimo poder fazer novas amizades, algo benéfico para o psicológico sempre posto à prova em sua rotina de trabalho diária. O ganho de força física também é evidente.

“Numa das semanas em que foi programada uma trilha, estava com uma dor horrível no joelho. Achava que ia travar, mas mesmo assim comecei a fazer a trilha". O resultado foi exatamente o inverso, livre das amarras do dever, respirando ar puro a plenos pulmões abertos, viu o incômodo reduzir, desentortar e, por fim, sumir.

“Voltei sem dor alguma no joelho. Na verdade, precisava era alongá-lo”, detecta. Jeanna sabe que essa dor renitente é fruto dos 20 anos em que dirigiu uma van e fazia pequenas viagens, além da vida sedentária subsequente àqueles anos. “Enquanto estava o tempo todo dirigindo e depois em casa, sedentária, o joelho doía, mas na trilha eu descobri que o que faltava era o exercício, mas acima de tudo a aventura mesmo“.

É uma maneira inequívoca de conseguir colocar um pouco de sabor à rotina sempre estressante das mulheres. Todas sempre divididas entre trabalho, filhos, marido, namorado, casa. As que decidem dedicar-se ao lar em tempo integral então, são as que mais têm trabalho. Que o diga Pamela França, 31. Mãe de três filhos – sendo dois adolescentes, um de 14 e outro de 12, e um pré-adolescente, de nove –, ela não sabia o que era ter um tempo só para si até duas semanas atrás, quando foi convidada (e aceitou) fazer uma trilha. Já avisou marido e filhos que não vai mais parar.

“Foi a minha primeira experiência em grupo, no fim de semana antes do Natal. Foi uma experiência muito gostosa poder olhar tudo mais de perto”, lembra, especialmente fora do ambiente comum à beira da estrada, normalmente visitado (e lotado) por gente que chega de carro.

Facebook Trilheiras sim, sem importar com idade ou compromissos extra-passeio. Homens não são aceitos

Para ela, estar no meio da natureza com amigas foi uma experiência à parte da constante função que é a vida no dia a dia, normalmente feito de, além de administrar as contingências de uma casa e ajudar nas demandas de três seres do sexo masculino, função em cima de função, muito bacana. Mentalmente então, foi um escape muito bom para fechar um ano bastante turbulento. "Deu uma ótima espairecida".

A rotina estressante, que não permite descanso, torna a trilha um paradoxo: ao mesmo tempo em que traz certo cansaço, dá descanso mental e também corpóreo. “Deu tanto prazer chegar na primeira cachoeira que andamos 4 km sem nem sequer sentir. Desfrutar da água e da paisagem então, faz muito bem pra mente”, descreve Pamela, que ressalta o bom trabalho da guia ao escolher sempre a maneira correta de percorrer os lugares. “Nossa guia faz uma trilha muito bem escolhida, pois os primeiros momentos, quando está todo mundo descansado e disposto, são os mais puxados; depois, de uma cachoeira pra outra, tudo fica bem mais leve, com poucas distâncias entre elas”.

Fuga do martelo cotidiano que bate na cabeça de todos também foi o motivo que levou a empresária, Amanda Ribeiro, a embarcar com a irmã e outras amigas neste desbravar de vivências no mar verde nomeado Mato Grosso. “Gosto de natureza, de aventuras e também de contemplar aquilo que Deus fez”. Para ela, tudo em torno da atividade tem valido, e muito, a pena. “É cansativa, mas compensador em todos os aspectos. Se todos soubessem o quanto faz bem à saúde e à mente ter essa ligação com a natureza... Se dependesse de mim, faríamos mensalmente”, expõe, toda empolgada.

O grupo é formado somente por e para mulheres e é fechado ao principal motivo de estresse feminino - os homens. “Não entra homem no grupo, só mulheres. De todas as idades e profissões, a mais jovem tem por volta dos 20 anos; a mais velha, 50. Mas não temos restrição de idade, pode vir quem quiser e tiver saúde. O grupo não é fechado, só é restrito às mulheres. 90% são cristãs evangélicas, pois somos oito evangélicas e duas católicas. Começamos com três amigas, hoje o grupo tem 10 mulheres”, esclarece Jeanna.

E a próxima aventura já tem lugar e hora marcada. Nesta sexta (13), elas vão desbravar a região de Bom Jardim, entre Nobres e Rosário Oeste. Mulheres interessadas em fazer parte do grupo pode procurar qualquer uma das personagens em seus perfis no Facebook.

Quem lembra que Mato Grosso vai muito além dos pontos mais conhecidos de Chapada e outros municípios é Jeanna. Por ter realizado várias viagens, fez traslados turísticos, mas, nas palavras dela, nunca conhecera Chapada como o fez no ano passado. “Há detalhes que terminam sempre surpreendendo. Na época tínhamos acesso à Salgadeira, Cachoeirinha, Véu de Noiva, mas sempre ouvíamos dizer que havia muito mais cachoeiras. Descobrimos que não precisa de muito investimento pra usufruir da natureza que Deus nos proporciona. Agora nós sabemos que é possível e que vale muito a pena”, encerra.